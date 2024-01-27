Samsung’un son amiral gemisi telefonu olan Galaxy S24 ön sipariş başarısıyla yüzleri güldürdü. Galaxy S24 serisi, Kore’de büyük bir başarı elde ederek ön sipariş rekorları kırıyor. Peki Galaxy S24 ön sipariş döneminde kaç adet sattı? Galaxy S24 serisinin en çok satan modeli hangisi oldu? İşte tüm cevaplar.

Galaxy S24 Ön Sipariş Rekoru Kırdı, Galaxy AI Gerçekten de İşe Yaramış

Yerel gazete Maeil Business News’e göre, Kore’de Galaxy S24 ön sipariş satışları şaşırtıcı bir rakam olan 1,21 milyon adede ulaştı. Samsung Electronics yetkilileri, bu rakamın 19 Ocak ile 25 Ocak arasında elde edildiğini ve bunun, Samsung’un “Galaxy AI” çabalarına atfedilebileceğini belirtiyor. Yani Samsung 1 haftadan kısa bir sürede rekor satışa ulaştı.

Peki, Galaxy S24 serisinin en çok satan modeli hangisi oldu? Bunun cevabı ise basit. Tepe model olan Galaxy S24 Ultra toplam satışların %60’ını oluşturuyor. Bu oranı %21’lik pay ile Galaxy S24 Plus ve %19’luk pay ile standart S24 modeli takip ediyor. Önceki yıllarda, S serisinin “Plus” modellerinin daha düşük satış rakamlarına sahip olduğu göz önüne alındığında, S24 Plus’ın ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekici.

En çok tercih edilen Galaxy S24 renkleri de merak ediliyor. Kore’deki tüketiciler arasında en popüler renk seçeneği “Titanyum Siyahı” olarak belirlendi. Diğer yandan, S24 veya S24 Plus alanlar genellikle gri renklere yöneldi. Samsung’un özel mağaza renklerine göre ise Titanyum Mavisi ve Safir Mavisi en popüler renkler arasında yer aldı.

Galaxy S24 serisinin yüksek ön sipariş rakamları, Samsung için olumlu bir tablo çizse de, bu serinin günlük ortalama satışları eski Galaxy Note 10’un gerisinde kalıyor. Galaxy Note 10, 11 günlük ön sipariş sürecinde 1.38 milyon adet satış yaparak Samsung için bir rekora imza atmıştı.

Galaxy S24 serisi, geçen yılın Galaxy S23 serisini geride bırakarak ön sipariş rakamlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni telefon üçlüsü, daha şık, daha hızlı ve daha parlak bir deneyim sunmasıyla öne çıkıyor, bu da tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Samsung cephesinin Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttığı “Galaxy AI” yapay zekası, kullanıcılara metin çevirisi ve farklı tonlarda mesaj oluşturma gibi olanaklar sunuyor. Bu yazılım, akıllı bir yardımcı olarak işlev görerek kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Sonuç olarak, Galaxy S24’ün satışlarının Samsung’un 2024 ilk çeyrek raporu üzerinde ne kadar etkili olacağını görmek heyecan verici olacak. Yüksek Galaxy S24 ön sipariş rakamları, Samsung’un amiral gemisi telefonlarının hala güçlü bir çekiciliği olduğunu gösteriyor ve şirketin gelecekteki stratejileri üzerinde de etkili olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, en çok telefon satan marka unvanı 10 yıllık aranın ardından sonra Samsung’dan Apple’a geçmişti. Galaxy S24 satış rakamları ortaya çıktıkça bu durumda bir değişiklik yaşanabilir. Bizler de Galaxy S24 serisinin ön sipariş başarısını yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 ön sipariş verdiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!