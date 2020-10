Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!

Samsung, Ekim 2020 Android güvenlik yamasını içeren güncellemeyi Galaxy S20 serisi için dağıtmaya başladı. Galaxy S20 serisine ek olarak, geçen yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisi de Ekim 2020 Android güvenlik yamasını almaya başladı. Güncelleme, güvenlik yaması haricinde yeni bir özellik ve iyileştirme içermiyor.

Samsung, ekim ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor

Güncelleme, SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre; Galaxy S10 serisi için ‘G97xFXXS9DTI8’, Galaxy S20 serisi için ‘G98xxXXS5BTU’ sürüm adlandırmaları ile geliyor. Söz konusu güncellemeler henüz az sayıda kullanıcı için sunuluyor fakat iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip modelleri için de Ekim 2020 Android güvenlik yamasının birkaç gün içerisinde dağılmaya başlanması bekleniyor.

Android 11 tabanlı One UI 3.0 hazırlıkları hızlanıyor

Samsung, Galaxy S20 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 arabiriminin beta programına çok yakında başlaması bekleniyor. Henüz şirket tarafından onaylanmış bir tarih yok. Şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S10 serisi için Android 10 tabanlı One UI 2.0 arabiriminin beta programını Ekim 2019’un ortalarında başlatmıştı. One UI 2.0’ın kararlı sürümü ise Kasım 2019’un sonlarında Galaxy S10 serisi kullanıcılarına sunulmuştu.

Halihazırda Galaxy S10 veya Galaxy S20 serisi bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar menüsünden güncelleştirmeleri kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.