Akıllı Telefonlar
Snapdragon 865 ile birlikte gelecek olan akıllı telefonlar
Qualcomm, bir süredir Snapdragon 865 5G işlemci birimi ile gelecek olan cihazlar hakkında açıklamalarda bulunuyor. Şirket aynı zamanda 865 5G’nin yeteneklerini göstermek amacıyla mobil cihaz üreticileriyle birlikte bazı çalışmalar yürütüyor ve bizler için paylaşıyor. Henüz açıklanmayan ancak işlemciye sahip olacak telefonların bulunduğu listeyi ve günümüz koşullarını göz önüne aldığımızda neredeyse tüm yeni nesil amiral gemilerinin 865 5G çipseti ile geleceğini söylemek mümkün.
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Şu günlerde Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Sony Xperia 1 ve Realme’nin yeni modeli X50 Pro 5G’nin hâli hazırda işlemci birimine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu cihazlarla beraber Galaxy S20 ve Oppo Find X2 de Snapdragon 865 5G işlemci birimine sahip olacak. Bilgileri göz önüne aldığımızda Qualcomm’un akıllı telefon üreticileri için, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu tekrar anlamış oluyoruz.
Qualcomm çipsete sahip olacak cihazları içeren bazı listeler paylaştı, 16 adet akıllı telefona yer verilen listede henüz açıklanmayan modellerin olması dikkat çekiyor. Ayrıca çoktan duyurulan ancak listede yer bulamayan modellerin olduğunu da ekleyelim.
Snapdragon 865 5G ile gelen ve gelecek olan telefonlar;
- Black Shark 3
- FCNT arrows 5G
- Lenovo Legion Gaming Phone
- Nubia Red Magic 5G
- Oppo Find X2
- iQOO 3
- Realme X50 Pro
- Redmi K30 Pro
- Asus ROG Phone 3
- Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra
- Sharp AQUOS R5G
- Sony Xperia 1 II
- Vivo APEX 2020 Concept Phone
- Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro
- ZenFone 7
- ZTE Axon 10s Pro
Akıllı Telefonlar
Realme 6 ve 6 Pro, 5 Mart’ta tanıtılıyor!
Realme, geçtiğimiz ağustos ayında orta sınıfta yer alan Realme 5 ve 5 Pro akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şirketin bugün yaptığı açıklama ile serinin devamı olan Realme 6 ve 6 Pro modelleri, 5 Mart‘ta tanıtılıyor.
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Şirket yetkilileri Twitter aracılığı ile yaptıkları duyuruda, her iki modelin önümüzdeki hafta içerisinde 5 Mart tarihi itibariyle tanıtılacağını bildirdiler. Akıllı telefonların reklam yüzünü ise Bollywood dünyasının ünlü Hint oyuncularından Salman Khan üstleniyor. Ayrıca şirket web sitesinde yer alan tanıtım sayfasında modellere ait resmi bilgiler de bulunuyor.
Tanıtım sayfasındaki bilgilere baktığımızda Realme 6 ve 6 Pro‘nun 90Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı kesinlik kazanmış gözüküyor. Full HD+ bir çözünürlük ile gelecek her iki modelin ekran boyutu ise şu an için belirtilmemiş. Fakat şirketin paylaştığı görsellere göre modellerin ön tasarımı, Realme‘nin yeni tanıttığı amiral telefonu X50 Pro‘ya fazlasıyla benziyor.
Her iki model de, 4’lü arka kamera sistemi ile karşımıza çıkıyor. Geniş açılı ana kamera 64 MP çözünürlükte ve 20x zoom yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera, telefoto kamera ve makro kamera ile ilgili teknik detaylar ise henüz paylaşılmamış. Ön tarafa baktığımızda Pro modelde ikili bir selfie kamerası yer alırken, standart modelde tek selfie kamerası bulunuyor. Kameralar yine X50 Pro‘da olduğu gibi telefonun sol üst köşesinde noktasal formda yerleştirilmiş.
Realme‘nin diğer paylaştığı bir bilgi ise hızlı şarj ile ilgili. Buna göre Realme 6 ve 6 Pro, 30W‘a kadar hızlı şarjı destekliyor. Telefonların batarya kapasiteleri ile ilgili bir bilgi ise şu an için bulunmuyor.
Her iki modele ait daha detaylı teknik bilgileri, 5 Mart tarihinde yapılacak lansman sonrasında sizinle tekrardan paylaşıyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G görüntüleri TENAA’da ortaya çıktı!
Çinli sertifikasyon ajansı olan TENAA‘nın bu haftanın başında yayınladığı belgelere göre Nubia Red Magic 5G sertifika listesine eklendi. Sertifika listesine eklenen telefonla ilgili bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. NX659J model numarası taşıyan cihaz, sol tarafı mavi , sağ tarafı ise kırmızı renkli boya ile kaplanan çift renkli bir çerçeve ile gelecek.
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Nubia Red Magic 5G ilk görüntüleri nasıl değerlendirildi?
Cihazın arkasında, üst ve alt kısımındaki ısı dağılımı için görünür ızgaralara sahip metal kasa bulunuyor. Ayrıca üçlü kameraları üstte barındıran uzun parlak bir şerit, ortada Red Magic markası ve altında bir logo mevcut. Yanlara baktığımızda, sağda kapasitif düğmelerinin yanında başka bir havalandırma görüyoruz. Sol tarafta da benzer bir havalandırma, uyarı belirteci ve ses açıp kapama tuşu bulunuyor. TENAA listesinde ayrıca telefonun 6.65 inçlik bir ekran ve 4400 mAh büyüklüğünde pil ile geleceği ortaya çıktı.
Red Magic 5G‘nin en önemli özelliklerinden biri 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Bu da onu yüksek ekran tazeleme hızına sahip bir spor panel ile gelen ilk akıllı telefon haline getirecek. Cihazın şarj sırasında aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için 16 GB LPDDR5 RAM ile birlikte “hava soğutmalı şarj desteği” ile eşleşen Snapdragon 865 SoC kullanılacak.
Kamera tarafında ise 64 MP değerinde Sony IMX686 sensörü ile geleceği tahmin ediliyor. Telefonun MWC‘de ortaya çıkması bekleniyordu fakat etkinlik iptal olduğu için Çin‘de tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ile süper hızlı dosya transferi geliyor!
Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini duyurması için teknoloji severlerin önünde daha uzun bir süre var. Buna rağmen iPhone 12 ile ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. Son iddiaya göre, bir sonraki iPhone serisinde yüksek hızlı dosya aktarımına imkan tanıyan yeni bir kısa menzilli Wi-Fi standardı bulunacak.
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iPhone 12, 802.11ay standardı ile yüksek hızlı dosya aktarımı sağlayacak
Japon teknoloji haber sitesi Macotakara’da yayınlanan bir iddiaya göre, WiFi 6’nın bir parçası olan 802.11ay standardı iPhone 12 serisinde yer alacak. Geliştirme süreci devam eden 802.11ay; yüksek bant genişliğine sahip veri aktarımı için 60GHz frekansı kullanırken, Bluetooth gibi kısa menzilde çalışıyor. Ayrıca iki cihazın arasında bağlantı kurulurken ortak kablosuz ağ bağlantısı gibi ara bir donanım da gerekmiyor. Bu nedenle protokolün AirDrop ile dosya transferi işlemlerinde kullanılması planlanıyor.
iPhone 12 ile ilgili diğer iddia ise şarj konusunda önemli bir eksikliği giderecek. Yeni seri ile beraber kullanıcılara artık kablosuz ters şarj özelliğinin de sunulacağı bildiriliyor. Kablosuz şarjın ardından önemli bir yenilik olarak belirtilen kablosuz ters şarjın iPhone 11 ve 11 Pro modelleriyle de uyumlu olacağı söyleniyor.
Halihazırda Qualcomm modemlerde sunulan 60GHz frekansı, yeni iPhone serisi ile yakın gelecekte Apple tarafından da kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca yakın menzildeki kayıp cihazların bulunmasına yardımcı olacak AirTag adlı akıllı anahtarlığın da yeni telefonlarla eş zamanlı olarak tanıtılacağı belirtiliyor.