Snapdragon 4 serisi üretimi için Samsung devrede

Qualcomm yeni işlemcilerinin üretimi için iyi bir ilişkisinin bulunduğu Samsung’la masaya oturdu. Giriş seviyesini hedefleyen, uygun fiyatlı ve 5G destekli olduğu söylenen işlemcilerin yeni Snapdragon 4 serisi olduğu söyleniyor. Bu işlemciyi kullanan fiyat performans odaklı telefonlar ufukta görünüyor.

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Snapdragon 4 serisi kullanan telefonlar 2021 başında geliyor.

Samsung, halihazırda 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 690 ve 7 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 765 gibi bazı 5G teknolojisine sahip işlemcilerin üretimini gerçekleştiriyor. 4 serisi, fiyatı göz önüne alındığında 8 nm üretim teknolojisi ile üretilecek gibi görünüyor. Bu yeni işlemci sayesinde giriş seviyesi telefonlarda da 5G teknolojisini daha sık görmek mümkün olacak. Xiaomi, Oppo, Motorola üretilecek olan yeni 5G Snapdragon işlemciler için bekleyen telefon üreticileri arasında. Bu işlemcileri kullanan ilk telefonların 2021 başlarında gelmesi bekleniyor yani üretimin yakında başlayacağı söyleniyor.

Amiral gemisi seviyesi işlemciler olan Snapdragon 800 serisininin üretimi için Qualcomm, Samsung yerime TSMC’yi tercih etmişti. Samsung ise Nvidia’nın yeni GeForce RTX 3000 serisi üretimi için anlaşmaya vararak zararını telafi etmişti. Aynı zamanda IBM de 7 nm üretim sürecinden geçecek olan Power10 işlemcileri için de Samsung ile anlaşmaya varmıştı. İşlemci üretim devi Samsung sektördeki dev firmalarla yeni anlaşmalar yaparak bu alanda gücünü arttırmaya devam ediyor.