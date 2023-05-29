Qualcomm henüz resmi olarak Snapdragon 8cx Gen 4’ü duyurmadı. Ancak, performansıyla ilgili birçok rapor ortaya çıktı. Her yeni performans raporu, yonga setinin Apple’ın en yeni ve en iyisi olan Apple M2 ile karşılaştırılmasını içeriyor. Son söylentiye göre, Revegnus gibi güvenilir bir sızıntı kaynağı, Snapdragon 8cx Gen 4’ün yeni performans numaralarını paylaştı. Elde ettiğimiz bilgilere göre, yonga setinin Apple M3’e karşı oldukça iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Daha önce Revegnus, Snapdragon 8cx Gen 4’ün Apple M2’den daha hızlı olduğunu belirtmişti. Apple M2 şu anda oldukça eski olduğu için, Snapdragon 8cx Gen 4’ün ondan daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Ayrıca, Qualcomm’un yonga setinin farklı varyantlarını test ettiği raporları da ortaya çıktı.

Söylentilere göre, Snapdragon 8cx Gen 4’ün daha yavaş bir sürümü, 3.00 GHz’de çalışan performans çekirdeklerine sahip olacak. Güç verimliliği odaklı çekirdekler ise 2.30 GHz saat hızına sahip olacak. Önceki raporlar, yonga setinin saat hızıyla ilgili bilgi vermişken, son rapor bu konuda daha detaylı bilgiler sunuyor.

Snapdragon 8cx Gen 4’ün Geekbench 5’in çok çekirdekli testinde 14.500 puan aldığı söyleniyor. Bu, performans ve verimlilik çekirdeklerinin daha iyi bir şekilde optimize edildiği anlamına geliyor. Qualcomm’un, daha önce rapor edilen saat hızlarından daha yüksek hızlara sahip olabileceği düşünülüyor.

En önemlisi, Snapdragon 8cx Gen 4’ün çok çekirdekli testte Apple M3’ü %33’lük bir farkla geride bıraktığı belirtiliyor. Revegnus’un son raporuna göre, Apple M3 çok çekirdekli testte 11.000 puan aldı ve Snapdragon 8cx Gen 4’e göre nispeten daha düşük bir performans gösterdi.

Apple M3

Geekbench 5

ST:2500

MT:11000 Qualcomm Snapdragon 8cx Gen4

ST:1800

MT:14000~14500 — Revegnus (@Tech_Reve) May 27, 2023

Eğer en son sızıntıya bakarsanız, Snapdragon 8cx Gen 4’ün performans çekirdekleri için 3.40 GHz, güç verimliliği çekirdekleri için ise 2.50 GHz saat hızına sahip olduğu görülüyor. Bu, önceki rapora göre ılımlı bir hız artışı, ancak yonga setinin gerçek performansını ortaya çıkarmak için yeterli olması bekleniyor.

Snapdragon 8cx Gen 4, çok çekirdekli testte lider olsa da, tek çekirdekli performansı tatmin edici değil. Apple M3, Qualcomm’un yonga setini %38’lik bir farkla geride bıraktı. Bu, Apple’ın tek çekirdekli performans alanında her zaman önde olduğunu göz önünde bulundurursak beklenen bir sonuç. Ayrıca, Snapdragon 8cx Gen 4’ün 12 çekirdekli bir yapıya sahip olduğunu ve Apple M3’ün büyük olasılıkla 8 çekirdekli bir yapıya sahip olacağını belirtmek gerekir. Bu nedenle, Qualcomm’un çok çekirdekli testte neden lider olduğu oldukça açık.

Verimlilik açısından, Snapdragon 8cx Gen 4’ün avantajlı olabileceği söylenebilir. Çünkü Qualcomm’un TSMC’nin N3E sürecinden faydalanması bekleniyor ve bu sürecin daha verimli olduğu biliniyor.

Ne olursa olsun, bu yonga setlerinin geleceği oldukça ilginç olacak. Qualcomm’un bu kategorideki çalışmalarını hızlandırmasıyla, ileri düzey kullanıcılar için Windows dizüstü bilgisayarların tercih edilen seçeneklerden biri haline gelebileceğini görebiliriz. Tabii ki, fiyatın da cazip kalması önemli bir faktör olacak.