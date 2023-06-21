ŞOK marketler zincirinden aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK indirim broşüründe birbirinden cazip fırsatlar var. 24 Haziran – 27 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler listesinde teknolojik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, ev yaşam ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok kategoride indirim bulunuyor.

Gamers Arena Sangal Pro AMD Ryzen 5 5500 16 GB DDR4 512 GB SSD 12 GB RTX3060 FreeDos Gaming PC 18.799 TL

Twisted Minds 23.6” Full HD 180Hz 1Ms HDMI+DP Kavisli Çerçevesiz Gaming Monitör 2.999 TL

Samsung 27” Odyssey M5 Full HD Smart Monitör 3.999 TL

Redragon Octopus M712 RGB Gamer Mouse 249 TL

Twisted Minds Z Dizayn Karbon Fiber RGB E-Spor Oyuncu Masası 1.999 TL

Zotac 8 GB GDDR6 Twin Edge Ekran Kartı 8.499 TL

Glorious XXL Gamnig MousePad Yeşil 289 TL

Bilgisayar oyunlarına meraklıysanız Gamers Arena marka Sangal Hell AMD Ryzen 5 işlemcili FreeDos işletim sistemli oyun bilgisayarı 10 bin 299 TL’ye satışa sunuldu. Sangal Pro AMD Ryzen 5 5500 işlemci, 16 GB DDR4 bellek, 512 GB SSD ve 12 GB RTX3060 ekran kartına sahip FreeDos Gaming PC ise 18 bin 799 TL’ye alınabiliyor.

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Oyun deneyiminizi geliştirmek için 23.6 inç Full HD çözünürlüklü, 180Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresine sahip Twisted Minds marka kavisli çerçevesiz gaming monitörü 2 bin 999 TL’ye satılıyor. Samsung marka 27 inç Odyssey M5 Full HD oyuncu monitörü ise 3 bin 999 TL’ye indirimli olarak sunuldu.

Redragon marka Octopus M712 RGB gaming mouse 249 TL, Twisted Minds marka Z dizayn karbon fiber RGB e-sporcu masası 1.999 TL. Zotac marka 8 GB GDDR6 ekran kartı 8.499 TL ve Glorious marka XXL gaming mousepad 289 TL gibi birçok oyuncuya yönelik ürün de ŞOK aktüel ürünler listesinde yer alıyor.