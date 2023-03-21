Qualcomm geçtiğimiz haftalarda yeni yonga seti Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşımıza çıktı. Orta segmenti şaha kaldıracak olan bu yonga setinin özellikleri açıklansa da performans konusunda nasıl bir deneyim sunacağı belirtilmemişti. Bugün ise yeni SoC’un performansı ortaya çıktı. Snapdragon 7+ Gen 2, 8. Gen yonga setleri ile benzer bir yapılandırmaya sahip. 2,91 GHz’de çalışan bir Cortex-X2 çekirdeği, 2,49 GHz’de üç Cortex-A710 çekirdeği ve 1,8 GHz’de dört Cortex-A510 çekirdeği bulunuyor.

Rakamlara girmeden önce, kıyaslama sonuçlarıyla ilgili hızlı bir bilgilendirme yapalım. Snapdragon 7+ Gen 2 ile kıyaslama yapılan telefon, bir referans tasarıma sahiptir. Yani ticari bir telefon değil. Bunu, esas olarak dahili testler için tasarlanmış bir prototip olarak düşünebilirsiniz.

Mevcut kıyaslama puanlarının referans bir tasarıma ait olduğu düşünüldüğünde, ticari telefon sonuçlarının çok farklı olmasını beklemelisiniz. Yani, Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setine sahip gerçek telefonlar çok daha iyi olabilir. Bununla birlikte, referans tasarım, FHD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,65 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Snapdragon 7+ Gen 2, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştiriliyor.

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Snadrapgon 7+ Gen 2’nin CPU ile ilgili puanlarının Snapdragon 8 Gen 1’e benzer olmasını bekliyorduk. Ancak, referans tasarımın gösterdiği gibi Snapdragon 8 Gen 1’in yeni SoC’ye göre biraz üstünlüğü var. Her iki CPU da aynı CPU çekirdeğine sahip olduğundan, daha yüksek puanlar daha yüksek CPU saat hızlarından kaynaklanıyor olabilir.

Yonga setlerinin iki farklı üretim sürecinden geçtiği düşünülürse, 8 Gen ile 7+ Gen 2’yi karşılaştırmak ilgi çekici. Bununla birlikte, görebileceğiniz gibi, Snapdragon 7+ Gen 2, Exynos 2200′ü önemli bir farkla geride bırakıyor. Çoklu çekirdek testinde Galaxy S22 Ultra’nın 8 Gen 1’ini geçse de tek çekirdek testinde biraz geride kalıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, yeni Snapdragon 7 Plus Gen 2 SoC’nin 778G Plus’tan çok daha iyi olmasıdır. Bu, yeni SoC’nin gerçekten de orta sınıf cihazların kralı olacağını onaylıyor. Bununla birlikte, SoC’nin 8 Plus Gen 1 için mükemmel bir eşleşme olmadığı ve 8 Gen 2’nin çok gerisinde kaldığı inkar edilemez.

Snapdragon 7 Plus Gen 2‘nin GPU performansı duyuruda biraz belirsizdi. Adreno GPU mimarisinin kapalı kutu yapısı nedeniyle, şu anda mevcut olan yonga setlerine karşı ne kadar iyi olacağını kimse gerçekten söyleyemez. Ancak Qualcomm, 7+ Gen 2 SoC’nin GPU performansının 7 Gen1’den iki kat daha yüksek olacağını belirtti.

Özellikle amiral gemisi muadilleriyle karşılaştırıldığında çok aşağı görünüyorlar. Snapdragon 7+ Gen 2’nin 3DMark Wild Life sonuçları, yeni yonga seti için durumun aynı olacağını gösteriyor. Ancak işin güzel tarafı, Snapdragon 7+ Gen 2, Exynos 2220 ile benzer bir puan sunmayı başardı. O Samsung yonga setinde üst düzey bir AMD GPU bulunuyor . Ve en önemlisi, yeni yonga setinin GPU’su, Pixel 7 Pro’da bulunan Arm Mali GPU’yu yenmeyi başardı.