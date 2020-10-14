Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor

Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.

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Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir

İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.

Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.

Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.

LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.