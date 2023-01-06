Apple, iPhone 14 serisi ile birlikte uydu üzerinden acil durum bildirimi yapmaya yarayan bir özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik dünya çapında tartışılsa da genel olarak beğenildi. Geldiğimiz noktada Qualcomm, Iridium ile işbirliği yaparak bu özelliği Android cihazlara da getireceğini açıkladı. Özelliğin ismi Snapdragon Satellite olacak.

Qualcomm yeni özelliğini CES 2023’te duyurdu. Snapdragon Satellite başlangıçta Snapdragon X70 modem sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Şirket Snapdragon Satellite özelliğini destekleyen akıllı telefonların 2023 yılının ikinci çeyreğinden sonra satışa sunulacağını açıkladı.

Snapdragon Satellite özelliği için Snapdragon X70 modem gerektiğini söylemiştik. Bu modem şimdilik sadece amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılıyor. Bundan mütevellit erişim en başta amiral gemisi akıllı telefonlarla kısıtlı olacak.

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Özellik acil durumlar için kullanılacak. Snapdragon Satellite sayesinde bulunduğunuz yerde telefon çekmiyorsa bile yardım için birileriyle iletişime geçebileceksiniz. Bu özelliği çalıştırdığınızda acil durum ekipleri sizin koordinatlarınıza erişebilecek. Bu sayede daha hızlı bir şekilde yardım alabileceksiniz.

Qualcomm ilerleyen zamanlarda Snapdragon Satellite özelliğinin geliştirileceğini ve uydudan mesajlaşma için kullanılabileceğini de açıkladı. Ancak çok yüksek ihtimalle uydudan mesajlaşma özelliği için ekstra bir abonelik sistemi oluşturulacak.

Uydudan acil yardım çağrısının çok ucuz veya ücretsiz olacağı söyleniyor. Ancak fiyat konusunda Qualcomm’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.