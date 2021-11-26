realme GT 2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platformu ile Geliyor!

realme, Qualcomm Snapdragon Dijital Teknoloji Zirvesi 2021’de Snapdragon® 8 Gen 1 Mobil Platformu ile çalışan bir akıllı telefon piyasaya süren ilk üreticilerden biri olacağını duyurdu.

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realme’nin yeni amiral gemisi, realme GT serisindeki ilk Pro ürün olarak GT 2 Pro adıyla piyasaya sürülecek ve realme’nin en üst düzey amiral gemisi olacak. realme Başkan Yardımcısı Chase xu, Snapdragon Dijital Teknoloji Zirvesi 2021’de “Qualcomm Technologies, her zaman realme’nin en önemli işbirliği ortaklarından biri olmuştur. realme birkaç ay önce GT 2 Pro’nun geliştirme çalışmalarına başlamış olup dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcıların beklentilerini aşacak gerçek anlamda üst düzey bir amiral gemi ürün sunacak” ifadelerinde bulundu.

realme, 4G çağından 5G çağına tüm dünyadaki tüketicilere kaliteli ve güçlü akıllı telefonlar sunmak için, kurulduğu günden beri Qualcomm Technologies ile yakın bir şekilde çalışıyor. Marka, 2021 yılında Qualcomm Snapdragon 888 ve 870G 5G Mobil Platformları’nı kullanan ilk üreticilerden biri oldu. Snapdragon 870 donanımlı realme GT Master Edition 5G ve Snapdragon 888 donanımlı realme GT dünya çapındaki pazarlarda kullanıcılar tarafından da beğeni topladı.

Güçlü performansa ve üst düzey 5G kapasitesine sahip olan Snapdragon® 8 Gen 1 Mobil Platform henüz tanıtılmasa da, özellikle oyun, yapay zeka yetkinliği ve 5G bakımından realme’nin yeni amiral gemisi GT 2 Pro’nun geliştirilmesi açısından yeni olanaklar sunmakta ve kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye çıkararak Markanın ilk üst düzey amiral gemisi için güçlü bir lokomotif haline gelecek. realme, dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcılara yeni üst düzey performans sunmak için Qualcomm Technologies ile çalışacak.