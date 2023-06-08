Qualcomm ve MediaTek gibi dev yonga seti üreticileri, amiral gemisi mobil işlemci segmentinde kıran kırana bir yarış içerisinde ve her yıl birbiri ardına neredeyse PC seviyesinde güç sunan mobil işlemciler piyasaya sürülüyor. Son olarak, Qualcomm’un bu yılın Ekim ayında piyasaya süreceği söylenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bir mühendislik örneğinde ortaya çıktı. Bu mühendislik örneği, AnTuTu ve Geekbench performans testinde resmen harikalar yarattı! İşte Snapdragon 8 Gen 3’ün ilk performans testi sonuçları!

Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek’in Kabusu Olmak İstiyor!

Arm cephesinin Cortex-X4 ve Cortex-A720 ve Cortex-A520 gibi CPU’larını tanıtması sayesinde, yonga seti üreticileri arasındaki yarışta da start verilmiş durumda. MediaTek’in Dimensity 9300’de dört adet Cortex-X4 performans çekirdeğine yer vereceği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Qualcomm cephesi de durmamış ve ilk mühendislik örneğini yapmış bile.

Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılan bir mühendislik örneğine sahip olduğunu söyleyen Twitter kullanıcısı, cihazın AnTuTu ve Geekbench performans testi sonuçlarını paylaştı. Cihaz, AnTuTu’da 1.771.106 gibi etkileyici bir yüksek puana ulaştı. Snapdragon 8 Gen 1’li cihazlar ilk olarak 1 milyon barajını aştığında ortalık karışmıştı. 2 nesil sonra görünen o ki 2 milyon barajı aşılabilir.

Bu cihazın bir mühendislik örneği olduğunu ve seri üretilen cihazların performansını temsil etmeyebileceğini hatırlatmakta fayda var. Yine de bu sonuçlar, Qualcomm’un yakında çıkacak amiral gemisi çipinin potansiyeline bir bakış sunuyor. Selefleri ve Apple gibi diğer endüstri devleriyle karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 3, mobil işlem sektöründe devrim yaratmaya kararlı görünüyor.

Snapdragon 8 Gen 3’lü cihazın Geekbench 5 skorları da aynı derecede etkileyici. Bu model tek çekirdek testinde 1700 puan ve çok çekirdek testinde 6600 puan elde etmiş. Güncellenen test parametrelerine sahip Geekbench 6 skorları ise daha etkileyici. Cİhaz, Geekbench 6’da 2200 puanlık tek çekirdek ve 7000 puanlık çok çekirdek puanıylla daha da yüksek rakamlar sergiledi.

Bu ön sonuçlar, çipin ilk aşamalarında bile oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Muhtemelen geliştirme sürecinin devam etmesi ve ürünün olgunlaşmasıyla beraber sonuçlar daha da iyileşecektir.

Qualcomm’un 24 Ekim’deki Snapdragon Teknoloji Zirvesi yaklaşırken heyecan artmaya devam ediyor. Merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 3’ün etkinlik sırasında görücüye çıkması bekleniyor. Raporlara göre, çip TSMC’nin N4P süreci üzerine inşa edilecek ve 1+5+2 dizilimine sahip sahip olacak. İşlemci etkileyici bir 10MB L3 önbellek, 1 Cortex-X4 süper çekirdek, 5 adet Cortex-A720 büyük çekirdek, 2 adet Cortex-A520 küçük çekirdek ve güçlü Adreno 750 GPU içerecek.

Snapdragon 8 Gen3 çipi, Xiaomi, vivo, iQOO, Redmi, OnePlus ve Realme gibi önde gelen markaların yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazlarına dahil etmeyi planlamasıyla sektörde şimdiden ses getirmeye başladı. Xiaomi 14 serisi, vivo X100 serisi, iQOO 12 serisi, Redmi K70 serisi, OnePlus 12 ve Realme GT5, Kasım ayında Snapdragon 8 Gen 3 çip ile piyasaya sürülecek ilk telefon grupları arasında yer alıyor.

Qualcomm’un yeni amiral gemisi çipi, etkileyici benchmark skorları ve dikkat çekici tasarım özelliklerinden de anlaşılacağı üzere mobil işlem gücünde önemli ilerlemeler vaat ediyor. Önde gelen akıllı telefon üreticilerinin halihazırda bu yongaya sahip olmasıyla birlikte, tüketicilerin Snapdragon 8 Gen 3 destekli cihazların gelişmiş performansını ve yeteneklerini deneyimlemesi ve akıllı telefonlarda yeni bir döneme girilmesi çok uzun sürmeyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapdragon 8 Gen 3 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!