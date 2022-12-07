WhatsApp gibi, Telegram da hizmete kaydolmak için bir telefon numarası gerektirir ve hesabınız buna bağlıdır. Android için en iyi iletişim uygulaması numaranızı diğer kullanıcılardan gizlemenize izin verse de, gizlilik bilincine sahip kişiler bu konuda rahat olmayabilir. Telegram, SIM kart olmadan bir hesap oluşturmanıza izin vererek uygulamasının en son sürümüyle bunu değiştiriyor.

Artık Fragment platformundan blockchain destekli numaralar kullanarak yeni bir Telegram hesabına kaydolabilirsiniz. Yalnızca mesajlaşma servisine kaydolmak için kullanılabilecek anonim numarayı almak için ödeme yapmanız gerekecektir. Ancak, gizliliğinize gerçekten değer veriyorsanız ve Telegram hesabınızın gerçek cep telefonu numaranıza bağlı olmasını istemiyorsanız, bu ödenecek küçük bir bedel olacaktır.

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Profilinizi paylaşmak için geçici bir QR kodu oluşturabilirsiniz. Kodu tarayan herkes, telefon numaranızı bilmeden sizi mesajlaşma servisindeki kişi listesine ekleyebilir.

Konuşmaları otomatik olarak silme özelliği, Telegram v9.2’deki bir başka yeni özelliktir. Platform 2013’ten beri kendi kendini imha eden mesajları destekliyor, ancak mevcut tüm sohbetlerinizi düzenli aralıklarla temizlemenin bir yolu yoktu. Yeni Otomatik Silme seçeneğiyle, kendi kendini imha eden bir zamanlayıcı ayarlayabilir ve belirtilen aralıktan sonra otomatik olarak silinecek sohbetleri seçebilirsiniz.

Telegram v9.2, Konular’ı önceki 200 üye sınırından 100’den fazla üyeye sahip gruplara genişletiyor. Konular, yöneticilerin grubun bir bölümünü üyelerin ilgilendiği ortak bir konu için ayırmasına olanak tanır. Örneğin, Telegram’daki bir okul grubu, oyunla ilgili tüm konuşmaların yapılabileceği bir oyun konusuna sahip olabilir. Bu, yüzlerce üyeli grup sohbetlerinin daha iyi organize edilmesine yardımcı olacaktır. Varsayılan olarak Telegram, tüm grup üyeleri tarafından erişilebilen varsayılan bir ‘Genel’ konuya sahip gruplar oluşturacaktır. Yöneticiler isterlerse konuyu yeniden adlandırabilir veya gizleyebilir, her grupta beş adede kadar sabitlenmiş konu bulunur.

Telegram, spam ile daha iyi mücadele etmek için 200’den fazla üyesi olan gruplar için yeni bir Agresif Anti-Spam modu sunuyor. Bu özellik, spam mesajlarını kontrol altında tutmak için otomatik spam filtrelerini otomatik olarak etkinleştirir.

Android kullanıcıları Telegram 9.2’de bazı güzellikler daha elde ediyor. Depolama Kullanımı sayfası, her konuşmanın cihazınızda ne kadar yer kapladığını gösterecek şekilde yeniden tasarlandı. Depolama alanını boşaltmak için tek tek sohbetlerin medya dosyalarını telefonunuzun önbelleğinden temizleme seçeneği de var. Premium bir Telegram kullanıcısıysanız, artık kendinizi daha iyi ifade etmek için kullanabileceğiniz 10 özel emoji paketine daha erişebilirsiniz. Son olarak, güncelleme tam ekran efektli ek yeni interaktif emoji sunuyor.