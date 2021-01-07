Sirui, f/2.8 diyafram aralığındaki anamorfik lensini piyasaya sürdü!

Sirui, 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensini resmi olarak kullanıcılara tanıttı ve satışa sundu. Bu yeni lens, 50 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin ve 35 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin devamı olacak. Lensin beş farklı yuvası bulunacak. Bu yuvalar, Sony E yuvası, Canon EF-M yuvası, Fujifilm X yuvası, Nikon Z yuvası ve MFT yuvası olarak sıralanıyor.

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Yeni Sirui lens, kullanıcılara neler sunacak?

Sirui, ucuz, kaliteli ve anamorfik lenslerle çekim yapmak isteyen birçok kameraman için popüler bir seçenek haline geliyor. Anamorfik lenslerin temel faydası, herhangi bir odak uzaklığında geniş en/boy oranı sunması ve geniş bir görüş alanı oluşturmaya yardımcı olması. Sirui‘nun 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensi, serideki en küçük diyafram aralığına sahip lens. Buna rağmen serinin en büyük ve en ağır olanıdır. Diğer anamorfik lensler ile karşılaştırıldığında ise benzer ağırlıkta hatta çoğundan daha hafif olduğu söylenebilir.

Sirui‘nun yeni lensi, bu tür bir mercek için benzer segmentteki diğer lenslerden çok daha düşük fiyattadır. Tom Antos, yaptığı değerlendirmede bu lensin oldukça keskin çekimler yaptığını belirtiyor. Antos‘a göre daha pahalı bazı lensler, bu lensteki kadar net çekimler yapamıyor. Sirui, bu lensi bir Indiegogo kampanyası ile piyasaya sürdü. Normal fiyatı 999$ olan lensin kampanyalı fiyatı %25 indirimli olarak sunulacak.