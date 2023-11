Snapdragon 8 Gen 3, şimdiye kadar dikkat çeken bir özellik paketi ile donanım hızlandırmalı ışın izleme, yapay zeka ve artırılmış CPU ve GPU performansına odaklanarak ön plana çıktı. Ancak Qualcomm’un en son yonga setinin Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2’ye kıyasla önemli bir kazanç elde etmesi için maksimum güç tüketimini artırması gerekiyordu, bu da verimliliğini olumsuz etkiledi. Şimdi, detaylara bir göz atalım ve performans sonuçlarını inceleyelim.

Snapdragon 8 Gen 3’ün artan güç tüketimi, verimlilik puanının Snapdragon 8 Gen 2’ye göre yüzde 11 kayba uğramasına neden oldu. Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 gibi, Snapdragon 8 Gen 3 de tek bir yüksek performanslı çekirdeğe sahip, ancak bu yıl Qualcomm, tüm Cortex-A720 çekirdeklerinin saat hızını artırarak farklı bir yol izledi. Ancak, kullanıcı Golden Reviewer’ın yaptığı SPECint06 Big Core karşılaştırması, Xiaomi 14 Pro üzerinde çalıştırıldı ve Snapdragon 8 Gen 3’ün, Snapdragon 8 Gen 2’ye kıyasla yüzde 13 daha yüksek olan 69,28 puan aldığını ortaya koydu. Ancak bu performans artışı, 6,27 watt güç tüketimi ile gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir: MediaTek Dimensity 8300 özellikleri ile karşımızda

Bu rakam, Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2’nin tükettiğinden yüzde 28 daha fazla olan 4,90 watt’a ulaşıyor ve Snapdragon 8 Gen 3’ten daha yüksek watt başına performans puanına sahip. Snapdragon 8 Gen 2’nin normal versiyonu daha da iyi sonuçlar veriyor. Snapdragon 8 Gen 3’ten daha yüksek güç verimliliği, Qualcomm’un bu yıl TSMC’nin 4nm ‘N4P’ sürecine bağlı kalarak bir sınıra ulaşmış olabileceğini ve performans farkını telafi etmek için güç tüketimini artırmak zorunda kalabileceğini düşündürüyor. Bu değişiklikler, açıkça daha yüksek sıcaklıklara, hızla azalan pil ömrüne ve diğer olumsuzluklara neden olacaktır.

Tested CPU in #Snapdragon8Gen3 #Xiaomi14Pro

Now I’m concerned.

Performance is great, the best we’ve seen so far from any Android SOC, it’s 13% faster than Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.

However power consumption has gone up 28%, and efficienty down 11%.

Now this is quite scary pic.twitter.com/6LBKL7k9W2

— Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) November 19, 2023