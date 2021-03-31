Akıllı Telefonlar
Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE Geekbench’e uğradı!
Samsung Galaxy S20 FE modelinin yeni versiyonu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Hali hazırda Exynos 990 ile piyasaya çıkan akıllı telefon şimdi de Snapdragon işlemci ile piyasaya çıkacak. 4G özellikli akıllı telefon Geekbench test platformuna küçük bir ziyarette bulundu. Böylelikle akıllı telefonun test puanı da ortaya çıktı.
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Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE 4G modeli için geri sayıma geçildi!
Samsung akıllı telefon piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Hali hazırda çıkan modellerini dahi yenileyen akıllı telefon üreticisi, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz yıl S20 serisini piyasaya çıkaran firma, daha sonra S20 FE ile hayranlarını karşıladı. Serideki diğer cihazlara nazaran daha uygun fiyatlı olan akıllı telefon, hayranların beğenisini kazanmıştı. Ancak içerisindeki işlemci nedeniyle de kafalarda birçok soru işareti oluştu. Hal böyle olunca Samsung, cihazı farklı bir işlemciyle piyasaya sunma kararı aldı. Snapdragon işlemcili bir Galaxy S20 FE modeli geliştiren Güney Kore devi, yeni cihazı için bir nevi geri sayıma geçti. Merakla beklenen akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun, kullanacağı işlemci modeli de kesinleşti.
Tekli çekirdek performansında 893 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3094 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Amiral gemisi özelliklere sahip olacak akıllı telefon, Snapdragon 865 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Exynos 990‘a göre daha performanslı olan akıllı telefon, 4G özellikli olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun 5G olmamasının nedeni olarak ise, cihazın fiyat performans odaklı olması gösteriliyor. Geekbench platformunda 6 GB RAM kapasitesi dikkat çekiyor. Ancak Exynos işlemcili model piyasaya 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile çıkmıştı. Bu nedenle akıllı telefonun 8 GB RAM kapasitesine sahip bir modelinin daha olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun tasarımsal anlamda da Exynos 990‘lı modelden farklı bir yenilik sunması beklenmiyor.
Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE, firmanın resmi sayfalarında da ortaya çıktı!
Geekbench platformunda ortaya çıkan akıllı telefon, hali hazırda pek çok ülkenin Samsung destek sayfalarında da listelendi. SM-G780G/DS model numaralı cihaz için yakında piyasaya çıkacak yorumları yapıldı. Resmi destek sayfalarında teknik özellik detaylarına ulaşılmazken, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere yirmiden fazla ülkenin resmi sayfasında cihaza yer verildi. Tabi hiç birisinde yeni veya farklı bir teknik detay ortaya çıkmadı. Exynos 990‘lı modele nazaran daha performanslı olacak akıllı telefon, daha önceden satın alan kullanıcıları biraz üzecek gibi gözüküyor. Zira Samsung uygun fiyatla çıkaracağı akıllı telefonu rekabette öne geçirmek için yoğun çaba harcayacak. Hal böyle olunca aynı fiyata daha düşük performanslı model alan kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler.
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Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon resmi destek sayfaları ve Geekbench dışında başka bir platformda daha ortaya çıktı. Tayland merkezli sertifika sitesi NBTC‘de akıllı telefon görüntülendi. Yine herhangi bir teknik özelliğin paylaşılmadığı listelemede, akıllı telefonun 4G özellikli olarak piyasaya çıkacağı netleşti. Zira bazı Snapdragon 865 işlemcisi kullanan akıllı telefonlar, ilave anten ile 5G özelliğine sahip olabilmekteler. Ancak Samsung maliyet nedeniyle cihazı 4G özellikli çıkaracak.
Samsung Galaxy S20 FE’nin teknik özellikleri
Amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, daha önceden de belirttiğimiz üzere fiyat performans odaklı olacak. İşlemci dışında Exynos 990‘lı modelden farklı olması beklenmeyen akıllı telefonun şu an için çıkış tarihi de belli değil. Ancak cihazın yılın ikinci yarısına kadar en azından tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın fiyatının da Exynos 990‘lı model ile benzer olacağı iddia ediliyor. Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 FE 650 eurodan satışa çıktı.
- 6.5 inç Super AMOLED 120 Hz damla çentikli ekran
- Snapdragon 865 işlemci
- 6/8 GB RAM
- 128/256 GB depolama alanı
- 32 MP değerinde HDR destekli ön kamera
- 12 MP ana kamera + 8 MP telefoto lens + 12 MP ultra geniş açıdan oluşan üçlü arka kamera
- 4500 mAh batarya
- 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
- 4.5 W tersine şarj desteği
- Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü
- USB-C 3.2
- IP68 sertifikası
Akıllı Telefonlar
Küresel çip krizi iPhone üretimini etkileyebilir!
Apple, şu sıralar başarılı giden iPhone 12 satışlarıyla akıllı telefon listelerinin zirvesini zorluyor. Fakat elektronik ve otomotiv sektörünü etkileyen küresel çip krizinin bu ivmenin önüne geçebileceği iddia ediliyor.
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Foxconn, iPhone üretiminde bir miktar kesintiye gidebilir!
Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple’ın en büyük üreticisi konumundaki Foxconn yonga tedarikinde sorunlar yaşamaya başladı. Üretim planını gözden geçiren şirket, sorunu çözememesi durumunda sevkiyatlarda %10’luk bir kesintiye gitmeyi planlıyor. Bunun da iPhone 12 serisi başta olmak üzere Apple ürünlerini olumsuz yönde etkileyebileceği tahmin ediliyor.
Foxconn yönetim kurulu başkanı Liu Yangwei ise iddialar karşısında temkinli davranmayı tercih etti. Yonga krizi hakkında iyimser düşündüğünü belirten Yangwei, yine de her türlü duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ifade ediyor. Apple ve Foxconn’a yakın kaynaklar ise yonga kıtlığının 2022’nin ikinci çeyreğine kadar sürebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla sürecin uzaması durumunda iPhone 13 serisi gibi yeni cihazların gecikebileceği bile tahmin ediliyor.
Öte yandan, Apple’ın diğer bir iPhone üreticisi olan Wistron’da da işlerin yoluna girmeye başladığı aktarılıyor. Hatırlanacağı üzere Wistron’un Hindistan’daki fabrikasında greve giden işçiler, fabrikaya büyük maddi zarar vermişti. Apple’ın müdahil olduğu soruşturma sonucunda çalışan haklarının iyileştirilmesi kararlaştırılırken, üretimin yakında başlayacağı ifade ediliyor. Son olarak Hindistan ağırlıklı üretim yapan fabrikada iPhone 12 üretiminin de planlandığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Oppo Reno 5 ailesinin Çin’de piyasaya sürülmesinden bu yana çok fazla vakit geçmemesine rağmen yeni nesil Oppo Reno 6 serisi yolda. Aslında Oppo’nun akıllı telefon serileri, 5G li ve 4G’li farklı modeller ile piyasaya çıkıyor. Ve bu cihazların çıkışı sene içine dağılıyor. Ayrıca şirket, bu cihazları farklı isimler ile farklı pazarlara da sunmakta. Henüz Reno 5 serisinin çıkışı tam anlamıyla bitmedi. Fakat yine de Oppo, yeni nesil Oppo Reno 6 serisi için çalışmalarına başladı.
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Oppo Reno 6 serisi hakkında neler biliyoruz?
Oppo Reno 6 serisi ile ilgili ipuçlarını internette görmek, çoğu kullanıcı için süpriz değil. Her yıl en az iki adet Oppo Reno serisi akıllı telefon görmeye alıştık. Şirket, 2019 yılının sonunda Oppo Reno 3 serisini piyasaya sürdü. Birkaç ay sonra ise Oppo Reno 4 serisi çıkış yaptı. Şimdi ise Oppo Reno 6’nın tanıtılması ile birlikte bu olay tekrarlanmış olacak.
Birden fazla sızıntı kaynağı, Oppo’nun PEPM00 kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Şimdi ise yeni bir ekran görüntüsü, bu cihazın Reno 6 adıyla pazarda yerini alacağını gösteriyor. Bu akıllı telefon, 65W hızlı şarj desteği ile 3C sertifikasını çoktan aldı. Bu şarj teknolojisini göz önüne aldığımızda, yaklaşık olarak 4500 mAh kapasiteli çift hücreli batarya bulunacağını söyleyebiliriz. Bu telefon ayrıca, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Cihazın, ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisi de mevcut.
Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.
Oppo Reno 6 serisinde 4G’li model bulunacak mı?
Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.
Reno 5 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB/12 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11
Reno 5 Pro Plus 5G Teknik Özellikleri
- Ekran: 6,55 inç 90 Hz Full HD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Ön Kamera: 32 Megapiksel
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP+ 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11
Akıllı Telefonlar
TCL Mobile, 14 Nisan’da global bir etkinlik planlıyor!
2021 yılının mart ayı, pek çok yeni akıllı cihazın piyasaya sürüldüğü bir ay oldu. Şirketler, yeni nesil amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Oppo, OnePlus, Realme ve iQOO başta olmak üzere çoğu üretici yeni nesil teknolojik cihazlarını bu ayda tanıttı. Bu ayı, Xiaomi‘nin düzenlediği teknoloji fırtanısı ile bitirdik. Firma, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix Fold başta olmak üzere pek çok akıllı cihazı piyasaya sürdü. Nisan ayı ise görünüşe göre mart ayını aratmayacak şekilde dolu dolu geçecek. Önümüzdeki ay, heyecan verici yeni ürünler tanıtmasını beklediğimiz firmalardan biri de TCL olacak.
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TCL Mobile, global lansmanını ne zaman ve nerede düzenleyecek?
Bugün, TCL Mobile’ın iletişim müdürü Brad Mole, TCL’in 14 Nisan’da küresel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlikte şirket, yeni nesil mobil cihazlarını piyasaya sürecek. Youtube üzerinden çevrimiçi gerçekleşecek olan etkinlik, 11:00 EST/ 16:00 GT / 17:00 CEST saatlerinde başlayacak. Tweet, kendi ürünleri tanıtılacağı hakkında bir bilgi vermiyor. Ancak bazı söylentiler, şirketin yeni TCL 20 akıllı telefon serisini tanıtacağını öne sürüyor. Ocak ayında TCL, TCL 20 serisini duyurmuştu. Ancak serideki beş telefondan yalnızca TCL 20 5G ve TCL 20 SE piyasaya çıktı. TCL 20 Pro 5G, TCL 20L ve TCL 20S adlı telefonların ise yılın ilerleyen zamanlarında tanıtılması planlandı.Şimdi ise bu cihazların önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılacağı düşünülmekte.
TCL 20 Pro 5G, 14 Nisan’da gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılabilir!
Yaklaşmakta olan TCL 20 serisi hakkında henüz net bir bilgi yok. Cihazların teknik özellikleri kıyaslama platformları üzerinde henüz görüntülenemedi. Ancak tahminlere göre TCL 20 Pro 5G, Snapdragon 888 veya Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. TCL Mobile, akıllı telefon pazarına yaptığı yatırımlar ile son zamanlarda kendinden çokça söz ettiriyor. Bu yüzden şirketten, gerçekten güçlü donanıma sahip yeni bir amiral gemisi akıllı telefon bekliyoruz.
TCL 20 5G, orta sınıf bir 5G akıllı telefondur. Henüz yaygın olarak kullanılmayan Snapdragon 690 yonga seti bu cihazda bulunmakta. Ayrıca 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri de mevcut. Telefon, 4500 mAh değerinde bataryaya sahip. Ayrıca kamera tarafında da 48 MP + 8 MP + 2 MP dizilimi ile geliyor. Bu dizilim, yapay zeka tarafından da destekleniyor. Bu nedenle, TCL 20 Pro 5G’nin de yapay zeka desteği ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
14 Nisan’da gerçeklemesini beklediğimiz etkinliğe henüz çok zaman var. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Özellikle TCL’nin yeni nesil mobil cihazları ile ilgili yeni sızıntıların paylaşılması muhtemel.
TCL 20 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç FULL HD+ HDR10 destekli IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690
- Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- RAM: 6 GB
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4500 mAh
- Özellikler: 5G, Bluetooth 5.1, NFC
- İşletim Sistemi: Android 11
- Fiyat: 299 Euro
TCL 20 SE teknik özellikleri
- Ekran: 6,82 inç HD+ IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
- Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- RAM: 4 GB
- Arka Kamera: 16 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh
- Özellikler: FM Radyo, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC
- İşletim Sistemi: Android 11
- Fiyat: 149 Euro
Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 12 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 4 hafta önce
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