Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 28. haftasında askerden dönen Aydoğan ve İrem ile birlikte sizlerle beraberiz. Yine birbirinden değerli soruların yer aldığı soruların dakikalarına sevgili takipçimiz Can Kahya’nın katkıları ile dakikaları görebilirsiniz 🙂
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Hayran kaldığımız inceleme ürün hangisi? | Sizden Gelenler #28
- 01:22 Ekranın altına(içine) konumlandırılmış selfy kamerası hakkındaki görüşleriniz neler?
- 04:25 E-kitap okuyan var mı acaba, özellikle Mustafa bu konu hakkında ne düşünüyor?
- 10:14 Ofise gelip de çok beğendiğiniz ve geri göndermek istemediğiniz teknolojik ürün oldu mu? Ofise gelen ve en memnun kaldığınız marka nedir?
- 16:04 Orta segment telefon almak için en uygun zaman hangi zamandır? Yılın ilk yarısı mı 2. yarısı mı?) Orta segment telefon alacak hangi telefonu alırdınız?
- 17:14 Ülkemizde telefon sektöründe Çinli markaların fazla abartıldığını düşünüyorum. Apple Samsung gibi firmaların ise sırf fiyat yüzünden çok gömüldüğünü, Çinli firmaların çok övüldüğünü fark ettim. Sizin görüşünüz nedir?
- 21:49 Game of Thrones finali bölümünde ne düşünüyor izleyenler?
- 25:36 Markaların hem iletişim biçimleri hem de son tüketiciye yaptıkları konusunda eleştirileri konusunda muhakkak haklılık payı olduğunu düşünmekle birlikte eleştirilerinde biraz aşırıya kaçtığını düşünüyor mu?
- 28:05 Ersin başkan (başkan, reis gibi şeyler kullanmayın lütfen) saç stilini değiştirmeyi düşünüyor mu?
- 30:15 Teknoloji yayıncılığı mesleği geleceği olan bir meslek mi? Gelecekte birçok mesleğin öleceği konuşuluyor. Teknoloji yayıncılığı da gelecekte ölür mü?
- 32:08 Dell XPS ve Huawei Matebook X Pro’ya alternatif olabilecek 13 inch bilgisayar öneriniz nedir? Siz iş bilgisayarı olarak kullanacak olsanız hangisini tercih ederdiniz?
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