Snapchat, Trump’ın hesabını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı

Son bir haftada sosyal medya devlerinden darbe üstüne darbe yiyen Donald Trump’a bir darbeyi de Snapchat cephesi vurdu. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Donald Trump’ın hesabı 20 Ocak’tan itibaren kalıcı olarak kapatılacak.

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Donald Trump’a bir darbe de Snapchat kanadından!

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan karışıklığın baş sorumlularından birisi olarak görülen Donald Trump, sosyal medyadan def edilmekten kurtulamıyor. Evvela Twitter tarafından hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump, sonra da Facebook ve Instagram hesaplarını kaybetmişti. Dün de Google tarafından YouTube kanalına 1 hafta kısıtlama getirilen Trump, bu kez Snapchat hesabından oldu.

Snapchat yetkilileri, yabancı basına yaptıkları açıklamada Donald Trump’ın hesabında yapılan incelemeler neticesinde şiddet eğilimleri de göz önünde bulundurularak hesabı kalıcı olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta ABD’de yaşanan karışıklıklar nedeniyle Snapchat evvela Trump’ın hesabını askıya almıştı. Tam hesabı yeniden açılabilecek mi diye düşünürken, Snapchat’in daha sert bir karar alması hiç şaşırtmadı.

Snapchat sözcüleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçen hafta Başkan Trump’ın Snapchat hesabının süresiz olarak askıya alındığını duyurduk ve hangi aktivitelerin topluluğumuzun çıkarına daha uygun olduğunu değerlendirmeye başladık. Yönergelerimizde açıkça belirtilen kurallara ve kamu güvenliği yararına karşı yanlış bilgi yayma, nefret söylemi yayma ve şiddeti teşvik etme girişimlerine dayanarak, Trump’ın hesabını kalıcı olarak feshetme kararı aldık.”

Uzmanlara göre Trump’ın Snap hesabının kapatılması, diğer sosyal medya hesaplarının kapatılması kadar elzem bir noktada bulunuyor. Snapchat’in kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu 30 yaşın altında ve Trump’ın ekibi de kampanyalarını genç kitleye ulaştırmak için Snapchat’i kullanıyordu.