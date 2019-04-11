Honor 8X’e EMUI güncellemesi geldi

Türkiye’deki Honor 8X modellerine EMUI 9 arayüz güncellemesi verilmeye başlandı. Bu güncelleme ile birlikte daha akıcı arayüz ve daha hızlı kamera deneyimi kullanıcılara sunulacak.

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Kademeli olarak kullanıcılara sunulacak!

Honor, ürünlerine verdiği desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda açıklanan güncelleme takviminde bulunan Honor 8X cep telefonu modeline EMUI 9 arayüzü geliyor. Bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü kullanıcılara birçok yenilik sunuyor. Yeni arayüz daha akıllı, daha akıcı ve daha basit bir işletim sistemi deneyimi sağlıyor. Bu yenilikler, güvenlik, AI odaklı akıllı yaşam özellikleri, cihaz yönetimi ve kullanılabilirlik gibi alanlarda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemi, desteklenen bir TV’ye veya monitöre kablosuz olarak bağlandığında masaüstüne benzer bir deneyim sağlayan Kablosuz Projelendirme özelliğini de sunuyor. Kullanıcılar sunumları, fotoğrafları, videoları veya oyunları doğrudan telefondan daha büyük bir ekrana yansıtabiliyor.

Genel olarak, EMUI 9.0, cihazı daha hızlı, daha akıcı kullanım için tasarlanmış arayüz olarak tasarlanmıştır. Yeni sürüm, genel operasyonel performansı yüzde 12,9 oranında artırır ve uygulama başlatma süresini önemli ölçüde kısaltır. Yeni navigasyon sistemi EMUI ayar öğelerinin sayısını yüzde 10 azalttı ve bu da kullanım kolaylığını önemli ölçüde artırıyor. EMUI 9.0‘ın bir diğer önemli özelliği de, arayüzde doğadan ilham alan minimalist bir stille tutarlılığı sağlayan doğal UX tasarımına sahip olması. Eğer sizde bir Honor 8X kullanıcısı iseniz telefonunuzun güncellemelerini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.