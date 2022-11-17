ABD’li yonga seti üreticisi Qualcomm geçtiğimiz günlerde yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformunu resmen duyurdu . Yonga setinin yıl sonundan önce akıllı telefonlarda kullanıma sunulmaya başlayacağı doğrulandı, ancak Qualcomm yeni çipi ilk olarak hangi markanın kullanacağını belirtmeden yalnızca bazı ortaklarını duyurdu. Açıklanan iş ortaklarından bazıları arasında ASUS ROG , Honor, iQOO, Motorola , Nubia, OnePlus, OPPO, Xiaomi , Red Magic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Meizu ve ZTE yer alıyor. Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, Weibo’da markanın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunun yeni yonga setini ilk kullanan telefon olacağını açıkladı.

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8 Gen 2 Tanıtıldı!

CEO, Snapdragon 8 Gen 2 platformunun ilk olarak bir Xiaomi amiral gemisinde yer alacağını açıklamanın yanı sıra, yonga setinin daha iyi bir performans ve pil ömrü dengesi oluşturmak için yazılım ve donanım arasında yüksek düzeyde bir koordinasyon sağladığı için övgüde bulundu.

CEO, yonga setini kullanacak amiral gemisi cihazının adını açıklamadı. Xiaomi 12 serisi 28 Aralık 2021’de duyurulmuştu. Bu yıl Temmuz ayında 12S serisi duyuruldu. Bunlardan dolayı cihazın Xiaomi 13 serisinden bir cihaz olabileceği düşünülüyor.

Bir göz atın: Snapdragon 8 Gen 2’nin Güç Vereceği Telefonlar!

Yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 GHz’de çalışan ARM Cortex-X3 tabanlı bir prime çekirdek, 2,8 GHz’de dört performans çekirdeği ve 2,0 GHz’de üç verimlilik çekirdeği içeriyor. Şirket, CPU’nun önceki nesle göre %35 daha hızlı ve %40 daha fazla güç verimliliği olduğunu söylüyor.