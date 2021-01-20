Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi

Instagram CEO‘su Adam Mosseri Reels hakkında konuşurken TikTok için de önemli açıklamalarda bulundu. Mosseri, TikTok’un Instagram’dan daha ileride olduğunu ve platformu geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

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Instagam CEO’su Adam Mosseri geçtiğimiz günlerde TheVerge ile bir röportaj yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Adam Mosseri, Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma açılan ve daha sonra dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının deneyimine sunulan TikTok benzeri video formatı hakkında oldukça önemli bir itirafta bulundu.

Mosseri, Instagram kullanıcılarının deneyimine sunulduğundan bu yana çok değer görmeyen Reels’in önünde hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret etti.

Mosseri, Reels ile ilgili yaptığı açıklamada; “İnsanların içerikleri paylaşma ve tüketme oranlarına baktığımızda büyüdüğümüzü görüyoruz, ancak önümüzde çok daha uzun bir yol var. TikTok’un önümüzde olduğu konusunda dürüst olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ekibin şu anda kullanıcıların beklentisini minimum düzeyde karşılamaya odaklandıklarını belirten Mosseri, artık platformu daha farklı kılmak için düşünmeye başlamaları gerektiğini vurguladı. Eğlenceli filtre ve efektler ile kullanıcıları teşvik ettiklerini belirten Instagram CEO’su, daha iyi bir konumda olmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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Daha yaratıcı formatların Instagram’ın gelişmesine olanak sağlayacağını belirten Mosseri, yoğun ilgi görecek ve sosyal medyada bomba etkisi yaratacak yeni içerikler düşünmeleri gerektiğini açıkladı.

Mosseri ayrıca sosyal medya uygulamasının birçok farklı video formatının olduğunu ancak çoğu insanın Instagram üzerinde yayımlanan videolar ile uygulamada 2018 yılından beri var olan daha uzun videolara imkan tanıyan IGTV arasındaki farkı muhtemelen bilmediğini söyledi.

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