Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE Geekbench’e uğradı!

Samsung Galaxy S20 FE modelinin yeni versiyonu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Hali hazırda Exynos 990 ile piyasaya çıkan akıllı telefon şimdi de Snapdragon işlemci ile piyasaya çıkacak. 4G özellikli akıllı telefon Geekbench test platformuna küçük bir ziyarette bulundu. Böylelikle akıllı telefonun test puanı da ortaya çıktı.

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Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE 4G modeli için geri sayıma geçildi!

Samsung akıllı telefon piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Hali hazırda çıkan modellerini dahi yenileyen akıllı telefon üreticisi, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz yıl S20 serisini piyasaya çıkaran firma, daha sonra S20 FE ile hayranlarını karşıladı. Serideki diğer cihazlara nazaran daha uygun fiyatlı olan akıllı telefon, hayranların beğenisini kazanmıştı. Ancak içerisindeki işlemci nedeniyle de kafalarda birçok soru işareti oluştu. Hal böyle olunca Samsung, cihazı farklı bir işlemciyle piyasaya sunma kararı aldı. Snapdragon işlemcili bir Galaxy S20 FE modeli geliştiren Güney Kore devi, yeni cihazı için bir nevi geri sayıma geçti. Merakla beklenen akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun, kullanacağı işlemci modeli de kesinleşti.

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Tekli çekirdek performansında 893 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3094 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Amiral gemisi özelliklere sahip olacak akıllı telefon, Snapdragon 865 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Exynos 990‘a göre daha performanslı olan akıllı telefon, 4G özellikli olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun 5G olmamasının nedeni olarak ise, cihazın fiyat performans odaklı olması gösteriliyor. Geekbench platformunda 6 GB RAM kapasitesi dikkat çekiyor. Ancak Exynos işlemcili model piyasaya 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile çıkmıştı. Bu nedenle akıllı telefonun 8 GB RAM kapasitesine sahip bir modelinin daha olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun tasarımsal anlamda da Exynos 990‘lı modelden farklı bir yenilik sunması beklenmiyor.

Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE, firmanın resmi sayfalarında da ortaya çıktı!

Geekbench platformunda ortaya çıkan akıllı telefon, hali hazırda pek çok ülkenin Samsung destek sayfalarında da listelendi. SM-G780G/DS model numaralı cihaz için yakında piyasaya çıkacak yorumları yapıldı. Resmi destek sayfalarında teknik özellik detaylarına ulaşılmazken, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere yirmiden fazla ülkenin resmi sayfasında cihaza yer verildi. Tabi hiç birisinde yeni veya farklı bir teknik detay ortaya çıkmadı. Exynos 990‘lı modele nazaran daha performanslı olacak akıllı telefon, daha önceden satın alan kullanıcıları biraz üzecek gibi gözüküyor. Zira Samsung uygun fiyatla çıkaracağı akıllı telefonu rekabette öne geçirmek için yoğun çaba harcayacak. Hal böyle olunca aynı fiyata daha düşük performanslı model alan kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler.

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Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon resmi destek sayfaları ve Geekbench dışında başka bir platformda daha ortaya çıktı. Tayland merkezli sertifika sitesi NBTC‘de akıllı telefon görüntülendi. Yine herhangi bir teknik özelliğin paylaşılmadığı listelemede, akıllı telefonun 4G özellikli olarak piyasaya çıkacağı netleşti. Zira bazı Snapdragon 865 işlemcisi kullanan akıllı telefonlar, ilave anten ile 5G özelliğine sahip olabilmekteler. Ancak Samsung maliyet nedeniyle cihazı 4G özellikli çıkaracak.

Samsung Galaxy S20 FE’nin teknik özellikleri

Amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, daha önceden de belirttiğimiz üzere fiyat performans odaklı olacak. İşlemci dışında Exynos 990‘lı modelden farklı olması beklenmeyen akıllı telefonun şu an için çıkış tarihi de belli değil. Ancak cihazın yılın ikinci yarısına kadar en azından tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın fiyatının da Exynos 990‘lı model ile benzer olacağı iddia ediliyor. Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 FE 650 eurodan satışa çıktı.