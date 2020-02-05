Snapdragon 865 ile çekilmiş ilk 8K video yayınlandı!

Qualcomm, YouTube üzerinden yayınladığı 8K video ile bir yandan Arizona’nın doğa güzelliklerini sergilerken, diğer yandan Snapdragon 865‘in performansının ne kadar yükseğe çıkabileceğini de gösteriyor. Snapdragon 865‘e sahip akıllı telefonlar, işlemci performansı ile profesyonele yakın görüntü kalitesi yakalayabilir ve 8K video çekimi de dahil olmak üzere heyecan verici yeni kamera özelliklerini kullanıcılarına sunabilir gözüküyor. Şirketin video çekerken kullandığı “prototip akıllı telefon“, yeni nesil işlemcinin yanında Sony IMX586 48 MP sensörünü de bünyesinde içeriyor. Bu nedenle birebir olarak bir akıllı telefon ile video performansını kıyaslamak doğru olmayacaktır. Fakat işlenen verilerin büyüklüğü düşünüldüğünde Snapdragon 865 ile yüksek performansın sınırlarının sonuna kadar zorlandığı anlaşılıyor.

8K video, hem televizyon hem de akıllı telefon piyasasında hayatımızda şu an için çok büyük bir yer edinmiş durumda değil. Ayrıca 8K video çekerken oluşan büyük verileri depolayacak alanlar da henüz akıllı telefonlar için yeterince geliştirilmiş değil. Fakat bu kadar yüksek çözünürlükte video çekmenin en önemli yararı, şüphesiz videoyu 4K çözünürlüğe indirmektir. Bu da bize daha net ve ayrıntılar içeren görüntüler olarak geri dönebilir.

Önümüzdeki hafta 11 şubat ile tanıtımı yapılacak olan Galaxy S20 Ultra‘nın 108 MP kamera sensörü ile 8K video kaydı yapabileceği söylentiler arasında. Telefon global pazarda Exynos 990 ve Amerika pazarında Snapdragon 865 işlemcileri ile satışa çıkacak. Qualcomm‘un yayınladığı bu video sonrası, telefonun kamera ve video performansı herkes tarafından merakla bekleniyor.