Hayran kaldığımız inceleme ürün hangisi? | Sizden Gelenler #28

Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 28. haftasında askerden dönen Aydoğan ve İrem ile birlikte sizlerle beraberiz. Yine birbirinden değerli soruların yer aldığı soruların dakikalarına sevgili takipçimiz Can Kahya’nın katkıları ile dakikaları görebilirsiniz 🙂

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