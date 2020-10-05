Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!
Samsung ve TSMC küresel çapta en büyük iki yonga seti üreticisidir. Fakat TSMC, yarışı Samsung’tan bir adım daha önde götürüyor. Son haberlere göre Samsung, 5 nm yonga setleri üzerinde çalışıyor. Exynos 990‘ın beklenen performansı vermemesi şirketi geçmişte oldukça zora sokmuştu. Bu nedenle şirket yeni Exynos 2100‘ün geliştirilmesi için büyük çaba harcıyor. Son raporlara göre Galaxy S21, Exynos 2100 ile piyasaya sürülecek.
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Exynos 2100 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Popüler bir Twitter sızıntıcısı, Exynos 2100‘ün Exynos 1000 olarak isimlendirilebileceğinden bahsediyor. Yonga setinin ismi konusunda henüz net bilgiler bulunmasa bile elimizdeki sızıntılar bu iki adlandırmadan birinin kullanılacağını gösteriyor. Atılan tweetlere göre Samsung, yeni yonga seti için hazırlıklarını tamamladı. Samsung yöneticileri, yonga setlerini piyasaya sürmek için uygun zamanı bekliyor. Bu, şirketin resmi çıkış için satışları, speakülasyonları ve diğer göstergeleri izlediği anlamına geliyor.
Qualcomm Snapdragon 875‘in konferansı ile birlikte Samsung da ilgi odağı haline gelecek. Sızıntılara göre Snapdragon 875, Aralık ayında düzenlenecek olan Snapdragon zirvesinde tanıtılacak. Exynos 2100 ise Exynos 990‘dan çok daha performanslı ve verimli bir yonga seti olacak. Her ne kadar Exynos 2100, gerçekleştirdiği ilk performans testinde beklenen sonucu alamasa da çıkış versiyonunda ne olacağı bilinmiyor. Uygun optimizasyonlar gerçekleştiğinde bu yonga seti ilerleyen testlerde daha başarılı sonuçlar gösterebilir.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 alacak cihazlar paylaşıldı!
Weibo üzerinden yapılan ve resmi olmayan paylaşımda HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağı yayımlandı.
Huawei, EMUI 11 desteği sunan akıllı telefonlara HarmonyOS 2.0’ın yüklenebileceğini resmen doğrulamıştı. Ayrıca kademeli olarak geliştiricilere sunulmaya başlanan işletim sisteminin Aralık ayında ilk beta sürümü ile akıllı telefonlara geleceği de biliniyor.
Bugün itibarıyla Courage Digital King adlı Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan tarihlerin, HarmonyOS 2.0 işletim sistemine ait dağıtım takvimi olduğu iddia edildi. Paylaşıma göre işletim sistemini ilk olarak Kirin 9000 yonga setine sahip olacak modeller kullanacak. İkinci partide ise Kirin 990 5G işlemcisine sahip olan P40 ve Mate 30 serilerine dağıtılacak.
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HarmonyOS’in öncelikli serilerin ardından Kirin 810 ve 710 yonga setlerini barındıran bazı cihazlara geleceği de iddia ediliyor. Bu iddia doğru olsa dahi epeyce süre alacağını söylemek mümkün. Paylaşımda yer alan “kısmi” ifadesine bakılarak işletim sisteminin bazı cihazlara gelmeyeceğini söylemek de mümkün.
Huawei’nin nerdeyse tüm akıllı cihazlarda çalışması için geliştirdiği yeni işletim sistemini destekleyecek olan Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonların Ekim ayı ortalarında Çin’de, 2021 itibarıyla da global ölçekte satışa sunulması bekleniyor. Bunlara ek olarak Mate 40 serisinin firmanın normal şartlarda izlediği takvime göre geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olması gerektiğini fakat ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla geciktiğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ait DxOMark kamera puanı bugün itibarıyla yayınlandı. Model, aldığı 121 puan ile Galaxy S20 Ultra’nın 2 sıra gerisinde kalarak test edilen tüm telefonlar arasında 10. sıraya yerleşti.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ana kamera olarak 108 MP çözünürlüklü ve 1/1,33 inç boyutlu bir lens kullanıyor. Söz konusu lense 12 MP çözünürlüklü telefoto lens ve 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı lens eşlik ediyor.
DxoMark ekibi yaptığı testlerde, cihazın doğru pozlama, hızlı otomatik odaklama ve yardımcı kameralar ile fotoğraf çekim performansının iyi olduğuna dikkat çekiyor. Cihazın S20 Ultra ile benzer şekilde birinci sınıf portre çekimler gerçekleştirdiği de belirtilenler arasında. Telefoto lens ile yapılan testlerde 4x yakınlaştırma seviyesinin üzerinde belirgin bir ayrıntı kaybı olduğu söyleniyor. Gece çekimleri ise doğru pozlama, renk ve detayların koruması ile beğeni kazanmış.
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Galaxy Note 20 Ultra, tutarsız yakınlaştırma, düşük ışık senaryolarında görünür derecede gürültü ve otomatik odaklama sorunları ile DxOMark ekibinin eleştirilerini almış. Cihaz ile yapılan 1600 farklı çekim sonrası fotoğraf puanı 130 olarak belirlenmiş.
Galaxy Note 20 Ultra genel fotoğraf çekim performansıyla Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra ve iPhone 11 Pro Max gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da 4K ve 30 fps video kayıt performansı tarafında oldukça beğenilmiş. Model yaklaşık 2 saatlik video çekim testinden 101 puan elde etmiş.
Video ve fotoğraf çekim performansları ile ortalamada 121 puan alan modelin test verilerini DxOMark internet sitesi üzerinden ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 ve S20 için Ekim 2020 güvenlik yamasını dağıtıyor
Samsung, Ekim 2020 Android güvenlik yamasını içeren güncellemeyi Galaxy S20 serisi için dağıtmaya başladı. Galaxy S20 serisine ek olarak, geçen yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisi de Ekim 2020 Android güvenlik yamasını almaya başladı. Güncelleme, güvenlik yaması haricinde yeni bir özellik ve iyileştirme içermiyor.
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Samsung, ekim ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor
Güncelleme, SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre; Galaxy S10 serisi için ‘G97xFXXS9DTI8’, Galaxy S20 serisi için ‘G98xxXXS5BTU’ sürüm adlandırmaları ile geliyor. Söz konusu güncellemeler henüz az sayıda kullanıcı için sunuluyor fakat iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip modelleri için de Ekim 2020 Android güvenlik yamasının birkaç gün içerisinde dağılmaya başlanması bekleniyor.
Android 11 tabanlı One UI 3.0 hazırlıkları hızlanıyor
Samsung, Galaxy S20 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 arabiriminin beta programına çok yakında başlaması bekleniyor. Henüz şirket tarafından onaylanmış bir tarih yok. Şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S10 serisi için Android 10 tabanlı One UI 2.0 arabiriminin beta programını Ekim 2019’un ortalarında başlatmıştı. One UI 2.0’ın kararlı sürümü ise Kasım 2019’un sonlarında Galaxy S10 serisi kullanıcılarına sunulmuştu.
Halihazırda Galaxy S10 veya Galaxy S20 serisi bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar menüsünden güncelleştirmeleri kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.