Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, bu yılın en çok konuşulacak mobil işlemcilerinden biri olacak gibi duruyor. 2022 yılının Kasım ayında tanıtılan Snapdragon 8 Gen 2, iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan A16 Bionic’i bazı konularda geride bırakmış ve Qualcomm uzun bir aradan sonra ilk defa yonga seti yarışında Apple’a soğuk terler döktürmüştü.

Bu gelişmelerden sonra Snapdragon 8 Gen 3 hakkında büyük bir beklenti oluşmuştu. Ancak son gelen haberler, artan maliyetler nedeniyle Snapdragon 8 Gen 3’ün üretim süreci konusunda Apple A17 Bionic’in gerisinde kalabileceğini gösteriyor!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 Üretiminde 3nm Üretim Sürecini Kullanmayabilir!

Akıllı telefon pazarına olan ilginin düşmesiyle beraber, Qualcomm ve MediaTek gibi çip üreticileri, 2023 yılı için iş modellerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Qualcomm hakkında firmanın maliyetleri dengelemek amacıyla Snapdragon 8 Gen 3 üretimini Samsung ve TSMC arasında paylaştıracağı haberleri ortaya çıkmıştı.

Apple hakkındaysa, iPhone 15 Pro modellerinde kullanılması beklenen A17 Bionic yonga setinin üretiminin TSMC’nin 3nm üretim fabrikaları tarafından yapılacağı iddia edilmişti. Qualcomm’un altta kalmayacağı ve Snapdragon 8 Gen 3 için de 3nm üretim sürecinin kullanılacağı söylentileri geçtiğimiz haftalara damga vurmuştu.

Ancak görünen o ki, Qualcomm cephesi TSMC’nin 3nm üretim sürecini oldukça maliyetli bulmuş. Öyle ki, Qualcomm’un 3nm üretim sürecinden tamamiyle vazgeçtiği ve Snapdragon 8 Gen 3 için de Snapdragon 8 Gen 2 gibi 4nm üretim sürecinin kullanılacağı iddia edildi.

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Qualcomm, 3nm üretim sürecinden tamamen vazgeçmek yerine, artan maliyetleri Samsung, OPPO ve realme gibi akıllı telefon üreticilerine yansıtabilir. Bu da akıllı telefonların fiyatlarında bir artış yaşanmasına ve zaten kötü giden satışların daha da düşmesine neden olabilir. Bu, uzun vadede Qualcomm için daha zararlı bir iş modeli olacaktır.

Qualcomm’un mobil işlemcileri, uzun bir zamandır güç verimliliği ve performans konusunda Apple’ın Bionic işlemcilerinin gerisindeydi. Qualcomm tarafının sonunda Apple’ın Bionic işlemcilerine yetiştiği ve hatta geçtiği bir dönemde, bu tür haberlerin oldukça talihsiz olduğunu söylemeliyiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm akıllı telefon maliyetlerinin artması pahasına 3nm üretim sürecine geçmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!