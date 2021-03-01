Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra, DxOMark’a Göre Galaxy S21 Ultra’dan Daha İyi!
Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark puanı ile üst modeli S21 Ultra‘yı geride bırakıyor. İşte S20 Ultra ve S21 Ultra’nın puan durumları.
Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri arasında rekabet devam ediyor. Samsung’un geçtiğimiz yılki göz bebeği S20 Ultra ve şirketin son canavarı S21 Ultra’nın test sonuçları şaşırtıyor. DxOMark‘a göre S20 Ultra, S21 Ultra’dan daha performanslı bir cihaz. Gelin haberin detaylarına inelim.
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DxOMark adlı internet sitesi uzun yıllardır cihazların her açıdan performanslarını test ediyor. Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra testlerini de yapan DxOMark, bu iki cihaz arasında S20 Ultra’yı daha üstün bulmuş. Çünkü değerlere baktığımızda S21 Ultra toplamda 121 puan alırken; bir alt modeli S20 Ultra 126 puan alıyor. Dolayısıyla S20 Ultra daha başarılı bir model gibi gözüküyor.
Galaxy S20 Ultra kamera tarafında daha üstün!
Detaylara indiğimizde ise her iki cihaz da fotoğraf kısmında 128 puan alıyor. S21 Ultra zoom performansından 76 puan alırken; alt modeli S20 Ultra bu tarafta 88 puan ile galip geliyor. Yine video performansından aldığı 98 puan ile S20 Ultra‘ya yenilen S21 Ultra, hem total hem tekil puanlar ile S20 Ultra’nın gerisinde kalıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra arka tarafında kameralarını çok iyi sergiliyor. Ancak cihazın kamera performansı bu gösterişi pek desteklemiyor gibi. Keza S21 Ultra ve S20 Ultra‘yı ayıran en temel fark kamera tarafında ortaya çıkmış. Dolayısıyla S20 Ultra DxOMark‘a göre daha başarılı bir model olmuş.
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Akıllı Telefonlar
Realme X9 Pro bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkabilir!
Realme X9 Pro modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi rekabetine hazırlanan akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Realme X9 Pro modeli Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak!
Realme X9 serisi için geri sayıma geçti. Fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, 2021 yılını da boş geçmek istemiyor. Serinin Pro modeli amiral gemisi rekabeti için neredeyse hazır. Teknik özellikleri Weibo üzerinde ortaya çıkan akıllı telefon, rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Bununla birlikte akıllı telefon MediTek yapımı Dimensity 1200 işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca cihaz 12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.
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6.4 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekran yenileme hızı 90 Hz olarak bizleri karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan bu pil kapasitesini 65W hızlı destekleyecek. Üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefonda ana kamera 108 MP değerinde bizleri karşılayacak. Çıkış tarihi de iddia edilen akıllı telefon bu yılın ikinci yarısında kullanıcılarını karşılayacak. Bakalım Realme X9 Pro amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde öne çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11 kullanıcıları, 100 milyonu aştı!
Bugün Huawei, Weibo üzerinden paylaştığı bir duyuruda EMUI 11 kullanıcılarının 100 milyonu aştığını resmi olarak duyurdu. Şirket, duyuruda “Bir sonraki durak HarmonyOS” cümlesine vurgu yaptı. Bu, şirketin artık HarmonyOS için daha fazla çaba göstereceği anlamına geliyor. Huawei‘nin işletim sistemi tarafındaki adımları, rekabeti arttıracağı için kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme. Ayrıca akıllı telefonlar için iOS veya Android ikilisi haricinde yeni bir seçeneğin ortaya çıkması çeşitlilik açısından da önemli bir adım olacak.
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Huawei, EMUI 11 ile hangi yenilikleri getiriyor?
EMUI 11, 10 Eylül 2020‘de gerçekleşen Huawei Geliştirici Konferansı‘nda resmi olarak piyasaya çıktı. Sistem akıcılığındaki artışın yanı sıra EMUI 11’de akıllı çoklu pencere gibi önemli özellikler mevcut. Bunlara ek olarak, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, çoklu ekran iş birliği ve kesintisiz alarm takibi gibi yenilikler de yeni arayüzde bulunmakta. EMUI 11‘e sahip olan kullanıcılar, HarmonyOS 2.0’a daha önce geçiş yapacak. Son üç yılda şirketin piyasaya sürdüğü neredeyse her cihaza EMUI 11 güncellemesi gelecek. Bununla birlikte bu cihazların HarmonyOS işletim sistemine daha önce geçiş yapması mümkün olacak.
Huawei Mate 40 serisi, geçtiğimiz günlerde EMUI 11’e yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile sistem kararlılığı optimize hale geldi. Ayrıca güncelleme, arayüzdeki bazı efekleri de iyileştirdi. Şirketin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Mate X2 ise ilk güncellemesini aldı. Huawei‘nin yeni arayüz ve HarmonyOS için cihazlara sık güncelleme getirmesi oldukça önemli bir adım. Bununla birlikte, HarmonyOS‘un nisan ayında resmi çıkışını yapmasının ardından yeni gelişmeler görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro için Yeni Güncelleme
En güçlü Çinli üreticilerden olan Huawei en son tanıttığı amirallere yeni bir güncelleme sundu. Huawei Mate 40 serisi için müjde!
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Ambargolara direnmeye devam eden Huawei 2020 Ekim’inde tanıttığı Mate 40 serisine yeni bir güncelleme sundu. Geçtiğimiz yılın son gününde satışa sunulan seri üst düzey özellikler ile dikkat çekmişti. Hem Mate 40, hem de Mate 40 Pro kamerasıyla cezbederken yonga tarafı da göz doldurmuştu. Bugün yayınlanan güncelleme ise her iki cihazı kapsadı.
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro modelleri için sunulan yeni güncelleme sistem kararlılığını arttırıyor. EMUI 11.0.0.165 sürüm numaralı güncelleme paketi her iki modele de sunuldu. Ayrıca güncelleme günlüğünde ise kararlılık dışında ekran efektlerinin optimize edildiği yer aldı.
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro Özellikleri
Mate 40
6.5 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı OLED ekranla tanıtılan Mate 40, gücünü Kirin 9000E‘den alıyor. Bu yonga 5nm üretim süreci ile dikkat çekiyor. Ayrıca Mali-G78 MP22 ile destekleniyor.
8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile birlikte gelen telefon arka tarafta üç adet kameraya sahip. Ek olarak bu kameralar 50MP ana + 8MP 3x optik zoom destekli telefoto + 16MP ultra geniş açılı olarak sırlanamakta.
Ön tarafta yer alan kameranın çözünürlüğü ise 13MP. Bunların dışında telefonda 40W hızlı şarj destekli 4200 mAh pilin yer aldığını söyleyelim.
Mate 40 Pro
Serinin ortanca modeli olan Mate 40 Pro 6.76 inç büyüklükte ekrana sahip. Bu ekran 1344×2772 piksel çözünürlükte olurken 90Hz tarama hızını beraberinde getiriyor. Panel ise Mate 40‘da da olduğu gibi OLED.
Gücünü yine 5nm üretim sürecine sahip Kirin 9000 5G‘den alan amiralin GPU tarafında Mlai-G78 MP24′ü kullanıcılarla buluşturduğunu söyleyelim. 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama da bu amirale eşlik etmekte.
Arka tarafta Mate 40‘daki gibi üç adet kamerayla gelen telefon rakiplerine nazaran özgün bir tasarımı sahip. Ayrıca arka tarafta yer alan kameraların detayları şu şekilde:
- 50MP ana
- 12MP lazer odaklamalı 5x optik zoomlu OIS destekli periskop telefoto
- 20MP ultra geniş açılı
Son olarak bu model 66W hızlı şarj destekli 4400 mAh pil ile gelmekte.
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