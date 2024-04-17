Qualcomm‘un Snapdragon 8 Gen 4’ü TSMC’nin 3nm ‘N3E’ düğümünde seri üretmeye hazırlanmasına rağmen, güç tüketimi kontrolü bir zorluk olabilir. Gelen raporlar, amiral gemisi yonga setinin enerji verimliliğinin artması beklenirken, akıllı telefon üreticilerinin Snapdragon 8 Gen 4’ü tercih etmeleri durumunda daha büyük piller ekleyebileceklerini gösteriyor.

Özellikle, bazı akıllı telefon modellerinde 5.500 mAh pil kapasitesi test edildi. Digital Chat Station’ın Weibo’daki paylaşımına göre, OPPO, Xiaomi, Vivo ve diğerleri gibi Çinli markaların bu devasa bataryaları tercih etmeleri şaşırtıcı olmayacak. OnePlus 13’ün, önceki model OnePlus 12 gibi, Snapdragon 8 Gen 3’e sahipken 5.500 mAh pil ile test edilen cihazlar arasında olabileceği spekülasyonları da var.

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Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4’ünü daha fazla güç tüketebileceği iddiası, yonga setinin rakipsiz performans sunma hedefiyle ilişkilendiriliyor. Önceki testler, yonganın 4,00 GHz’e kadar saat hızlarını gördüğünü, hatta bazı örneklerin 4,30 GHz’e ulaştığını ortaya koydu. Ancak, bu hızların sürdürülebilirliği henüz doğrulanmadı. Bu durumda, Qualcomm’un ortakları, daha büyük pillerin yanı sıra, daha büyük buhar odaları gibi ısı yönetimi çözümlerini de düşünmek zorunda kalabilirler.

Snapdragon 8 Gen 4’ün yüksek güç tüketimi, performans odaklı bir ‘2 + 6’ çekirdek konfigürasyonuna sahip olmasından kaynaklanabilir. Bu, verimli çekirdeklerin eksikliğiyle ilişkilendirilebilir. Benzer bir yaklaşımı benimseyen MediaTek’in Dimensity 9300 modeli de daha fazla güç tüketiyor. Ancak, bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını unutmamak önemli. Bir Qualcomm yöneticisi, Snapdragon 8 Gen 4’ün Ekim ayında piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu tarihe kadar daha fazla güncelleme ve doğrulama bekleniyor.