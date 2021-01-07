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Sirui, f/2.8 diyafram aralığındaki anamorfik lensini piyasaya sürdü!
Sirui, 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensini resmi olarak kullanıcılara tanıttı ve satışa sundu. Bu yeni lens, 50 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin ve 35 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin devamı olacak. Lensin beş farklı yuvası bulunacak. Bu yuvalar, Sony E yuvası, Canon EF-M yuvası, Fujifilm X yuvası, Nikon Z yuvası ve MFT yuvası olarak sıralanıyor.
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Yeni Sirui lens, kullanıcılara neler sunacak?
Sirui, ucuz, kaliteli ve anamorfik lenslerle çekim yapmak isteyen birçok kameraman için popüler bir seçenek haline geliyor. Anamorfik lenslerin temel faydası, herhangi bir odak uzaklığında geniş en/boy oranı sunması ve geniş bir görüş alanı oluşturmaya yardımcı olması. Sirui‘nun 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensi, serideki en küçük diyafram aralığına sahip lens. Buna rağmen serinin en büyük ve en ağır olanıdır. Diğer anamorfik lensler ile karşılaştırıldığında ise benzer ağırlıkta hatta çoğundan daha hafif olduğu söylenebilir.
Sirui‘nun yeni lensi, bu tür bir mercek için benzer segmentteki diğer lenslerden çok daha düşük fiyattadır. Tom Antos, yaptığı değerlendirmede bu lensin oldukça keskin çekimler yaptığını belirtiyor. Antos‘a göre daha pahalı bazı lensler, bu lensteki kadar net çekimler yapamıyor. Sirui, bu lensi bir Indiegogo kampanyası ile piyasaya sürdü. Normal fiyatı 999$ olan lensin kampanyalı fiyatı %25 indirimli olarak sunulacak.
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Pentax K-3 Mark III, canlı olarak görüntülendi!
Ricoh markasının en üst düzey APS-C formatlı kamerası olan Pentax K-3 Mark III, canlı fotoğraf ve videolarla görüntülendi. Ekim ayında duyurulan kamera, profesyoneller için geliştirilen 25.73 MP sensörün yanı sıra 1.6 milyonluk maksimum ISO değeriyle ilgileri üzerine çekmişti. Cihaz, yeni bir görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ile birlikte daha güçlü bir görüntü sensörüne sahip. Bu özellikleri ile oldukça güçlü bir kamera donanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Pentax K-3 Mark III, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DC Watch, Pentax K-3 Mark III ile ilgili bazı yeni video ve fotoğraflar yayınladı. Bu görüntülerde cihazın kamera gövdesi ve canlı olarak çalışır halde yapılan çekimler bulunuyor.
Yayınlanan video, Pentax serisi kamera kullanan kullanıcıların yeni kameraya çabuk adapte olabileceğini de gösteriyor. Bunun haricinde Mark III‘ün, AF noktalarını ve benzer çekim işlevlerini seçmek için özel bir joystick ile donatıldığı da doğrulandı. Bu, Mark II ile kıyaslandığında oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Mark III, kompakt bir gövdeye sahip ancak Pentax DSLR‘larda olduğu gibi tutma yeri normalden daha derin. Ayrıca Mark II‘nin çift kart yuvası ve üst tarafta bulunan LCD plaka yerini koruyor. Buna ek olarak yeni bir çekim modu kadranı cihazda bulunuyor. Buradan kullanıcılar fotoğraf, video ve canlı görünüm arasında geçiş yapabilecekler.
Pentax serisinin yeni amiral gemisi Mark III, Şubat 2021’de resmi olarak piyasaya sürülecek.
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Pentax K-3 Mark III, yüksek ISO değeri ile duyuruldu!
Pentax K-3 Mark III, yaklaşık bir yıl süren uzun bir geliştirme sürecinin ardından nihayet Ricoh tarafından resmi olarak duyuruldu. Yeni kameranın en çarpıcı özelliklerinden biri 1.600.000 ISO değerine sahip olacak olması. Üst düzey ışık hassasiyeti bulunan bu kamera, şubat ayı sonunda kullanıcılarla buluşacak.
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Pentax K-3 Mark III, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
ASP-C’nin yeni amiral gemisi kamera modeli, Ricoh Imaging başkanı Shinobu Takahashi tarafından onaylandı. Pentax K-3 Mark III, önceki modelde bulunan 24 MP çözünürlükten 25.73 MP çözünürlüğe hafif bir artış gösterecek. Bunun dışında yeni bir görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ile birlikte daha güçlü bir görüntü sensörüne sahip olacak. Cihaz, 1.600.000 ISO ile birlikte ışığa en duyarlı kameralardan biri olarak tanıtıldı. Buna ek olarak beş eksenli tam çerçeve, Pentax K-1 Mark II gibi kameralarda görülen gelişmiş Shake Reduction II (SRII)‘yi içeriyor. SRII ile birlikte ultra stabil videolar çekilebilecek.
K-3 Mark III, 12 fpslik en yüksek çekim hızına sahip kameralardan olacak. Ayrıca harici bir mikrofon bağlantı noktası ve çift SD kart yuvası bulunacak. Cihaz, 4K/30p ve Full HD çözünürlüklü 60p videolar çekebilecek. Ayrıca kamera düşük ışıkta çekim için tercih edilen “kırmızı gece görüşü ekranı“na sahip. K-3 Mark III, Bluetooth 4.2 ve 2,4 GHz Wi-Fi bağlantısını da destekliyor. Cihazın fiyatını şubat ayının sonunda gerçekleşecek lansmanda öğreneceğiz.
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Sony, kamerayı webcam olarak kullanma yazılımını Mac’e getirdi
Sony, kullanıcılara dijital kamerayı webcam olarak kullanma imkanı veren Imaging Edge Webcam yazılımını Mac için kullanıma sundu. Artık destekleyen bir Sony dijital fotoğraf makinesi elinizde varsa, onu Mac’inize webcam yapabilirsiniz
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Akıllı TV’leri için Apple TV uygulamasını kullanıma sunmasından saatler sonra Sony, Apple ekosistemine yönelik yeni bir atılım daha gerçekleştirdi. Şimdiye kadar yalnızca Windows 64-bit kullanıcılarının tadabildiği Sony kamerayı webcam yapma ayrıcalığı, bugünden itibaren artık Mac sahiplerine de sunuluyor.
Mac kullanıcılarına Sony kamerayı webcam olarak kullanma desteği!
Eğer Sony marka dijital fotoğraf makinesi sahibiyseniz, Mac için yayınlanan Imaging Edge Webcam uygulamasını hemen şimdi yükleyerek kameranızı webcam yapabilirsiniz. Böylelikle Zoom veya Skype aramalarında bilgisayarınızın kendi webcam’inden memnun değilseniz, elinizdeki kamerayı webcam olarak ayarlayarak yüksek kaliteli görüntü elde edebilirsiniz.
Mac için Imaging Edge Webcam ile uyumlu olan kameralar
Sony E-mount (ILCE-)
- ILCE-7M2
- ILCE-7M3
- ILCE-7C
- ILCE-7RM2
- ILCE-7RM3
- ILCE-7RM4
- ILCE-7S
- ILCE-7SM2
- ILCE-7SM3
- ILCE-9
- ILCE-9M2
- ILCE-5100
- ILCE-6100
- ILCE-6300
- ILCE-6400
- ILCE-6500
- ILCE-6600
Sony A-mount (ILCA-)
- ILCA-77M2
- ILCA-99M2
- ILCA-68
Sony Digital Still Camera (DSC-) / Vlog camera
- DSC-HX95
- DSC-HX99
- DSC-RX0
- DSC-RX0M2
- DSC-RX100M4
- DSC-RX100M5
- DSC-RX100M5A
- DSC-RX100M6
- DSC-RX100M7
- DSC-RX10M2
- DSC-RX10M3
- DSC-RX10M4
- DSC-RX1RM2
- DSC-WX700
- DSC-WX800
- ZV-1
Listelenen modellerde belirtilen herhangi bir kamerayı webcam olarak kullanmak için ek bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Doğrudan kameranızı bağlayarak kullanabilirsiniz. Yalnız Imaging Edge Webcam, orijinal A7 veya A6000 gibi daha eski cihazları desteklemiyor. Ancak yine de bunları manuel olarak bir HDMI bağlantısı kullanarak web kamerası yapabilirsiniz.
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