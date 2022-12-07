WhatsApp, dijital avatarlarını bugünden itibaren dünya çapındaki kullanıcılarının kullanımına sunmaya başladı. Uygulama güncellemenizden sonra, kendinizi temsil edecek dijital bir bebek oluşturabilecek ve bunu profil resminizde ve çıkartma göndermek için kullanabileceksiniz.

Avatar, Snapchat’te uzun süredir mevcut olan ve geçici olarak Instagram’a gelen bir özelliktir ve şimdi WhatsApp’a da geliyor.

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Mesajlaşma uygulaması hala daha fazla özellik sunmayı vaat ediyor, bu nedenle özelleştirme gittikçe daha eksiksiz hale gelecektir. WhatsApp’ın avatarlarla ilgili resmi gönderisinde, “Bir avatar göndermek, duyguları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın hızlı ve eğlenceli bir yoludur. Ayrıca gerçek fotoğrafınızı kullanmadan kendinizi temsil etmenin harika bir yolu olabilir, böylece gizliliğinizi sağlarsınız.” denildi.

WhatsApp’ta avatar nasıl oluşturulur?

Yeni özelliğin uygulamanıza gelip gelmediğini kontrol etmek ve avatarınızı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

WhatsApp’ı açın, uygulamanın sağ üst köşesinde Android’de üç nokta olan seçenekler menüsüne tıklayın

“Cont” seçeneğinin hemen altında bulunan “Avatar” seçeneğine tıklayın.

“Avatar Oluştur” düğmesine basın ve tamamlamak için adım adım süreci takip edin.

Avatarınızı oluşturduğunuzda, uygulama, kütüphanenize eklemek üzere farklı eylem ve ifadelere sahip toplam 36 figür oluşturmak için temsili kullanır. Kullanıcı ayrıca avatarı messenger’a profil resmi olarak da ekleyebilir.

Gönderide, aynı şirkete ait oldukları için Facebook avatarını WhatsApp ile senkronize etmenin mümkün olup olmayacağından bahsedilmiyor. Bu özellik halihazırda kullanıma sunulmuş durumda. Tüm kullanıcılara uşalması biraz zaman alabilir.

Kaynak: WhatsApp