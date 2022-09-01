Snapchat ana şirketi Snap, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini işten çıkaracak. Şirketin dünya çapında 6.400’den fazla çalışanı bulunmaktadır.

Reuters, Snap’in son çeyrekteki kaybını işten çıkarmalarla telafi etmek istediğini açıkladı. Yaklaşık 422 milyon dolarlık kayıp, diğer şeylerin yanı sıra uygulamadaki reklamlardan elde edilen hayal kırıklığı yaratan gelirden kaynaklanıyor.

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Spiegel, The Verge’in gördüğü dahili bir notta, “Maalesef, mevcut düşük gelir büyümemiz göz önüne alındığında, önemli kayıplara maruz kalmaya devam etmekten kaçınmak için maliyet yapımızı ayarlamamız gerektiği açıkça ortaya çıktı.” “Önemli rezervler oluşturmuş ve ekibimizin küçülmesini önlemek için çaba sarf etmiş olsak da, düşük gelir artışımızın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundayız.” dedi.



İşten çıkarılanların sayısı departmana göre değişecektir. Örneğin Snap, şirketin 2017’de satın aldığı izleme uygulaması Zenly’nin geliştirme ekibinde kesinti yapacak. İşten çıkarılması beklenen bir diğer ekip de Snap’in donanım bölümü. Bu, Spectacles AR gözlükleri ve Pixy kameralı drone üzerinde çalıştı. The Wall Street Journal bu ayın başlarında bildirdiğine göre, sonuncusunun geliştirilmesi yakın zamanda durduruldu.