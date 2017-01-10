Sinema Devi Lionsgate, eSpora Büyük Yatırım Yapıyor

Film ve televizyon dünyasının büyük isimlerinden birisi olan Lionsgate, Immortals isimli eSpor takımına büyük bir yatırım yaptı.

Lionsgate’in yatırım yaptığı Immortals, Legaue of Legends, Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive ve Super Smash Bros. turnuvalarında yarışıyor. Takım Kuzey Amerika merkezli henüz yeni bir takım. 2015 yılının Ekim ayında League of Legends merkezli olarak kurulmuştu. 2016 yılının normal sezonunda 36 maçın 33’ünü kazansa da dünya şampiyonasına katılamadı ve bir çok oyuncu ayrıldı. Yeni sezonda eski takımdan sadece 1 kişi kaldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada eSpora yatırım yapmanın yeni içerikler üretiminde yararlı olacağını ve hangi kitlenin nasıl bir şey istediğini öğrenmenin kolay olacağı belirtildi. Mayıs ayında şirket Pilgrim Media ve Electronic Sports League ile anlaşma yapmıştı ve Halo 5’in rekabetçi yönünü anlatan bir reality showu yayınlamıştı.

2016 yılında eSpor kendisine 200 milyondan fazla izleyiciyi çekmeyi başarmıştı. Superdata isimli araştırma firmasının yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında ise bu sayının 300 milyonu geçmesi bekleniyor. eSpor endüstrisi bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.