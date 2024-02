Qualcomm, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2024’te büyük bir çıkış yaptı. Şirketin Pazarlama Direktörü (CMO) Don McGuire, katılımcıları heyecanlandıran önemli bir duyuru yaptı. Qualcomm, yeni nesil işlemcisi Snapdragon Gen 4 yonga setini tanıtmak için hazırlıklara başladı ve bu kez özel ‘Oryon’ CPU’yu bünyesinde barındıracak.

McGuire, Qualcomm’un Ekim 2024’te düzenleyeceği Snapdragon Zirvesi’nde amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 SoC’yi tanıtacağını açıkladı. Bu duyuru, mobil teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı çünkü Snapdragon serisi, sektördeki önde gelen yonga setleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, McGuire yapay zekanın önemine de vurgu yaptı ve insanları bu teknolojiyi benimsemeye teşvik etti. Yapay zekanın insanların yerini almayacağını, aksine onlara destek olacağını belirtti. McGuire’a göre yapay zeka, insanlara ekstra bir “6. duyu” veya “ikinci bir beyin” sağlayacak.

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisiyle ilgili heyecan verici bir detay da özel CPU çekirdeklerine geçiş olacak olması. Şirket, ARM tabanlı CPU çekirdeklerinden özel tasarım CPU çekirdeklerine geçiş yaparak rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor. Bu hamle, özellikle Apple’ın yonga setleriyle rekabet etme potansiyeli taşıyor.

Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinde, geliştirilmiş bir sinirsel işlem birimi (NPU) de yer alacak. Bu, yapay zeka tabanlı uygulamalarda daha yüksek performans ve verimlilik sağlayacak.

