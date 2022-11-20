Smart #1 bu yılın başlarında tanıtıldı. Araç lansman alanında satıldı ve teslimatlar gelecek yılın başında başlayacak. AB pazarı için lansman hazırlıklarının son aşamalarında Smart #1, Euro NCAP tarafından çarpma testine tabi tutuldu ve sonuçlar gerçekten çok iyi.

Araba, Mercedes ve Geely ortak girişimi tarafından Çin’de üretildi ve Mercedes tarafından tasarlandı. Araba, Zeekr 001’de kullanılan SEA platformuna dayanıyor, aynı platform Volvo’nun yaklaşmakta olan küçük SUV’unun, Izera Z100 ve T100’ün de temelini oluşturacak.

Euro NCAP, Smart #1’i tam 5 yıldız güvenlik derecesi ile ödüllendirdi. Pek çok yeni araba, güvenlik teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle çarpışma testlerinde yüksek sonuçlar alıyor, yine de şehir içi crossover’ın yolcularına iyi bir koruma sağladığını görmek güzel. Daha da önemlisi, boyutları oldukça küçük olmasına rağmen, Smart #1 yetişkin yolcu korumasında %96’lık bir puan aldı.

Araç, çocuk korumada %89, yayalar ve bisikletli korumada %71 puan aldı. Sürücü destek sistemleri tarafında da %88 puan aldı.

Test edilen araç, 200 kW güce ve 66 kWh pil paketine sahip tek motorlu RWD versiyon.