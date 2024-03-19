Snapdragon yeni işlemcisini tanıttı. Serinin amiral gemisi segmentine konumlandırdığı 8 Gen serisinin yeni üyesi Snapdragon 8s Gen 3 oldu. Peki bu işlemci neler sunuyor?

Bir önceki nesil 8 Gen 2 ve en yeni nesil işlemcisi 8 Gen 3’ten belirli başlı özellikleri alan Snapdragon 8s Gen 3 2024 senesinin en dikkat çekici işlemcilerinden birisi olacak. Özellikle amiral gemisi katili telefonlar bu sene bu işlemciyi kullanacak. HONOR, realme, Xiaomi, Redmi gibi markalarda bu işlemciyi çokça göreceğiz.

Peki siz Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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