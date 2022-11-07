Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, uçtan uca şifrelemeyi sürdürmek amacıyla, kullanıcıların hikayelerini nasıl paylaşacaklarını özelleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik sundu.

Yeni özellik, hikayelerin paylaşıldıktan 24 saat sonra otomatik olarak sona ermesine izin verecek, ancak herkes bunları daha önce istediği zaman manuel olarak silebilir.

En üst düzeyde gizliliği korumak için Ayarlar’a ve ardından “Hikayeler “e gidip Hikayeler’i kapatmak gerekiyor.

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Resmi bir raporda, “Günümüzde hikayeler sosyal medya alanındaki iletişimde büyük bir değişim yarattı ve bu tür harika özelliklerin sunulması, içerik katılımını sorunsuz bir modda artırmak için başka bir dinamiktir” denildi.

“Mahremiyetin korunmasına ilişkin varsayımlar vardı ve Signal’de tanıtılan yeni özellik ile kullanıcının önemli kişilerle samimi sohbetler yapmasını sağlıyor” diye ekledi.

Platform, hikaye görüntülemeyi daha geniş bir şekilde ele almayı seçti.

Telefonunuzun kişi listesinde bulunan ve uygulamayı kullanan herkes, bire bir görüşme yapan herkes (kişi eklemeden bile) ve bir mesaj isteğini kabul eden herkes dahil olmak üzere tüm Signal kişileri hikayeleri görüntüleyebilir.

Raporda ayrıca, hikayelerin daha küçük bir grup insanla veya gruplarla paylaşılabileceği ve her bir hikayeyi kimin görüntülediğini takip etmek için özel bir format oluşturulabileceği belirtildi.