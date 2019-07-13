Sinemia kapandığını kamuoyuna duyurdu!

Son dönemlerde kullanıcı şikayetleri ile sıklıkla gündeme gelen Sinemia, yaşanan sıkıntıların ardından faaliyetlerine devam edemeyeceğini kullanıcılarına duyurdu.

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Sinemia, kullanıcıların aylık veya yıllık olarak abonelik başlatarak abonelik dönem içerisinde belirli bir sinema bileti elde etmesini sağlayan bir ön ödemeli uygulama. Türkiye’den sonra Amerika’da da faaliyet gösteren bu yerli girişim, son zamanlarda her iki ülkedeki kullanıcıların yaşadığı sıkıntılar ve yeni gelen sinema yasası üzerine piyasadan çekilme kararı aldı.

Yetkililer kapanma kararında yeni sinema yasasını öne sürmüş olsa da kullanıcılardan gelen olumsuz geri dönüşlerin de büyük payı olduğu anlaşılıyor. Kullanıcıların talepleri dışında paralarının çekilmesi, bunların iadelerinin gerçekleşmemesi, sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle hesapların aniden kapatılması, müşteri ilişkilerine ulaşılamaması gibi sorunlar Sinemia için büyük kayıplara neden oldu.

Kendi sitelerinde kapanma kararına dair yapılan açıklamada ise; “Sinemia yenilikçi fikrinin 4 yılda hızla büyüdüğü ve Amerika ve dünya basınında en çok yer edinen Türk girişimi olduğundan ve bu süre boyunca boş sinema salonlarını doldurduklarından, gişesi olmayan filmlerin bile daha çok izleyiciyle buluştuğundan bahsediliyor. Amerika’ya açıldıktan sonra yaşanan yatırımların kesilmesi sorununun ardından başka bir marka ile yaşanan davalarda çok fazla maddi kayıp yaşandığını ve yeni yasanın getirdiği yeni şartların önüne geçemediklerini belirtiyorlar.

Sinemia, ücret ödeyen ancak iade almak isteyen abonelerin de ödeme yapmış oldukları bankalarla iletişim kurarak, hizmet alımını sürdüremediklerini belirttikten sonra iadelerinin alınabileceği haberini de yapılan resmi açıklamada kullanıcıları ile paylaştı.