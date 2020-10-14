Apple
Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor
Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.
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Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir
İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.
Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.
Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.
LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Apple
iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı!
Apple, bugün düzenlediği iPhone lansmanında kamera odaklı iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini de görücüye çıkardı. Tam dört adet arka kameraya sahip olan Pro Max modeli, kullanım tarzında ise tablet formuna yakın bir boyut sunuyor.
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iPhone 12 Pro Max duyuruldu: Dört arka kamera, devasa ekran boyutu!
iPhone 12’nin Pro modelleri, serinin diğer modellerinin aksine alüminyum yerine paslanmaz çelik bir gövde kullanıyor. Bu sayede dayanıklılığı artan telefonlar, parlatılmış gövde yüzeyiyle diğer iPhone 12’lerden ayrılıyor. Bu ince detay haricinde iki telefonun tasarımında herhangi bir farklılık bulunmuyor.
iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini de ekran boyutları birbirinden ayırıyor. Pro modelde 6.1 inçlik Full HD+ Super Retina XDR ekran kullanılırken, Pro Max sürümünde ise ekran boyutu 6.7 inç’e ulaşıyor. Corning Ceramic Shield kaplama teknolojisi ekranı korurken, düşmelerde 4 kata kadar dayanıklılık sağladığı belirtiliyor. Bunun dışında IP68 sertifikası da suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Gücünü Apple A14 Bionic 5G işlemciden alan iPhone 12 Pro ve Pro Max; 128, 256 ve 512 GB depolamayla donatılıyor. Kamera tarafında ise dörtlü arka kamera paketi dikkat çekmeyi başarıyor. 12+12+12 megapiksel çözünürlüklü sensörlerin yanına eklenen LiDAR sensör, iPhone serisinde yenilik olarak yer alıyor. Pro modelinin telefoto sensörü 4x optik yakınlaştırma sağlarken, Pro Max ise kullanıcılarına 5x optik zoom desteği sunuyor. Bunun dışında her iki telefonda da aynı ultra geniş açı sensörü tercih edilmiş. Ayrıca çift OIS desteği Pro/Pro Max modellerinde ortak olarak bulunuyor.
Elektronik atığı azaltmak adına kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor. Apple uyumlu 20W’a kadar hızlı şarj adaptörleri ürün ile tam uyum sağlıyor. Ayrıca kablosuz şarj tarafında da 15W MagSafe ve 7.5W Qi şarj şeklinde bir ayrıma gidilmiş. iPhone 12 Pro Max’ın batatya tarafına gelindiğinde 20 saate kadar video ve 80 saate kadar müzik oynatma gibi veriler dikkat çekiyor. Pro versiyonunun ise 17 saate kadar video ve 65 saate kadar müzik oynatabildiği belirtiliyor.
Telefonların satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor;
- 12 Pro 128 GB: 999 dolar
- 12 Pro 256 GB: 1.099 dolar
- 12 Pro 512 GB: 1.299 dolar
- 12 Pro Max 128 GB: 1.099 dolar
- 12 Pro Max 128 GB: 1.199 dolar
- 12 Pro Max 128 GB: 1.399 dolar
Apple
iPhone 12, A14 Bionic ile gelmiş geçmiş en hızlı akıllı telefon oldu!
İlk olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen etkinlikle beraber gördüğümüz A14 Bionic işlemcisi, iPhone 12 ailesine de güç veriyor. Selefine göre yüzde 40 daha fazla transistör içeren yonga seti, gelmiş geçmiş en hızlı akıllı telefon işlemcisi olabilir.
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Eylül ayında gerçekleştirilen etkinlikle beraber yeni iPhone modellerinin tanıtılması beklenirken Apple yeni iPad Air ve iPad 8 modelini tanıtmıştı. Air modeline güç veren A14 Bionic işlemcisinin de resmi olarak duyurulduğu etkinliğin ardından yeni iPhone ailesinin de bu işlemciyle beraber kullanıma sunulacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bugün gerçekleştirilen etkinlikle beraber söylentiler doğru çıkmış oldu. PhoneArena’da yer alan habere göre iPhone 12 ailesi, bugüne dek yapılmış en güçlü akıllı telefon işlemcisine sahip.
A14 Bionic, 11.8 milyar transistöre sahip
TSMC üretimi ve 5nm mimarili yonga seti selefine nazaran yüzde 40 daha fazla transistöre sahip. 11.8 Milyar transistör barındıran işlemci, aynı zamanda Apple kanadındaki 5G desteğini barındıran ilk yonga seti olma ünvanını da taşıyor. A14 Bionic ikisi yüksek performans ve dördü ise güç tasarrufu odaklı olmak üzere 6 çekirdekli bir yapıyla geliyor. Diğer tüm akıllı telefon işlemcilerinde yüzde 50 daha hızlı olduğu ifade edilen yonga setinin bünyesinde dört çekirdekli grafik birimi de bulunuyor. Apple, A14 Bionic’de yer alan grafik biriminin ise selefinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu belirtiyor.
Yapay zeka motorunu daha da hızlandırıyor
A14 Bionic ile beraber Apple, yapay zeka hızlandırma birimini de ikiye katlayarak 16 çekirdekli bir yapıya getiriyor. Yapay zeka birimi bu geliştirmeyle beraber saniyede 11 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip oluyor. Bu birimle beraber Apple, programlamaya gerek kalmadan makine öğrenme ve yapay zeka motorunu çalıştırabiliyor.
A14 Bionic en güçlü yonga ancak rakipsiz değil
Apple kanadından gelen 5nm mimarili işlemci, en hızlı mobil platform işlemcisi olsa da rakipsiz değil. Amerika Birleşik Devletleri’yle yaşadığı problemlerden dolayı üretim konusunda sıkıntılar yaşayan Huawei, yine TSMC işbirliğiyle üretilmiş Kirin 9000 platformuna sahip. A14 Bionic yonga setinden farklı olarak Kirin 9000 dahili 5G modemle beraber gelecek.
Yakında tanıtılması beklenen Mate40 serisiyle beraber gelecek Kirin 9000, Apple’ı tahtından edebilir. Tüm bunların haricinde ise sene sonuna doğru çıkması beklenen Samsung üretimi olacak Qualcomm Snapdragon 875 de güçlü bir rakip. Exynos tarafından gelecek yeni amiral gemisi sınıfı yonga setiyle beraber 5nm mimarili mobil işlemci klasmanı oldukça kızışacak görünüyor.
Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12 tanıtıldı!
Apple, bir süredir beklenen iPhone 12 serisini bugün düzenlediği online etkinlikte nihayet resmi olarak duyurdu. Serinin giriş versiyonu olarak mini modeli ön plana çıkarken, her iki telefon da benzer özellikler barındırıyor.
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Karşınızda iPhone 12 mini: Daha küçük ekran, aynı performans!
İddia edildiği gibi aileye bu yıl eklenen mini versiyonu, güncel iPhone tasarımını daha küçük bir gövde yapısıyla sunuyor. Bu sayede iPhone SE gibi büyük ekran çerçevelerine bağımlılık bir anlamda sona erdirilmiş oldu. İki telefonu birbirinden ayıran tek detay ekran boyutları oluyor. 12 mini’de 5.4 inç boyutunda Full HD+ Super Retina XDR ekran kullanılırken, düz versiyonda ise aynı ekranın 6.1 inçlik versiyonu tercih edilmiş. Ayrıca OLED panelin 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini barındırdığını belirtelim.
iPhone 12 serisinin gücünü aldığı Apple A14 Bionic işlemciyi daha önce yeni nesil iPad Air modelinde görmüştük. 5 nm üretim mimarisinde geliştirilen işlemci, 2’si yüksek performans olmak üzere toplam 6 çekirdek barındırıyor. Aynı zamanda dahili 5G modem, 4 grafik çekirdeği ve 16 Neural Engine çekirdeği de işlemcinin gücüne güç katıyor. İki telefonda da 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunuluyor.
Telefonların kamera tarafında ise iPhone 11’e kıyasla önemli sayılabilecek bir güncelleme bulunmuyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera kurulumu korunurken, arka kameranın f/1.6 diyafram aralığı dikkat çekiyor. Bu noktada Apple da tıpkı Google gibi yazılımsal desteğine güveniyor. Gece modu özelliği geliştirilirken; artık ön kamera, ultra geniş açı ve hızlandırılmış çekim modlarında da bu özellik bulunuyor. iPhone 12 ve mini’nin video cephesinde de maksimum 4K/60 FPS video kayıt desteği korunurken, yenilik olarak ProRAW ve 10-bit HDR çekim özellikleri lanse ediliyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K/60 FPS video kayıt desteğiyle zenginleştiriliyor.
Sürpriz değil: Artık kutu içeriğinde şarj aleti ve kulaklık yok!
Apple, bir klasik olarak lansmanda batarya kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak cihazların 17 saate kadar video oynatabildiği ve 65 saate kadar müzik çalabildiği belirtiliyor. Kutudan tahmin edildiği üzere sadece USB-C Lightning tipi kablo çıkarken, şarj aleti ve kulaklık ise kutu içeriğinden çıkartılmış. Apple bu adım ile karbon emisyonunu 2 milyon metrik ton azalttıklarını iddia ediyor. Kullanıcılar, kutu içeriğinden çıkarılan şarj adaptörünün yerine 20W’a kadar uyumlu herhangi bir şarj aleti kullanabilecek. Ayrıca MagSafe şarj platformu sayesinde 15W kablosuz hızlı şarj desteği de yer alıyor.
Siyah, beyaz, lacivert, yeşil ve kırmızı (Product RED) renk seçeneğine sahip olan iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Telefonların fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.
- iPhone 12 mini 64 GB: 699 dolar
- iPhone 12 mini 128 GB: 749 dolar
- iPhone 12 mini 256 GB: 799 dolar
- iPhone 12 64 GB: 799 dolar
- iPhone 12 128 GB: 849 dolar
- iPhone 12 256 GB: 899 dolar