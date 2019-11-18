Sigara izmariti atana 200 euro ceza! Brüksel sokaklarında yere sigara izmariti atmanın bedeli 200 euro oluyor.

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Belçika’da faaliyet gösteren “Plan Filters” isimli kuruluşun üyesi Zoubida Jellab, sokaklarda çok fazla sigara izmariti olduğunu ve bu izmaritleri temizleyen işçilerin tüm izmaritleri temizlemekte zorlandığını dile getirdi. Sokaklara sigara izmariti atılmasının önüne geçmek için faaliyet gösteren bu kuruluş, farkındalığı artırmak için sokakları da afişlerle süslemiş durumda.

Brüksel sokaklarında 2020 Ocak ayından itibaren yere sigara izmariti atanların yakalanması durumunda ödeyecekleri ceza 200 Euro oluyor. Sigara izmaritleri için şehre ekstra çöp tenekelerinin yerleştirileceği açıklandı. Özellikle tramvay yakınlarına, otobüs duraklarına ve okullara yakın bölgelere yakın yerlere yaklaşık 100 adet çöp tenekesi 2019 sonunda yerleştirilmiş olacak.

2020 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek bu ceza ile birlikte, polisler de sigara izmariti atılmasını engellemek için ekstra dikkat gösterecekler. 50 Euro olan ceza da 200 Euro olarak güncellenecek. Buna ek olarak WeCircular isimli geri dönüşüm projesi ile ortaklaşma çalışma kararı alındığını söyleyen Zoubida Jellab, sigara izmaritlerinin 2000 ile 4000 arası kimyasal içerdiğini ve bunun geri dönüşümde değerlendirilebileceğini belirtti.