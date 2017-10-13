Silicon Power 480 GB’lık Taşınabilir Su Geçirmez SSD Üretti!

Kazaya eğimli masa çalışanları yakında derin bir nefes alabilecek, çünkü Silicon Power ilk IP68 kalitesinde yani toza ve basınçlı suya dayanıklı taşınabilir SSD’si olan Bolt B80’i anons etti.

Bolt B80 üç çeşit depolama seçenekleri (120GB, 240GB, 480GB) ile karışımıza çıkarken, alüminyum dış tabakası ve bir kompakt fondöten ile aynı büyüklüğü ile dikkatimizi çekiyor. B80 USB 3.1 Type-C konnektörü kullanıyor ve AnandTech’in yaptığı habere göre USB-C, USB-A kabloları barındırıyor ve USB 2.0’a kadar destekliyor. 500 MB/s ve 450 MB/s okuma ve yazma hızına sahip olan B80, 11.9mm kalınlığa sahip olup, Silicon Power’un söylediğine göre şimdiye kadar piyasa çıkmış en ince taşınabilir SSD.

Taşınabilir olması, barındırdığı veri için her ne kadar tehlikeli olsa da markette şık görünümü ve tasarımı ile çok dikkat çekeceğe benziyor. Ne yazık ki şimdilik Silicon Power ürün hakkında bir fiyat belirlemiş değil.

Bolt B80 hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu bağlantıyı izleyebilirsiniz.