Haber
Snapchat, Trump’ın hesabını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı
Son bir haftada sosyal medya devlerinden darbe üstüne darbe yiyen Donald Trump’a bir darbeyi de Snapchat cephesi vurdu. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Donald Trump’ın hesabı 20 Ocak’tan itibaren kalıcı olarak kapatılacak.
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Donald Trump’a bir darbe de Snapchat kanadından!
Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan karışıklığın baş sorumlularından birisi olarak görülen Donald Trump, sosyal medyadan def edilmekten kurtulamıyor. Evvela Twitter tarafından hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump, sonra da Facebook ve Instagram hesaplarını kaybetmişti. Dün de Google tarafından YouTube kanalına 1 hafta kısıtlama getirilen Trump, bu kez Snapchat hesabından oldu.
Snapchat yetkilileri, yabancı basına yaptıkları açıklamada Donald Trump’ın hesabında yapılan incelemeler neticesinde şiddet eğilimleri de göz önünde bulundurularak hesabı kalıcı olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta ABD’de yaşanan karışıklıklar nedeniyle Snapchat evvela Trump’ın hesabını askıya almıştı. Tam hesabı yeniden açılabilecek mi diye düşünürken, Snapchat’in daha sert bir karar alması hiç şaşırtmadı.
Snapchat sözcüleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Geçen hafta Başkan Trump’ın Snapchat hesabının süresiz olarak askıya alındığını duyurduk ve hangi aktivitelerin topluluğumuzun çıkarına daha uygun olduğunu değerlendirmeye başladık. Yönergelerimizde açıkça belirtilen kurallara ve kamu güvenliği yararına karşı yanlış bilgi yayma, nefret söylemi yayma ve şiddeti teşvik etme girişimlerine dayanarak, Trump’ın hesabını kalıcı olarak feshetme kararı aldık.”
Uzmanlara göre Trump’ın Snap hesabının kapatılması, diğer sosyal medya hesaplarının kapatılması kadar elzem bir noktada bulunuyor. Snapchat’in kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu 30 yaşın altında ve Trump’ın ekibi de kampanyalarını genç kitleye ulaştırmak için Snapchat’i kullanıyordu.
Haber
Huawei HarmonyOS çalıştıran 300 milyon cihaz satmayı planlıyor
Huawei, 2021 yılı içerisinde HarmonyOS mobil işletim sistemini çalıştıran 300 milyon adet cihaz satmayı planladığını söyledi. HarmonyOS’in Android’e çok benzediği yönündeki eleştirilere karşın, “HarmonyOS Android ve iOS’in bir kopyası değil.” diyen şirket, gelecek hedeflerinden de bahsetti.
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Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, Huawei’nin gelecekteki HarmonyOS hedefleriyle alakalı sorulara cevap verdi. Kendi işletim sistemini geliştirme sebeplerinin sadece ABD’nin yaptırımları olmadığını söyleyen Chenglu, Huawei’nin yazılım departmanının 2016’dan beri HarmonyOS için uğraştığını açıkladı.
Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin Geliştirici Beta sürümünü 16 Aralık 2020’de Çin’deki geliştiriciler için yayınlamıştı. Hatta o gün HarmonyOS’i telefonuna yükleyen bir geliştirici o anları videoya almıştı, biz de sizlere haberlerimizde aktarmıştık. O videoda görüldüğü üzere HarmonyOS, Huawei’nin Android tabanlı EMUI arayüzüne çok benziyordu hatta sanki EMUI’ın adı değiştirilip “HarmonyOS” yapılmış gibiydi. Wang Chenglu, bu benzerlik eleştirilerine yönelik verdiği cevapta, HarmonyOS’in kesinlikle Android ve iOS’in kopyası olmadığını dile getirdi.
Bu yıl 300 milyon HarmonyOS’li cihaz göreceğiz
Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, şirketin HarmonyOS ile ilgili hedeflerinden de bahsetti. Chenglu’nun açıklamasına göre Huawei, 2021 yılı içerisinde 300 ila 400 milyon adet HarmonyOS’li cihaz satışa sunacak. Buradaki “300-400 milyon” hedefindeki kasıtın sadece telefon değil, genel olarak bütün teknolojik ekipmanlar olduğunu belirtelim. Zira HarmonyOS sadece telefonlarda değil, buzdolabına varana kadar internete bağlanabilen her türlü cihazda çalışabilecek. Zaten aslında bakarsanız Huawei’nin HarmonyOS’te odaklandığı temel şey de bu; Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemi.
Önümüzdeki süreçteki HarmonyOS hedeflerinden de bahseden Wang Chenglu, HarmonyOS’in IoT ekosisteminin geleceğine göz kırpan panaromik bir platform olduğunu dile getirdi. Wang Chenglu’nun açıklamasına göre şu anda işletim sistemlerinin kusursuz olarak çalışabildiği tek platform akıllı telefonlar. Akıllı saatler, TV’ler ve arabalarda ise durum bu kadar parlak değil, zira IoT ekosisteminin birer parçaları olan bu platformlardaki yazılım desteği oldukça az. İşte HarmonyOS, bu eksiklikleri birer birer giderecek ve IoT ekosisteminin gerçek anlamda kusursuz işleyebildiği bir işletim sistemi olacak.
HarmonyOS çalıştıran ilk telefon Huawei P50 olabilir
Huawei, HarmonyOS işletim sistemini şimdilik sadece Çin’deki geliştiricilerin beğenisine sunmakla yetiniyor. Bu yıl içerisinde globaldeki geliştiricilere de açılması beklenen HarmonyOS, söylentilere göre Huawei’nin P50 serisiyle beraber son kullanıcının karşısına çıkacak. Hatta Huawei P50, global pazarda hem HarmonyOS’li hem de Android’li sürümleriyle satışta olacak.
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei, Harmony OS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Genel
CD Project, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.
Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.
Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi.
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CD Project’in kurucusu özür videosu paylaştı!
Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Project‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.
Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Project kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.
2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.
Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.
Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Project firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, Tanıtımdan Önce Canlı Kanlı Görüntülendi!
Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S21 ailesi, tanıtımdan önce kanlı canlı görüntülendi. İşte S21’in tanıtımdan önceki son görüntüleri.
Samsung‘un 14 Ocak‘ta, yani bugün tanıtacağı yeni Galaxy modelleri, tanıtımdan hemen önce yeni görseller ile ortaya çıktılar. Twitter’da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsellere ek olarak, cihazların özellikleri ve tasarım detayları da paylaşıldı. İşte Galaxy S21 Serisi hakkında son bilgiler.
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Twitter’da paylaşımlarda bulunan Mr.Techie adlı kullanıcı, Samsung Galaxy S21 modellerinin canlı ve kaliteli görüntülerini ortaya attı. Gelen sızıntıya baktığımızda cihazların yan yana görselleri ve kalınlık karşılaştırması yapıldığını görüyoruz.
Sızıntıları ABD‘li taşıyıcı şirketten aldığı tahmin edilen Mr.Techie, yaptığı açıklamada, cihazların kalınlıklarının sırasıyla 8.1mm ve 7.4mm olduğunu belirtti. Yani S21 ailesi, Note 20 Ultra ve iPhone 12 Pro Max’ten daha kalın bir tasarıma sahip.
Galaxy S21’in arkası plastik hissiyatı taşıyor!
Öte yandan gelen en ilginç sızıntı, Galaxy S21, modelinin plastik arka kapak ile geleceği. Daha doğrusu arka kısmının plastik gibi hissettirdiği söyleniliyor. Yani bu arka kapak plasik veya cam malzeme olabilir ancak hissiyat olarak plastiğe yakın.
Sadece S21 modelinin arka kısmında plastik bir tasarım kullanıldığını belirten Mr.Techie, tanıtımda bu kapağın plastik olduğundan, cihazların kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağından ve microSD yuvasının olmadığından bahsedilmeyeceğini söylüyor. Yani bu sızıntı doğruysa tanıtımda S21‘in eksi yönleri gizlenecek gibi görünüyor. Ancak bir müşteri tanıtım esnasında bu üç detay hakkında soru sorduğunda, çalışanlar gerekli doğru bilgiyi iletecek.
Öte yandan Twitter’da S21 Ultra‘nın fiyatını soran bir kullanıcıya cevap veren Mr.Techie, cihazın 1200 Dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Yine Twitter’da yaptığı paylaşımlarda S21+’ın 4800mAh pil ile, S21 Ultra’nın ise 5000mAh pil ile geleceğini söylüyor.
Samsung Galaxy S21 ailesi hakkında yeni gelen sızıntılar şimdilik bu şekildeydi. 14 Ocak‘ta, yani bugün yapılacak olan tanıtımda yeni amiral gemisi modellerini ortaya atacak olan Samsung, bakalım S21’deki arka tasarımı ile nasıl bir tepki alacak. Sizce Samsung hakkında gelen bu sızıntılar ne kadar doğru? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Huawei HarmonyOS çalıştıran 300 milyon cihaz satmayı planlıyor
CD Project, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Samsung Galaxy S21, Tanıtımdan Önce Canlı Kanlı Görüntülendi!
Snapchat, Trump’ın hesabını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı
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