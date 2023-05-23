Bildiğiniz gibi Galaxy S23 serisi, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti içermekte olup, diğer telefonlardaki versiyondan daha hızlı bir yükseltilmiş sürüm sunmaktadır. Ancak bu özel anlaşma, gelecekte diğer markalara benzer bir teklifin sunulabileceği söylenen bir sona erebilir. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, temel olarak OnePlus 11 gibi cihazlarda bulunan çipin aynısıdır. TSMC’nin 4nm üretim sürecinde hızlı ve verimli bir şekilde üretiliyor. Snapdragon 8 Gen 2, her telefonda kullanıldığı zaman üst düzey bir çip olmuştur, ancak Samsung’un cihazları için yapılan özel sürümü ek bir avantaj sağlıyor.

Bu Galaxy versiyonu, daha yüksek bir saat hızına sahiptir ve çipin daha fazla güç verimliliği sağlamasına ve mimarinin sunduğu özelliklerden tam olarak faydalanmasına olanak tanıyor. “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy”, standart modeldeki 3.2GHz saat hızına kıyasla 3.36GHz saat hızına sahiptir. Ayrıca GPU’da da bazı yükseltmeler olduğu doğrulanmıştır, ancak Qualcomm, detayları tam olarak açıklamaktan kaçındı.

İlginizi Çekebilir: Vivo V29 Lite 5G Lansman Tarihi Sızdırıldı

Digital Chat Station’daki Weibo gönderisine göre, Qualcomm, daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2’yi diğer markalara sunmayı planlamaktadır. Gönderi, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli markaların bu daha hızlı sürümü alabileceğini ima ediyor.

Bu, “Galaxy için” modeliyle tamamen aynı çip olup olmayacağı kesin değildir, ancak önemli olan, tüketicilere daha hızlı çiplerin geleceğidir. Muhtemelen bu, geçen yılki orta döngü güncellemesine benzer şekilde “Snapdragon 8+ Gen 2” olarak pazarlanacak gibi görünüyor.

Bu arada, sızdırılan karşılaştırmaların ve Qualcomm’un bir sonraki çipleri için Nuvia’nın çekirdeklerini benimseyeceğine dair söylentilerin, Snapdragon 8 Gen 3’ün potansiyel gücüne ilgi çektiği ve Snapdragon 8 Gen 4 için söylentilerin de günden güne arttığı görülüyor. Bakalım SoC dünyasında bizleri ilerleyen günlerde neler karşılayacak?