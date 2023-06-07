Google gibi oyuncuların dahil olmasıyla beraber katlanabilir telefon pazarında rekabet artmış durumda. OnePlus cephesi de Şubat ayında düzenlenen MWC 2023’te katlanabilir telefon pazarına gireceğini doğrulamıştı. CEO Pete Lau ise ilk OnePlus katlanabilir akıllı telefonun bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceğini söylemişti. Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir söylenti, cihazın tanıtımının nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini ortaya koydu. İşte OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonu hakkındaki her şey!

OnePlus Fold Pazarı Katlamaya Geliyor!

Görünüşe göre tanıtım Ağustos ayının ilk yarısında New York’ta gerçekleşecek. Samsung cephesinin yeni katlanabilir telefonlarını Temmuz ayının son haftası tanıtacağı düşünüldüğünde, OnePlus’ın Samsung’dan daha geç bir etkinlik düzenleyeceğini söylemek mümkün. Samsung cihaz almak isteyen müşterileri kendine çekmek isteyen OnePlus için bu oldukça cesur bir duruş.

Cihaz hakkında sızdırılan diğer bir bilgi de OnePlus’ın ilk katlanabilir telefon pazarının hangi pazarlarda satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Buna göre cihaz, Google Pixel Fold’un aksine küresel pazarlarda satışa sunulacak. Bu da elbette cihazın ABD, Hindistan ve OnePlus’ın halihazırda ürünlerini sattığı diğer tüm ülkelerde satışa sunulacağı anlamına geliyor.

İlginç bir şekilde, OnePlus’ın çatı şirketi olan OPPO’nun da yeni katlanabilir telefonu Find N3’ü Ağustos ayında Çin’de piyasaya süreceği söyleniyor. Geçmişteki söylentilere göre OnePlus Fold bu telefonun uluslararası versiyonu olarak işlev görebilir. Eğer öyleyse, OnePlus Fold QHD+ çözünürlüklü 8 inç iç katlanabilir ekrana ve 6,5 inç dış FHD+ ekrana sahip olabilir. Bu ekranların her ikisinin de 120 Hz yenileme hızına sahip olmasını bekliyoruz.

Cihazın içinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı bulunabilir. OnePlus Fold’un Android 13 üzerine kurulu olan OxygenOS 13.1 sürümünü çalıştırması bekleniyor. Google’ın Android 14’ü yayınlayacağı bir zamanda piyasaya sürülen cihazın, en son Android sürümünü çalıştırması satışlar açısından daha iyi bir karar olabilir.

Bunlara ek olarak, cihazın 80W kablolu şarjı destekleyen 4.800 mAh pil, OIS’li 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera, 32 MP periskop telefoto kamera ve her ekran için bir tane olmak üzere iki adet 32 MP özçekim kamerası gibi üst seviye özelliklerle katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Fold başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!