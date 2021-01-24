Haber
Snapchat karanlık mod özelliğini test etmeye başladı
Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, karanlık mod özelliğini sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Snapchat’te bulunan karanlık modun sürekli açık olmasını seçebileceğiniz gibi, telefonunuzun sistem ayarlarıyla da senkronize olmasını sağlayabileceksiniz.
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Snapchat, uzun süredir kullanıcılarının beklediği karanlık mod özelliğini nihayet uygulamaya getiriyor. Birkaç gün evvel karanlık modu test etmeye başlayan şirket, özelliği son kullanıcıya da ulaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.
SocialMedyaToday tarafından aktarılan ekran görüntülerinden anlayabileceğiniz üzere, Snapchat’in Ayarlar bölümünde ‘Görünüm’ adlı yepyeni bir seçenek bulunacak. Bu seçenek altında kullanıcılara üç tane imkan veren Snapchat, kullanıcıların uygulamayı sürekli olarak karanlık modda kullanabilmelerine olanak sağladığı gibi sistem temasıyla eşzamanlı bir şekilde kullanabilmelerini de mümkün kılacak.
Snapchat, karanlık mod isteyenlere böyle bir görünüm sunacak
Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla, Snapchat karanlık modu şimdilik yalnızca iPhone kullanıcıları üzerinde deniyor. Büyük ihtimalle yakında Android kullanıcılarının de beğenisine açılacak karanlık mod, kararlı haliyle bütün Snap kullanıcılarına yayınlandığındaysa, özellikle gececiler için çok yararlı olacaktır.
Artık günlük hayatta kullandığımız neredeyse tüm uygulamalarda bulunan karanlık mod, işletim sistemleri tarafından dahi benimsenmiş durumda. Öyle ki, bildiğiniz üzere iOS 13 ve Android 10 işletim sistemlerinde karanlık mod özelliği doğrudan sistem ayarlarına eklenmişti. Bunun ardından da Instagram, Facebook, WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan popüler uygulamaları birer birer karanlık mod deneyimini kullanıcılarına sunmaya başladılar.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite, kutusuyla birlikte görüntülendi!
Geçtiğimiz ay Oppo, Reno 5 akıllı telefon serisini tanıttı. Bu seri, Reno 5, Reno 5 Pro ve Reno 5 Pro+ olmak üzere üç adet telefon içeriyor. Bu ayın başında yayınlanan bir rapora göre taban model Reno 5‘in, Oppo Find X3 Lite olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise bu telefonun perakende kutusu, kendisi, şarj cihazı ve kablosunun görüntüleri sızdırıldı.
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Oppo Find X3 Lite hakkındaki yeni sızıntılar neler?
Find X3 Lite, tanınmış bir Hintli haberci olan Sudhanshu Ambhore‘nin Twitter hesabındaki paylaşımla görüntülendi. Ambhore, bu resimleri DM aracılığı ile elde ettiğini ve internette hiçbir haber kaynağında bulunmadığını belirtti. Bu nedenle Oppo Find X3 Lite‘ı gerçekten ilk kez bu resimler ile görmüş olabiliriz. Bununla birlikte bu görseller, bu ayın başında Evan Blass tarafından paylaşılan bilgi ve renderları doğruluyor. Evan Blass tarafından yayınlanan sızıntı, Oppo Find X3 Lite‘ın yeniden markalanmış bir Reno 5 5G olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntı ile birlikte aradaki tek farkın arka tarafta yazan “RENO GLOW” yazısının bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz.
Oppo Find X3 Lite, FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. X3 Lite, 32 MP çözünürlü selfie kameraya ve 65W hızlı şarj desteği bulunan 4.300 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo, henüz bu akıllı telefonun lansman tarihini açıklamadı.
Akıllı Telefonlar
Android 12 nihayet arkaya çift dokunma özelliğini getirebilir!
Daha önce Android 11 ile tanıtılması beklenen ve kod adı Columbus olan arkaya çift dokunma özelliğinin şimdi Android 12 ile tanıtılabileceği konuşuluyor.
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Android 12 sorunları çözmüş görünüyor
Android 11’in kararlı sürümü resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, geliştirici önizlemesinde telefonun arkasına yapılan düzgün bir çift dokunuş özelliği tanıtılmıştı. Ne yazık ki, bu özellik kesintiye uğradı. Bu nedenle, Google Pixel’in en son telefonlarında yer verilmediği kenar sıkıştırma hareketinin yerini alacak bir şey yoktu.
Ancak, Android 12 ile bu işlevsellik için hala bir şans var. 9to5Google, kod adı “Columbus” olan özelliğin Android 12 ile yeniden tanıtılacağını tespit etti. Rapora göre, Android 11’deki sistem yanlışlıkla gerçekleşen dokunmaları da dikkate aldığı için özellik askıya alınmıştı. Ancak Columbus’un yeni ve daha rafine versiyonu, arkaya sıkı bir dokunuş gerektirecek ve bu sayede daha kararlı çalışabilecek.
Özelliğe göre, arka tarafa iki kez dokunmak bir ekran görüntüsü almanızı sağlayabilir, Google Asistan’ı aktif edebilir, bildirim gölgesini açabilir, medya oynatmayı kontrol edebilir veya son uygulamalar menüsüne dönmenizi sağlayabilir.
İşlevselliğin Anroid 12 ile tanıtılacağına bu sefer kesin gözüyle bakılıyor. Fakat özelliğin sadece Pixel’e mi özel olacağı yoksa Android 12 çalıştıran tüm telefonlar için de kullanılabilir olup olamayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.
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Genel
İtalya, üzücü olayın ardından TikTok’a erişim kısıtlaması getirdi
İtalya, popüler video paylaşım ağı TikTok‘taki bir oyun yüzünden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü iddiası üzerine yaşı teyit edilemeyen kullanıcıların platforma erişiminin bloke edilmesi kararı aldı. Söz konusu olay ülkede infiale yol açtı.
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TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformları üzerinden başlatılan akımlar ve meydan okumalar oldukça tehlikeli boyutlara varabiliyor. Bunun son örneği maalesef İtalya üzerinde yaşandı.
Sicilya adasının başkenti Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulundu. Bu olayın, kızın Tiktok’ta “Blackout challenge” adlı nefessiz kalma meydan okumasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.
Söz konusu iddiaların ardından İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok’a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların derhal engellenmesi talimatı verdi. TikTok’un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor.
Kurumdan yapılan açıklamada, Tiktok’un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı ve talimatın 15 Şubat’a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.
İtalya konu ile ilgili soruşturma başlattı
Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, vefat eden çocuğa otopsi yapılacağı kaydedildi. TikTok, intihara teşvik şüphesiyle açılan soruşturmada yetkililerle iş birliği içinde olduklarını da vurguladı.
10 yaşındaki kızın babası Angelo Sicomero, “TikTok yıldızı olmak istiyordu ve ölümü de böyle oldu.” açıklamasında bulundu. İtalyan aile, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldığı ve organların ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışlanacağı duyurdu.
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