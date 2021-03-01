Galaxy S20 Ultra, DxOMark’a Göre Galaxy S21 Ultra’dan Daha İyi!

Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark puanı ile üst modeli S21 Ultra‘yı geride bırakıyor. İşte S20 Ultra ve S21 Ultra’nın puan durumları.

Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri arasında rekabet devam ediyor. Samsung’un geçtiğimiz yılki göz bebeği S20 Ultra ve şirketin son canavarı S21 Ultra’nın test sonuçları şaşırtıyor. DxOMark‘a göre S20 Ultra, S21 Ultra’dan daha performanslı bir cihaz. Gelin haberin detaylarına inelim.

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DxOMark adlı internet sitesi uzun yıllardır cihazların her açıdan performanslarını test ediyor. Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra testlerini de yapan DxOMark, bu iki cihaz arasında S20 Ultra’yı daha üstün bulmuş. Çünkü değerlere baktığımızda S21 Ultra toplamda 121 puan alırken; bir alt modeli S20 Ultra 126 puan alıyor. Dolayısıyla S20 Ultra daha başarılı bir model gibi gözüküyor.

Galaxy S20 Ultra kamera tarafında daha üstün!

Detaylara indiğimizde ise her iki cihaz da fotoğraf kısmında 128 puan alıyor. S21 Ultra zoom performansından 76 puan alırken; alt modeli S20 Ultra bu tarafta 88 puan ile galip geliyor. Yine video performansından aldığı 98 puan ile S20 Ultra‘ya yenilen S21 Ultra, hem total hem tekil puanlar ile S20 Ultra’nın gerisinde kalıyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra arka tarafında kameralarını çok iyi sergiliyor. Ancak cihazın kamera performansı bu gösterişi pek desteklemiyor gibi. Keza S21 Ultra ve S20 Ultra‘yı ayıran en temel fark kamera tarafında ortaya çıkmış. Dolayısıyla S20 Ultra DxOMark‘a göre daha başarılı bir model olmuş.

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