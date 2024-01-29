Snapdragon 8 Gen 4 performans testi ortaya çıktı. Daha Snapdargon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar yeni yeni piyasaya sürülürken, bir sonraki yılın kralı Snapdragon 8 Gen 4 bomba söylentilerle karşımızda. Qualcomm’un yeni canavarı, Apple M2 işlemcisiyle rakabet edecek güce sahip. İşte Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench ve AnTuTu testi sonuçları.

Snapdragon 8 Gen 4 Performans Testinde: Apple M2 Katili Olmaya Geldi

Qualcomm’un yeni işlemcisi CPU gücünde, resmen Apple M2 işlemcili MacBook laptop modellerini kıskandıracak güçle geliyor. Snapdragon 8 Gen 4 saf güç alanında rakipsiz bir mobil işlemci olmaya geliyor. GPU tarafında da bu iddianın da geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Şimdi ise aynı yonga setine ait olduğu iddia edilen Geekbench 6 tek çekirdekli ve çok çekirdekli işlemci sonuçlarına sahibiz ve bu sonuçlar oldukça etkileyici. Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench 6 testinde resmen harikalar yaratmış.

Geekbench 6 sonuçlarına göre, yeni canavar, etkileyici bir tek çekirdek puanı sergileyerek bu testte Apple’ın en yeni M serisi yonga setlerini geride bırakıyor. Paylaşılan verilere göre, Snapdragon 8 Gen 4, tek çekirdekli testte 2.845 ve çok çekirdekli testte 10.628 puan aldı. Bu sonuçlar, önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla önemli bir hız artışını gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 3 ortalama olarak 2300 tek çekirdek ve 6800 çok çekirdek skoruna imza atıyor. Samsung tarafından kullanılan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy gibi özelleşirilmiş hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 versiyonları da benzer sonuçlara imza atıyor. Snapdragon’un yeni yonga seti ise mobil işlemciler için rekor sayılabilecek rakamlara imza atmış durumda.

Snapdragon 8 Gen 4’ün ‘2 + 6’ konfigürasyonuna rağmen yüksek bir puan alabilmesinin nedenlerinden biri, yonga setinin sadece ‘Phoenix’ performans çekirdeklerini kullanacağı söylentileri. Ancak, Dimensity 9300 gibi Snapdragon 8 Gen 4, çok çekirdekli performansını artıracak herhangi bir verimlilik çekirdeğine sahip olmayacak gibi görünüyor. Bu güç tüketimini nasıl etkileyecek hep berabr göreceğiz.

Geekbench 6 sızıntısının yanında AnTuTu sızıntısı da olduğu iddia ediliyor. Ancak, güç tüketimi ölçümleri henüz sağlanmadığı için performansın ne kadar güç tükettiği bilinmiyor. Bu, yeni işlemcinin ne kadar verimli olduğunu belirlemek için önemli bir faktör olacak.

Snapdragon 8 Gen 4 AnTuTu puanı ise 3 milyon sınırını geçiyor. Bu da akıllı telefon dünyası için bir rekor. Ancak bu sonuçların bu denli erken gelmesi şaşırtıcı. Özellikle CPU ve GPU alanında ciddi iyileştirmeler olduğunu söylemek mümkün.

Öte yandan, AnTuTu sonuçlarındaki bazı belirsizlikler, okuyucuların bu bilgilere temkinli yaklaşmalarını gerektiriyor. Verilerde belirtilen saat hızları ve puanlar, bazı manipülasyonlar olduğuna işaret edebilir. Bu nedenle, bu tür sızıntılara karşı dikkatli olmak önemli.

Snapdragon 8 Gen 4’ün performansı ve iddialı özellikleri, Android akıllı telefon yonga setlerinde yeni bir rekabet dönemini işaret ediyor. Ancak, bu verilerin kesinliği ve gerçek dünya performansı henüz netlik kazanmış değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm’un yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!