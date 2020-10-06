Snapdragon 875, 1 Aralık’ta tanıtılabilir!

Bugün Roland Quandt tarafından yapılan paylaşımda Qualcomm‘un aralık ayının ilk gününde bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Şirketin medyaya gönderdiği davetler ile ortaya çıkan bu etkinlik, Snapdragon 875 ile ilgili olabilir. Snapdragon 865‘in aralık ayının başlarında tanıtıldığını göz önüne alırsak 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in tanıtılması muhtemel gözüküyor.

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Snapdragon 875 hakkında neler biliniyor?

Qualcomm‘un yeni yonga seti olacak olan Snapdragon 875 hakkında henüz spesifik bir detay bulunmuyor. Fakat yeni yonga setinin 5 nm üretim teknolojisinden faydalanacağı biliniyor. Snapdragon 875‘in bir adet Cortex-X1, üç adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği içermesi bekleniyor. Bu yonga setinin üretiminden en büyük payı ise Samsung alacak. Şirketin üretime alacağı yonga setinden 849 milyon$’lık sipariş aldığı söyleniyor. Bazı sızıntılar ise Samsung‘un üreteceği yonga setlerinin düşük verime sahip olduğu yönünde. Fakat bu konuda detaylı bilgileri test sonuçlarının ardından öğreneceğiz.

Son çıkan sızıntılara göre Snapdragon 875‘in kod adı Lahaina olacak. Listede Lahaina+ isimli başka bir kod adı da bulunuyor. Bu yonga setinin ise Snapdragon 875+‘a ait olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde kullanılan amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+‘ta buna benzer kod adı isimlendirmeleriyle gelmişti. Açığa çıkan bu iki yonga seti modeline ek olarak Snapdragon 875G isimli başka bir yonga setinden daha bahsediliyor. Bu yonga setleri hakkındaki detaylı bilgileri Aralık ayındaki lansmanda öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.