Snapchat Halka Arzdan 3 Milyar Dolar Elde Etmeyi Bekliyor

Snapchat’in hayatımıza girmesinden beş yıl sonra şirket halka açılmaya hazırlanıyor ve bugün bunun için bir adım daha atıldı.

Snapchat bugün New York Menkul Kıymetler Borsası’na başvurdu ve kendine SNAP kısaltmasını aldı. Şirket halka arzdan 3 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini ve 158 milyon günlük aktif kullanıcı olduğunu açıkladı. Halka arz ile beraber şirketin toplam değerinin yaklaşık 20 milyar dolar olması bekleniyor.

Şirket için asıl zorlu dönem şimdi başlıyor. Şirket borsada bir uygulama geliştirici yerine kamera şirketi olarak yer aldı. Aslında Spectacles ile şirket baya bir başarı yakalamıştı. Bu yüzden kamera şirketi olarak yer almış olabilir.

Şirketin de içerisinde bulunduğu reklam pazarı hızla büyüyor. Ayrıca şirkette bu sektörden para fena para kazanmıyor. 2015 yılında 58.7 milyon dolar gelir elde eden şirket 2016 yılında tam 404.5 milyon dolar gelir açıkladı. Aynı zamanda şirketin giderleri de artmıyor değil. 2015 yılında 372.9 milyon harcayan firma bu yıl 514.6 milyon dolar harcadı. Twitter halka açıldığından bu yana gelir elde etmekte zorlanıyor ancak Facebook’ta böyle bir durum yaşanmamıştı.