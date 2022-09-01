Samsung Galaxy A23 incelemesiyle karşınızdayız. Samsung’un 5.500 TL bandındaki fiyatıyla satılan modeli son dönemde en ilgi gösterilen modellerden biri. Biz de sizin yoğun isteğiniz sonucunda Galaxy A23 modelini temin ederek sizler için inceledik.

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Peki, Samsung Galaxy A23 gerçekten bu fiyatını hak ediyor mu? PLS ekran teknolojisi nedir? Sunduğu özellikler neler? Tüm bu soruların cevabını Aydoğan veriyor.

İyi seyirler!

Samsung Galaxy A23 Özellikleri:

Boyut: 165,4 x 76,9 x 8,4 mm

Ağrılık: 195 gram

Ekran: 6,6 inç FHD+ PLS LCD 90Hz

İşlemci: Snapdragon 680

Grafik: Adreno 610

Bellek: 4 GB

Depolama: 128 GB (+ MicroSD kart)

Arka Kamera: 50 MP (OIS) + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 15W Kutu İçeriği, 25 W Şarj Desteği

Bağlantılar: WiFi 5, BT 5.0, NFC

Fiyat: 5.500 TL