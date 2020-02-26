Snapdragon 865 ile birlikte gelecek olan akıllı telefonlar

Qualcomm, bir süredir Snapdragon 865 5G işlemci birimi ile gelecek olan cihazlar hakkında açıklamalarda bulunuyor. Şirket aynı zamanda 865 5G’nin yeteneklerini göstermek amacıyla mobil cihaz üreticileriyle birlikte bazı çalışmalar yürütüyor ve bizler için paylaşıyor. Henüz açıklanmayan ancak işlemciye sahip olacak telefonların bulunduğu listeyi ve günümüz koşullarını göz önüne aldığımızda neredeyse tüm yeni nesil amiral gemilerinin 865 5G çipseti ile geleceğini söylemek mümkün.

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Şu günlerde Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Sony Xperia 1 ve Realme’nin yeni modeli X50 Pro 5G’nin hâli hazırda işlemci birimine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu cihazlarla beraber Galaxy S20 ve Oppo Find X2 de Snapdragon 865 5G işlemci birimine sahip olacak. Bilgileri göz önüne aldığımızda Qualcomm’un akıllı telefon üreticileri için, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu tekrar anlamış oluyoruz.



Qualcomm çipsete sahip olacak cihazları içeren bazı listeler paylaştı, 16 adet akıllı telefona yer verilen listede henüz açıklanmayan modellerin olması dikkat çekiyor. Ayrıca çoktan duyurulan ancak listede yer bulamayan modellerin olduğunu da ekleyelim.

Snapdragon 865 5G ile gelen ve gelecek olan telefonlar;