Tesla, Apple Kısayolları entegrasyonu ile kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hamle, Tesla sahiplerinin artık Siri aracılığıyla araçlarını kontrol edebileceği anlamına geliyor. Klimayı açma, bagaj kapağını açma veya şarj limitini ayarlama gibi işlemleri Siri aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Apple Kısayollarını Tesla ile kullanmak için ilk olarak Tesla uygulamasını 4.24.0 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra, Apple Kısayolları uygulamasını açarak yeni bir kısayol oluşturabilirsiniz. Bu kısayol içerisine “Tesla Araç Eylemini Ayarla” işlemini ekleyerek istediğiniz Tesla eylemini seçebilirsiniz. Örneğin “Klimayı Aç” veya “Bagajı Aç” gibi konutları kullanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz kısayolu “Hey Siri, [kısayol adı] çalıştır” diyerek aktif hale getirebilirsiniz. Örneğin, “Hey Siri, İklim Kontrolünü Aç” dediğinizde Tesla’nızdaki iklim kontrolünü açabilirsiniz.

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Tesla sahipleri için Apple Kısayollarının entegrasyonu büyük bir kolaylık sağlıyor. Araçlarınızı sese dayalı olarak kontrol edebilme imkanı sunuyor ve özellikle yoğun veya elleriniz dolu olduğunuzda faydalı olabilir. Bu entegrasyon aynı zamanda Tesla görevlerini otomatikleştirme konusunda da yeni olanaklar sunuyor. Örneğin, sabah işe gitmek üzere yola çıktığınızda klima kontrolünü açan ve bagaj kapağını açan bir kısayol oluşturabilirsiniz.

Apple Kestirmeler’in Tesla ile entegrasyonu, otomotiv endüstrisinin dijital dünyamıza nasıl daha fazla entegre olduğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Arabaların giderek daha akıllı hale gelmesiyle, akıllı telefonlarımız ve diğer cihazlarımızla daha fazla entegrasyon beklememiz muhtemel. Gelecekte, akıllı telefonlarımız aracılığıyla arabalarımızın klima kontrolünden navigasyon sistemine kadar her yönünü kontrol etmek mümkün olabilir. Bu da evlerimizden diğer akıllı cihazlarımıza kadar her şeyi kontrol etmek için araçlarımızı kullanabileceğimiz bir geleceği işaret ediyor.

Apple Kısayollarını Tesla ile kullanmanın avantajlarından bazıları şunlar;

Kolaylık: Arabanızı sesinizle kontrol edebilirsiniz; bu özellikle meşgul olduğunuzda veya elleriniz doluyken işinize yarayabilir.

Otomasyon: Klima kontrolünü açmak veya bagaj kapağını açmak gibi Tesla görevlerini otomatikleştiren kısayollar oluşturabilirsiniz.

Özelleştirme: Kısayollarınızı özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bağlantı: Apple Kısayollarının Tesla ile entegrasyonu, arabalarımız ve dijital yaşamlarımız arasındaki bağlantının arttığının bir işaretidir.