Huawei EMUI 10 lansman tarihi belli oldu!

Huawei EMUI 10, Android Q işletim sistemi temelli özelliği ile tanıtılacağı tarih açıklandı. Huawei’nin 9 – 11 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2019’da yeni EMUI sürümü ile ilgili bir lansmanın da gerçekleştirileceği netleşti.

Paylaşılan görsellerde ortaya çıkan yeni Huawei EMUI 10, EMUI 9‘a oranla daha seri çalıştığı belirtiliyor. Özellikle çoklu uygulama geçişlerinde hızlanan arayüz ve birçok tasarımsal değişiklikler ile daha sade görünüyor.

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Geçen yıldan bu yana Huawei, GPU Turbo, Ark derleyici ve süper dosya sistemi EROSF gibi EMUI’ye birçok önemli teknolojiyi entegre etti. Bu, sistem akıcılığını % 24 ve sistem yanıt performansını % 44 arttırdı.

Şirketin 3 gün sürecek etkinlikler sırasında EMUI 10’un yanı sıra Huawei’nin uygulama mağazası olan App Gallery, akıllı ev yazılımları, sağlık uygulamaları, akıllı asistan, ödeme sistemi ve internet tarayıcısı gibi pek çok tanıtım gerçekleştirilecek. Belki de en çok merak edilen detaylardan birisi de, firmanın kendi işletim sistemi HongMeng OS sistemini duyuracağı konusunda büyük beklentiler var.

Huawei EMUI 10 güncellemesi alacağı muhtemel olan modeller

P30 Lite, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro

Mate 20 Lite, Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 20 X 5G

Mate 10, Mate 10 Pro, Porsche Design Mate 10

P Smart 2019, P Smart+ 2019, P Smart Z

ABD’nin Huawei’yi ticari kara listeye almasıyla birlikte Google, Çinli teknoloji devinin Android lisansını askıya aldığını duyurmuştu. Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ile ABD Başkanı Trump, Huawei’nin ABD’li şirketler ile ‘casusluk tehlikesi içermeyen’ ürünlerde ticaret gerçekleştirmesinin bir sakıncası olmadığını belirtmişti. Son olarak güncellemenin dağıtılması için belirlenen tarih 2020 olarak belirtiliyor.