Snapdragon 8 Gen 1’i İlk Kullanan Telefon Xiaomi 12 Olacak!

Xiaomi, birçok konuda ilklere yer vermeyi seven bir firma. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Mi Mix 4’te kullanılan ekran altı kamera modülü ve bu yılın başında tanıtılan Mi 11 modelinde kullanılan Snapdragon 888 yonga seti bu durumun en iyi örneklerinden. Mi 11 ile Snapdragon 888’i küresel pazarda kullanıcılarla buluşturan ilk firma olmayı başaran Xiaomi, görünen o ki bu geleneği devam ettirmek istiyor ve yeni çıkan işlemcilere cihazlarında yer vermek için oldukça hevesli davranıyor.

Bu konudaki son gelişme, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing’in Weibo hesabından MediaTek Dimensity 7000 paylaşımı yapmasıydı. Dimensity 7000’in ilk olarak Redmi cihazlarda kullanılacağı konuşulurken gelen Xiaomi 12’nin Snapdragon 8 Gen 1’i ilk kullanan cihaz olacağı haberi teknoloji çevrelerinde hareketliliğe neden oldu.

Sosyal Medyadan Yapılan Xiaomi 12 Paylaşımı Heyecan Yarattı!

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Snapdargon 8 Gen 1’i ilk kullanan firma olmayı hedeflediklerini Qualcomm’un düzenlediği Dijital Teknolojisi Zirvesi’nde belirtmişti. Firmanın son Twitter paylaşımı ise Xiaomi 12’nin Snapdragon 8 Gen’i kullanacağını doğruladı.

Konu hakkında bir adet de video paylaşan Xiaomi, bu videoda Snapdragon 8 Gen 1’in anakarta entegre edilme sürecini gösteriyor. Videoda Xiaomi 12’nin çıkışı için kesin bir tarih verilmiyor. Ancak firmanın Çin hesabı yerine küresel hesaptan paylaşım yapması, teknoloji çevrelerinde tanıtımın oldukça yakın olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Xiaomi’nin bu işlemciyi kullanan ilk firma olma isteği, tanıtımın yakın zamanda olacağı iddialarını güçlendiriyor. Xiaomi 12 hakkındaki sızıntılar, cihazın Çin’deki tanıtımının 12 Aralık’ta (12/ 12) yapılacağına işaret etse de bunların şimdilik sadece sızıntı olduğunu belirtelim.

Snapdragon 8 Gen 1 Neler Sunuyor?

Qualcomm’un Snapdragon 888 ile yaşadığı duraklamanın ardından Snapdragon 8 Gen 1’in isimlendirme dışında oldukça önemli yenilikler getirdiğini söylemek mümkün.

4nm üretim süreciyle üretilecek bu işlemci ArmV9 mimarisine sahip olacak ve 8K HDR video çekme, 4. Nesil Snapdragon X65 5G modemi sayesinde 10 Gigabit’e varan indirme hızı ve işlemciye entegre güvenlik sistemi gibi önemli iyileştirmeler içeriyor.

Snapdragon 8 Gen 1 ile performans konusunda da önemli iyileştirmeler yapılmış. Bu iyileştirmeler arasında hali hazırda oldukça yüksek performans sunan Adreno 660’a göre %30’a varan performans iyileştirmesi ve %25’e varan verimlilik iyileştirmesi bulunuyor. Verimlilik konusunda GPU’ya eklenen yeni teknolojilerin etkili olduğunun altını çizmekte fayda var.

Eğer Snapdragon 8 Gen 1’in termal başarımı da beklenen düzeyde olursa, MediaTek Dimensity 9000’in karşısında çok güçlü bir rakip olabilir ve Qualcomm’un yaşadığı duıraklama dönemi sonlanabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Qualcomm 8 Gen 1 ile donatılmış bir cihazı tercih eder misiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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