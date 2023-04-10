Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3‘ün duyurusunu bu yılın son çeyreğinde yapacak ve önceki nesil yonga setlerine göre birçok iyileştirme getirecek. Snapdragon 8 Gen 2, zaten harika bir GPU ile geliyor ve çoğu GPU testinde Apple’ın A16 Bionic’inden daha iyi performans gösteriyor. Ancak, Snapdragon 8 Gen 3’ün GPU’su, öncekinden %50 daha güçlü olacak ve Apple’ın Apple A17 Bionic’ine ciddi bir rekabet sunacak.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’de Apple’ın Apple A16 Bionic’ini yenemezken, bu yeni yonga seti, Apple’ın GPU departmanındaki amiral gemisini geride bırakabilir. Snapdragon 8 Gen 3’ün CPU performansı açısından daha az umut verici sonuçlar gösteriyor, bu da Apple A17 Bionic’in liderliğini koruyabileceği anlamına geliyor.

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Yeni yonga seti muhtemelen Adreno 750 olarak adlandırılan GPU’ya sahip olacak ve Adreno’dan %50 daha fazla performans sunacak. Bu, yeni yonga setinin GPU performansı söz konusu olduğunda Apple’ın A16 Bionic’i geride bırakacağı anlamına geliyor. Ancak, CPU performansı açısından A17 Bionic hala önde olabilir.

Sonuç olarak, Snapdragon 8 Gen 3’ün GPU performansı konusunda Apple’ın A17 Bionic’ine ciddi bir rekabet sunması bekleniyor. Ancak, CPU performansı açısından A17 Bionic hala liderlikte olabilir. Qualcomm ile Apple arasındaki rekabete bu yıl Exynos ile Samsung ve Dimensity ile MediaTek de ortak olacak. Şimdilik MediaTek ve Samsung cephesinden performans raporları gelmedi. 2023’ün sonunda bizi çok büyük bir kapışma bekliyor olabilir.