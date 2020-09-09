Akıllı Telefonlar
Snapdragon 4 serisi üretimi için Samsung devrede
Qualcomm yeni işlemcilerinin üretimi için iyi bir ilişkisinin bulunduğu Samsung’la masaya oturdu. Giriş seviyesini hedefleyen, uygun fiyatlı ve 5G destekli olduğu söylenen işlemcilerin yeni Snapdragon 4 serisi olduğu söyleniyor. Bu işlemciyi kullanan fiyat performans odaklı telefonlar ufukta görünüyor.
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Snapdragon 4 serisi kullanan telefonlar 2021 başında geliyor.
Samsung, halihazırda 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 690 ve 7 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 765 gibi bazı 5G teknolojisine sahip işlemcilerin üretimini gerçekleştiriyor. 4 serisi, fiyatı göz önüne alındığında 8 nm üretim teknolojisi ile üretilecek gibi görünüyor. Bu yeni işlemci sayesinde giriş seviyesi telefonlarda da 5G teknolojisini daha sık görmek mümkün olacak. Xiaomi, Oppo, Motorola üretilecek olan yeni 5G Snapdragon işlemciler için bekleyen telefon üreticileri arasında. Bu işlemcileri kullanan ilk telefonların 2021 başlarında gelmesi bekleniyor yani üretimin yakında başlayacağı söyleniyor.
Amiral gemisi seviyesi işlemciler olan Snapdragon 800 serisininin üretimi için Qualcomm, Samsung yerime TSMC’yi tercih etmişti. Samsung ise Nvidia’nın yeni GeForce RTX 3000 serisi üretimi için anlaşmaya vararak zararını telafi etmişti. Aynı zamanda IBM de 7 nm üretim sürecinden geçecek olan Power10 işlemcileri için de Samsung ile anlaşmaya varmıştı. İşlemci üretim devi Samsung sektördeki dev firmalarla yeni anlaşmalar yaparak bu alanda gücünü arttırmaya devam ediyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 5G duyurudan önce sızdırıldı!
Motorola Razr 5G bugün resmi olarak tanıtılacak ancak WinFuture adlı kaynak daha fazla bekleyemedi ve cihazın tüm özellikleriyle birlikte önerilen fiyatını da kullanıcılarla buluşturdu.
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Motorola Razr 5G özellikleri neler ?
Motorola Razr 5G‘nin genel dizayn geçtiğimiz senenin Razr 19‘una oldukça benzemekte. Razr 5G, 2142 x 786 piksel ve 21:9 çerçeve oranı olan OLED panel bir ekranla geliyor. Bu ekran 6.2 inç büyüklüğünde ve en öne çıkan özelliği ise katlanabilir olması. Alışageldiğimiz çentik hala ön tarafta ve ahize, ön kamera ve yardımcı sensörlere ev sahipliği yapıyor. Telefonun boyutlarında ise iki farklı durum söz konusu. Açılmış halinde 168.6 mm uzunluk 72.6 genişlik ve 7.9 mm kalınlıkla gelen telefon katlandığında ise boyutlar 90.8 mm uzunluk 72.6 mm genişlik ve 16mm kalınlığa ulaşıyor.
Geçtiğimiz yıla göre en büyük değişiklik ise 48 MP’lik ana kamera. İkincil 2.7 inçlik OLED ekranın hemen altında bulunan bu kamera f/1.7‘lik bir diyafram açıklığına ve optik imaj sabitleyici (OIS) desteğine de sahip. Tasarımda kameranın yanında bir de LED flaşı bulunuyor. Kameranın üstündeki küçük ekran ise gelen bildirimleri ve aramaları görmenizi ilebazı küçük işlemleri yapmanıza olanak sağlayacak. Bir diğer gelişme ise telefonun işlemcisinde. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla bir arada gelen Snapdragon 765G yonga seti yeterli olacağa benziyor.
Parmak izi sensörü arka tarafa alınan Razr 5G’nin 2800 mAh’lik bataryası ise bazı kullanıcılar tarafında hayal kırıklığı yaratabilir. Her ne kadar 2800 mAh değer olarak az görünse de 15W’lık hızlı şarj desteği acil durumlarda işe yarayabilir. Yalnızca bir adet nano SIM slotu bulunan telefon ülkemize de yakında gelmesini beklediğimiz eSIM özelliğini de destekleyecek. İlk etapta sadece siyah renk modeliyle satışa sunulması beklenen telefonun Avrupa’da €1,500’dan satışa sunulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 80 milyon adet üretilecek
Apple iPhone 12 modellerinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Tedarik zincirinden gelen haberlere göre, Eylül sonları ve Ekim başında ise Apple, üretim miktarını daha da arttırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
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Önce iPhone 12 Max üretilecek
Yapılan bir rapora göre Apple, yıl sonuna kadar 80 Milyon iPhone 12 üretmeyi planlıyor. Ancak gerçekçi şartlarda bu sayının 73-74 milyon civarlarında olması bekleniyor. Geri kalanın ise 2021 yılı başlarında üretilmesi bekleniyor. Üretilmesi öngörülen 80 milyon cihazın yüzde kırkının Apple’ın uygun fiyatlı telefonu, iPhone 11’in yerini alacak iPhone 12 Max olduğu söyleniyor. Ayrıca ilk üretilecek model de iPhone 12 Max olacak. iPhone 12 Max modelinin, iPhone 11’dekine benzer çift kamera dizilimine ve 6.1 inçlik OLED ekrana ve 5G teknolojisine sahip olması bekleniyor.
Tedarik zincirinde bulunan bir yetkiliden alınan bilgiye göre Apple, pandemi dolayısıyla ayları bulması beklenen gecikmeleri, birkaç hafta seviyesine kısaltmayı başardı. Buna rağmen bazı modellerin tedariğinde gecikmeler yaşanacak. iPhone 12 serisinin bazı modellerinin tedariğinin Ekim başlarında başlaması bekleniyor. Gecikecek modellerin başında serinin en üstünde konumlanacak olan iPhone 12 Pro Max geliyor. iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç OLED ekrana, üçlü kamera dizilimine ve 5G teknolojisine sahip olacak. Ayrıca Apple gelecek olan iPad modellerinin üretimini de hızlandıracak. Eylül ve Aralık ayları arasında 27 milyon adet iPad üretilmesi planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, çift pop-up kameranın patentini aldı!
Xiaomi genellikle fiyat/performansa yönelik akıllı telefonlarıyla ilgiyi üzerine çekerken, bazı dönemlerde ise aldığı patentler ile kullanıcıları şaşırtıyor. Markanın en son yaptığı patent başvurusu, ilginç bir çift pop-up kamera tasarımını gözler önüne seriyor.
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Xiaomi, yeni pop-up kamera tasarımıyla dikkat çekiyor!
Çin Patent Ofisi kayıtlarında ortaya çıkan patent, Xiaomi’nin yakın dönemde yaptığı bir tasarım tescilini içeriyor. Görselde yer alan telefon konseptinin hem ön, hem de arka kısmında herhangi bir sabit kamera alanı bulunmuyor. Bunun yerine pop-up kamera teknolojisini geliştiren Xiaomi mühendisleri, toplam 4 adet kamera sensörünü mekanizma içerisine entegre etmeyi başarmış.
V şeklindeki mekanizmanın açılmasıyla birlikte birleşik formdaki kamera paketi de ortaya çıkıyor. Daha önce hiçbir telefon modelinde görmediğimiz şekildeki tasarım, kasada kullanılan toplam alanı azaltacağı için oldukça yaratıcı görünüyor. Pop-up alana entegre edilemeyen LED flaşın ise kasanın arka bölümünde yer aldığı görülüyor.
Günümüzde akıllı telefon üreticileri tam ekran konseptini yakalamak için pek çok çözüm deniyor. Damla çentik, delikli ekran ve pop-up kameranın ardından geçtiğimiz günlerde ekran altı kamera teknolojisine sahip telefon da görücüye çıkmıştı. Dolayısıyla dört kameralı pop-up mekanizma fikri gerçekleşmesi imkansız bir proje gibi görünmüyor. Öte yandan arka alanda yalnızca iki kamera sensörünün bulunuyor olması, dört arka kameralı telefonları gördüğümüz dönemde işleri biraz zorlaştırabilir.