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Snapchat, fotoğraflara müzik ekleme özelliğini kullanıma sunuyor!
Snapchat, rakip platformları TikTok ve Instagram gibi fotoğraflara müzik ekleme özelliğini nihayet kullanıma sunuyor. Dileyen kullanıcılar ‘Sesler’ sekmesi altından paylaştıkları fotoğrafla beraber çalmasını istedikleri parçayı gönderilerine ekleyebilecek.
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TikTok ve Instagramın ardından nihayet Snapchat de paylaşılan fotoğraflara müzik ekleme özelliğini kullanıma sunuyor. ‘Sesler’ güncellemesiyle beraber kullanıcılar paylaştıkları fotoğraflarla beraber çalmasını istedikleri parçayı seçerek gönderilerine ekleyebilecekler. Şimdilik bu özellik yalnızca iPhone kullanıcılarına sunulmuş durumda.
Snapchat, Ağustos ayında testlere başlamıştı
Engadget’da yer alan habere göre Ağustos ayında beta sürümüyle beraber test edilmeye başlanan özellik, kullanıcıların müzikler arasında arama yapmasını ve ‘snap’lerine kolay biçimde eklemelerini sağlayacak. Yeni özelliğe, ana ekranın sağ üst kısımdaki bölümde bulunan ‘nota’ simgesine dokunarak erişilebilecek. Müzik eklenmiş fotoğrafları görüntüleyenler ise ekranı yukarı kaydırarak parça hakkında daha fazla detayı görüntüleyebilecek. Müzik arşivi bakımında henüz Instagram ve TikTok kadar zengin olmayan platform, yaptığı ve yapacağı anlaşmalarla beraber kitaplığın hızla büyüyeceğini vaat ediyor. Kademeli olarak dağıtılan özelliği en kısa sürede kullanabilmek için kullanıcıların otomatik güncelleştirmeleri açması ve güncellemeleri takip etmesi gerekiyor.
Tüm bunların haricinde Snapchat, kullanıcıların kendi seslerini kaydederek ‘snap’lerine kolayca eklemesini sağlayacak TikTok benzeri bir özellik üzerinde de çalışıyor. Instagram ve TikTok ile sıkı rekabet içinde olan platform, duyurulan yeni özelliklerle beraber kullanıcıları bünyesinde tutmayı başarabilecek mi göreceğiz.
Sosyal Medya
YouTube, içerik oluşturucular için güncellenmiş bilgiler sunmaya devam ediyor
Geçtiğimiz Eylül ayında YouTube, içerik oluşturucuların doğrulama rozetine nasıl başvurabilecekleri ve gereksinimlerin neler ilerleyeceği konusundaki süreçlerini değiştirdiğini duyurdu. Bu hafta platform, kanalınız için bir doğrulama rozeti almaya nasıl gidebileceğinize ilişkin tam bir genel bakış dahil olmak üzere bu süreçle ilgili bir güncelleme sağladı.
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Youtube doğrulama rozeti için izlenecek yol
Öncelikle, bir YouTube doğrulama rozetine hak kazanmak için kanalınıza en az 100 bin aboneniz olması gerekir. Bu oldukça önemli bir girişim, bu yüzden herkes tarafından yaygın olarak kullanılamıyor. Ancak bir YouTube doğrulama damgasına gerçekten meraklıysanız, bu sürecin ilk şartı. YouTube, platformu dışında tanınmış kişiler için bu cephede bazı istisnalar yapıyor. İkinci olarak, 100.000 aboneye ulaştığınızda, YouTube doğrulaması başvurusu yapmak için bu formu doldurmanız gerekir. 100.000 aboneniz yoksa, form sizin için mevcut olmayacaktır. Formu gönderdikten sonra, başvurunuz değerlendirilecek ve burada iki temel unsurun analizini yapaca. İlki “kanal gerçekliği. Platformun yaptığı açıklamaya göre:
“Kanalınızın, tüm bu harika içeriği uzun süredir üreten içerik oluşturucu markasını temsil etmesi gerekiyor. Bunun gerçekten siz olduğunuzu doğrulamak için ek belgeler veya bilgiler isteyebiliriz.” İkincisi, profil tamamlama – kanalınız herkese açık olmalı, bir açıklama, videolar içermeli ve resmi, doğrulanmış bir varlığın tüm gereksinimlerini yerine getirmek için bir kanal simgesine ihtiyaç duymalıdır.
Tüm bu gereksinimleri karşıladıktan sonra, platformdaki varlığınıza fazladan bir yetki ve özgünlük düzeyi ekleyerek YouTube’da doğrulanabilirsiniz. YouTube, doğrulanmış kullanıcıların kullanımına sunulan hiçbir ek işlev veya araç bulunmadığını da belirtmek istiyor: “Bu bir ödülü temsil etmiyor, size ekstra ürün özellikleri sağlamıyor, rozetin kendisinden başka alacağınız hiçbir şey yok.” Platform, farklı nedenlerle kanal ödülleri tahsis ediyor, ancak bunlar doğrudan doğrulamaya bağlı değil. Buna ek olarak platform, bir kanalın birinin veya başka bir şeyin kimliğine büründüğü veya kanal adını değiştirdiği tespit edilirse doğrulama rozetini kaldırabileceğini ve bu durumda yeniden başvurmanız gerektiğini not ediyor. Bu yüzden kanal adımıza dikkat etmeniz önemli.
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Facebook, aşı karşıtı reklamlara savaş başlattı
Facebook, platform içerisinde bundan böyle aşı kullanımını desteklemeyen reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya devi bu kararı halk sağlığı uzmanlarının aşı çalışmalarını desteklemek amacıyla aldığını belirtiyor.
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Facebook, salı günü yaptığı resmi duyuruda artık koronavirüs aşılarına yönelik karşıt reklamları yasaklayacağını söyledi. Yeni reklam politikası, Facebook’taki aşı karşıtı grupların hızla devam eden artışını ve COVID-19 için yapılmakta olan aşı çalışmaları hakkındaki şüpheci yaklaşımların önünü kesmeyi hedefliyor.
Facebook, aşı karşıtı reklamları istemiyor!
“Amacımız, aşıların güvenliği ve etkililiğiyle ilgili mesajların geniş bir insan grubuna ulaşmasına yardımcı olurken, halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamaktır. Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz.”
Facebook sadece COVID-19 aşısına karşı olan reklamları değil, mevsimle grip aşıları hakkında yapılan olumsuz reklamları da yasaklayacağını belirtti. Ek olarak Facebook, UNICEF ile işbirliği kapsamında aşılamayı aktif olarak teşvik edeceğini ve insanları aşıya teşvik eden sitelere yönlendireceğini söyledi.
UNICEF yetkilisi Diane Summers de Facebook’la yaptıkları işbirliği hakkında şunları söyledi:
“Aşılar her zaman UNICEF için küresel bir öncelik olmuştur ve dünya COVID-19 ile savaşmaya devam ettikçe daha da artacaktır. Facebook’la işbirliğimiz, aşı konusundaki yanlış bilgileri ele alma ve aşılama konusunda yankı uyandıran ve güven verici bilgileri paylaşma çabalarımızın bir parçasıdır.”
Facebook’un yeni reklam politikası, birkaç gün içinde tüm dünya çapında hayata geçecek.
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Facebook Messenger güncellendi: Yeni logo ve sade bir tasarım
Facebook, Messenger uygulamasında kapsamlı bir güncelleme yaptı. Güncelleme, alışılageldik mavi renkli logoyu mor ağırlıklı bir görünüme kavuşturmakla birlikte uygulama arayüzüne de ufak tefek dokunuşlar getiriyor.
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Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için uzun süredir üzerinde çalıştığı yepyeni bir görünümü bugünden itibaren kullanıma sundu. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın logosu daha canlı renklere kavuştu, ayrıca varsayılan sohbet renginde de değişiklik yapıldı. Ek olarak Facebook, uygulamaya aşk gibi yeni sohbet temaları ve yeniden tasarlanan tepki verme özellikleri de kazandırdığını belirtti.
Yeni Messenger logosu ve tasarımı
Facebook, Messenger’ın yeni tasarımı hakkında hazırladığı kısa tanıtım videosunda Messenger’a getirdiği Birlikte İzle özelliğine ve karanlık tema gibi bazı yeni özelliklere odaklanıyor. Video ayrıca geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Instagram ile Messenger sohbet bölümlerinin birleştirilmesine de ışık tutuyor.
Tasarım değişikliğine ek olarak Facebook, Messenger’a vanish mode (kaybolma modu) aldı bir özellik de getirdiğini söyledi. Kaybolma modu, bir sohbetten ayrıldığınızda veya ilgili mesajı görüntüledikten sonra onun otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra birbirinden güzel selfie çıkartmaları da Messenger kullanıcılarının hizmetine sunuldu.
Yeni tasarım değişikliği bugünden itibaren dünya çapındaki Facebook Messenger kullanıcıları için yayınlandı. Ancak telefonunuza ulaşması birkaç gün sürebilir. Belirli aralıklarla App Store veya Google Play Store üzerinden güncellemelerinizi kontrol etmenizde fayda var.