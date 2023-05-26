Çinli telefon firmaları, heyecanla beklenen Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setine sahip yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Snapdragon 8 Gen 2 yongasının bu güncellenmiş versiyonu, özellikle hız aşırtmalı bir varyant olduğu için gelişmiş performans sunmayı vaat ediyor. Ancak bu çipin maliyeti, bu akıllı telefonların daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olabileceği anlamına geliyor.

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Bir üst düzey sızıntıcıya göre, Snapdragon 8+ Gen 2 yongası şu anda Xiaomi, Meizu, OPPO ve iQOO gibi önde gelen Çinli markalar tarafından test ediliyor. Söylentilere göre, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan iQOO 11s, Snapdragon 8+ Gen 2 yongasının gücünü sergileyen ilk telefon olabilir. Ayrıca, yaklaşan Xiaomi Redmi K60 Ultra’nın da bu yeni yonga setine sahip olması bekleniyor.

OPPO’nun hangi akıllı telefonunun Snapdragon 8+ Gen 2’yi içereceği henüz net değil, ancak sızan bilgilere göre Realme GT Neo 6’nın bu güçlü yonga setine sahip bir cihaz olabileceği gözüküyor. Ayrıca, gelecekteki bir sürümünde OnePlus Ace 2 Pro’nun da Snapdragon 8+ Gen 2’yi benimseyebileceği tahmin ediliyor. Ne yazık ki, Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setinin özel yapılandırmasıyla ilgili ayrıntılar şu anda mevcut değil. Ancak gelecekteki raporlar bu merakla beklenen işlemcinin yeteneklerini ve özelliklerini daha fazla açığa çıkarabilir.

Digital Chat Station, daha önce Samsung telefonlarına özel olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin daha hızlı bir varyantının artık sadece Samsung cihazlarıyla sınırlı kalmayacağını öne sürüyor. ASUS, OnePlus, Redmagic ve Xiaomi gibi çeşitli Çinli akıllı telefon markalarının, bu yılın ikinci yarısında bu yükseltilmiş çipe erişebileceği söyleniyor. Samsung Galaxy S23 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemci varyantı, standart Snapdragon 8 Gen 2 yongasına göre %5 daha hızlı bir CPU, %5,7 daha hızlı bir GPU ve gelişmiş AI işleme özellikleri sunuyor. Bu gelişmeler, Galaxy S23 serisinde üstün tek çekirdekli CPU performansı ve gelişmiş görüntü işleme özellikleri sağlıyor.

Genel olarak, akıllı telefon meraklıları, popüler Çinli markaların Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setinin gücünden faydalanacakları ve performans ve kullanıcı deneyiminde önemli iyileştirmeler sunacakları yeni amiral gemisi cihazlarını heyecanla bekleyebilirler.