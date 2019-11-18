İnsan gazının kokusunu değiştiren ilaç üretildi!

Fransız bir şirket, evet yanlış duymadınız insan vücudundan çıkan gazın kokusunu değiştirebilen bir ilaç üretti. Çiçek ve çikolata gibi çeşitler sunan firma insanların buna ihtiyacı olduğunu belirtti.

İlginizi çekebilir: Ghosty ile gizli Instagram hesapları tarih oluyor!

65 yaşındaki mucit Christian Poincheval, Fransa’nın Gesvres kasabasında yaşıyor. İnanılmaz yaratıcılığı sayesinde sadece kasabada değil dünya çapında da tanınmaya hazırlanıyor. Yarattığı ilaç, gazınızın kokusunu güzel hale getiriyor.

Şu anda kapsüller, firmanın kendi internet sitesi olan pilulepet.com üzerinden satın alınabiliyor. Ürün oldukça da ucuz. İlacın paketinde 60 adet bulunuyor ve toplam fiyatı 23 dolar olarak belirlenmiş.

Poincheval, farklı çeşitli kokuları kullanıcılara sunmayı planlıyor. Oldukça da geniş bir skala belirlemiş. Çeşitli çiçekler, otlar ve baharatların yanı sıra zencefil ve çikolata da sunulan çeşitlerin içerisinde mevcut durumda.

İnsan gazı sonucunda artık utanç duymayacaksınız

Yaratıcı mucit, Telegraph’a yaptığı açıklamalarda fikrin 2006 yılında arkadaşlarıyla yemek yerken aklına geldiğini ve o günden beri bu ürünü geliştirmeye çalıştığını belirtiyor. Yemekten sonra, rkadaş grubu etrafı gaz bombardımanına tutmuş. Bu durumun oldukça utanç verici olduğunu söylüyor ve ekliyor:

Bizim gazlarımız, yemekten sonra bol bol çok kokulu oluyor. İnsanları ne kadar rahatlatıyorsa bile, sonradan hiç mutlu olmuyorlardı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu.

Mucit, problemi çözmek için hemen düşünmeye başlamış ve nasıl çözümleyeceğine dair pratik bir fikir bulması gerektiğini fark etmiş. Vejetaryanların gazının sebze gibi koktuğunu fark ettik. İnekten gelen koku gibiydi. Fakat, et yemeye başladığımız zaman kabul edilemez bir kokuya şahit oluyoruz. Esansı daha iyi hale getirecek bir koku yapmak şart olmuştu.

Mucit: İlaç bağırsak sistemini düzenliyor!

Üretici, ilacın sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Hatta yararı olduğunu bile belirtiyor. Bağırsakları düzenleyerek, bakterilerin yarattığı etkiyi pasifize ediliyor. İçeriğinde, bitkisel kömür, rezene, deniz yosunu, bitki reçinesi, yaban mersini ve kakao kabuğu rendesi bulunuyor.

Bu deha fikri için Christian Poincheval’e çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını temenni ediyoruz.