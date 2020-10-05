Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!

Samsung ve TSMC küresel çapta en büyük iki yonga seti üreticisidir. Fakat TSMC, yarışı Samsung’tan bir adım daha önde götürüyor. Son haberlere göre Samsung, 5 nm yonga setleri üzerinde çalışıyor. Exynos 990‘ın beklenen performansı vermemesi şirketi geçmişte oldukça zora sokmuştu. Bu nedenle şirket yeni Exynos 2100‘ün geliştirilmesi için büyük çaba harcıyor. Son raporlara göre Galaxy S21, Exynos 2100 ile piyasaya sürülecek.

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Exynos 2100 ne zaman kullanıcılara sunulacak?

Popüler bir Twitter sızıntıcısı, Exynos 2100‘ün Exynos 1000 olarak isimlendirilebileceğinden bahsediyor. Yonga setinin ismi konusunda henüz net bilgiler bulunmasa bile elimizdeki sızıntılar bu iki adlandırmadan birinin kullanılacağını gösteriyor. Atılan tweetlere göre Samsung, yeni yonga seti için hazırlıklarını tamamladı. Samsung yöneticileri, yonga setlerini piyasaya sürmek için uygun zamanı bekliyor. Bu, şirketin resmi çıkış için satışları, speakülasyonları ve diğer göstergeleri izlediği anlamına geliyor.

Qualcomm Snapdragon 875‘in konferansı ile birlikte Samsung da ilgi odağı haline gelecek. Sızıntılara göre Snapdragon 875, Aralık ayında düzenlenecek olan Snapdragon zirvesinde tanıtılacak. Exynos 2100 ise Exynos 990‘dan çok daha performanslı ve verimli bir yonga seti olacak. Her ne kadar Exynos 2100, gerçekleştirdiği ilk performans testinde beklenen sonucu alamasa da çıkış versiyonunda ne olacağı bilinmiyor. Uygun optimizasyonlar gerçekleştiğinde bu yonga seti ilerleyen testlerde daha başarılı sonuçlar gösterebilir.