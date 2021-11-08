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Snapdragon 898’in 30 Kasım’da Tanıtılması Bekleniyor
Başlıktan anlayacağınız üzere kesinleşmiş bir bilgi olmamakla beraber, Snapdragon 898’in 30 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında tanıtılacağı bekleniyor.
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Qualcomm kısa bir süre önce web sitesinde Tech Summit etkinliğini 30 Kasım ile 2 Aralık tarihi arasında düzenleyeceğini açıklayan bir sayfa yayınladı. Dikkat çekmeyi başran bir okyanus görselinin üzerine ‘Daha Fazlası Yakında’ açıklamasıyla bir paylaşım oldu. Sırlarla dolu gibi görünüyor ancak farklı veya daha detaylı bir açıklama yok.
Kulislerde uzun zamandır söylentileri dolaşan amiral gemisi Snapdragon 898’i kullanacak ilk telefon hakkında da iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Snapdragon 898 yonga setini ilk kullanacak telefonun Xiaomi 12 olacağı ve telefonun Aralık ayı sonuna kadar tanıtılacağı söyleniyor.
Hakkında çok fazla iddia bulunan Snapdragon 898’in teknik özellikleri hakkında yapılan sızıntılar ise şöyle; 3.0 GHz’de çalışan birinci sınıf bir AMR Cortex-X2 CPU çekirdeğine , 2.5 GHz’de saat hızına sahip üç Cortex-A710 tabanlı orta çekirdeğin ve son olarak 1.79 GHz’de dört verimli Cortex-A510’dan türetilmiş çekirdeğe sahip olacağı söyleniyor.
Grafik beslemesini ise Adreno 730 olacağı söylentiler arasında yer alıyor. Bağlantı tarafında, maksimum 10Gbps indirme hızına sahip bir X65 5G modem beklendiği de söylentiler arasında yer alıyor.
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Snapdragon 898’in 30 Kasım’da Tanıtılması Bekleniyor
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