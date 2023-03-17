Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1’in halefi olan yeni yonga seti Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşımıza çıktı. Orta segmenti şaha kaldıracak bu yonga seti 1+3+4 mimarisi ile geliyor. Yeni canavar Kryo CPU, 2.91 GHz’e kadar en yüksek hızlara ulaşarak %50’den fazla iyileştirme vaat ediyor. Ayrıca yeni Adreno GPU’su Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla 2 kat daha fazla performans sunuyor.

Qualcomm’un yeni canavarı TSMC 4nm işlemci teknolojisini kullandığından, öncekine kıyasla %13 daha iyi güç verimliliği sunacak. Kayıpsız müzik akışı ve oyun için gecikmesiz ses için Qualcomm aptX ile Otomatik Değişken Hızlı Gölgelendirme (VRS), Hacimsel Oluşturma ve Snapdragon Ses gibi Snapdragon Elite Gaming özellikleri de SoC’ta yer alıyor..

200MP’ye kadar fotoğraf çekme desteğine sahip 18 bit Üçlü ISP’ye ve aynı anda iki kameradan üçlü pozlama ile kademeli HDR video yakalamaya sahip.

Yeni nesil yonga seti Snapdragon X62 5G Modem-RF sistemini entegre ediyor. Ayrıca Snapdragon 7 serisinde ilk kez 4G/5G Dual-SIM Dual Active (DSDA) desteği de geliyor. Snapdragon 7+ Gen 2, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 için Qualcomm FastConnect 6900 Mobil Bağlantı Sistemine sahip.

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Redmi ve Realme gibi firmaların ilk olarak kullanacağı bu yonga seti orta segmentte kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 özellikleri

2,91 GHz’e kadar 1 x Kryo Prime CPU (Cortex X2 tabanlı), 2,49 GHz’e kadar 3 x Kryo Performans CPU’su (Cortex A710 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 4x Kryo Verimlilik CPU’su (Cortex A510 tabanlı)

TSMC 4nm

Qualcomm Snapdragon X62 5G modem-RF sistemi, 5G mmWave ve sub-6 GHz

4.4Gpbs’ye kadar 5G indirme hızları

Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP,Vulkan 1.1

Donanım hızlandırmalı H.265 ve VP9 kod çözücü; HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Vision için HDR Oynatma Codec desteği

Qualcomm Aqstic ses codec bileşeni (WCD9385), Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü (WSA8835), Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Ses İletişim Paketi

32 MP’ye kadar üçlü kamera, 64+36 MP’ye kadar çift kamera, ZSL’li 108 MP’ye kadar tek kamera, 200 MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra Görüntü Sensörü İşlemcisi (Üçlü 18 bit ISS’ler)

Cihaz İçi Ekran Desteği: QHD+ @ 120 Hz, Maksimum Harici Ekran Desteği: 4K @ 60 Hz’e kadar, 10 bit renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı, HDR10 ve HDR10+

4K HDR Video Yakalama + 64 MP Fotoğraf Yakalama, 10 bit HEIF: HEIC fotoğraf yakalama, HEVC video yakalama, Video Yakalama Formatları: HDR10+, HDR10, HLG, 4K HDR Video Yakalama @ 30 FPS, 1080p 240 FPS’de yavaş çekim video yakalama

Qualcomm Altıgen İşlemci, Kaynaşmış AI Hızlandırıcı, Altıgen Tensör Hızlandırıcı, Altıgen Vektör eXtensions, Altıgen Skaler Hızlandırıcı, Karışım hassasiyeti desteği (INT8+INT16), Tüm hassasiyetler için destek (INT8, INT16, FP16)

LPDDR5 3200MHz bellek

Wi-Fi 6E, 802.11ax (Wi-Fi 6) Çoklu gigabit, Entegre 802.11ac 2×2 (2-akış) MU-MIMO, 2.4 GHz, 5 GHz ve 6GHz, Bluetooth 5.3, LE Ses, Çift Bluetooth antenleri, Bluetooth ses: Qualcomm aptX Ses, aptX Kayıpsız, aptX Adaptif ve LE ses, NFC desteği ile Snapdragon Ses Teknolojisi

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli, Çift Frekanslı GNSS (L1/L5), Sensör Destekli Konumlandırma, Kaldırım doğruluğu ile kentsel yaya navigasyonu, Küresel otoyol şeridi düzeyinde araç navigasyonu

USB 3.1, USB-C

Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi