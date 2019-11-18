Haber
İnsan gazının kokusunu değiştiren ilaç üretildi!
Fransız bir şirket, evet yanlış duymadınız insan vücudundan çıkan gazın kokusunu değiştirebilen bir ilaç üretti. Çiçek ve çikolata gibi çeşitler sunan firma insanların buna ihtiyacı olduğunu belirtti.
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65 yaşındaki mucit Christian Poincheval, Fransa’nın Gesvres kasabasında yaşıyor. İnanılmaz yaratıcılığı sayesinde sadece kasabada değil dünya çapında da tanınmaya hazırlanıyor. Yarattığı ilaç, gazınızın kokusunu güzel hale getiriyor.
Şu anda kapsüller, firmanın kendi internet sitesi olan pilulepet.com üzerinden satın alınabiliyor. Ürün oldukça da ucuz. İlacın paketinde 60 adet bulunuyor ve toplam fiyatı 23 dolar olarak belirlenmiş.
Poincheval, farklı çeşitli kokuları kullanıcılara sunmayı planlıyor. Oldukça da geniş bir skala belirlemiş. Çeşitli çiçekler, otlar ve baharatların yanı sıra zencefil ve çikolata da sunulan çeşitlerin içerisinde mevcut durumda.
İnsan gazı sonucunda artık utanç duymayacaksınız
Yaratıcı mucit, Telegraph’a yaptığı açıklamalarda fikrin 2006 yılında arkadaşlarıyla yemek yerken aklına geldiğini ve o günden beri bu ürünü geliştirmeye çalıştığını belirtiyor. Yemekten sonra, rkadaş grubu etrafı gaz bombardımanına tutmuş. Bu durumun oldukça utanç verici olduğunu söylüyor ve ekliyor:
Bizim gazlarımız, yemekten sonra bol bol çok kokulu oluyor. İnsanları ne kadar rahatlatıyorsa bile, sonradan hiç mutlu olmuyorlardı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu.
Mucit, problemi çözmek için hemen düşünmeye başlamış ve nasıl çözümleyeceğine dair pratik bir fikir bulması gerektiğini fark etmiş. Vejetaryanların gazının sebze gibi koktuğunu fark ettik. İnekten gelen koku gibiydi. Fakat, et yemeye başladığımız zaman kabul edilemez bir kokuya şahit oluyoruz. Esansı daha iyi hale getirecek bir koku yapmak şart olmuştu.
Mucit: İlaç bağırsak sistemini düzenliyor!
Üretici, ilacın sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Hatta yararı olduğunu bile belirtiyor. Bağırsakları düzenleyerek, bakterilerin yarattığı etkiyi pasifize ediliyor. İçeriğinde, bitkisel kömür, rezene, deniz yosunu, bitki reçinesi, yaban mersini ve kakao kabuğu rendesi bulunuyor.
Bu deha fikri için Christian Poincheval’e çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını temenni ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Çin’deki 11 Kasım indirimlerinde satış rekorları kırdı!
Xiaomi, Çin’deki bir gün süren “11.11” indirimlerinden başarıyla çıktı. Haberi Twitter üzerindeki Telecomwaring kullanıcılara duyurdu.
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Yapılan açıklamada, firmanın tüm platformda baz olarak 6.1 milyar Çin Yuanı (870 milyon) kazanç elde ettiklerini belirtti. IoT destekli akıllı cihazlarda rekor düzeye ulaşarak 5.55 milyon ünite satış yapmış oldu. Bu da geçen senenin aynı dönemine oranla firmanın cirosunun %148 arttığını gösteriyor.
Xiaomi özellikle Çin’in göz bebeği olarak atılımlarını sürdürmeye devam ediyor. Çinli kullanıcılar yerli markalara olan güveni Huawei-ABD kriziyle harlanmıştı. O günden beri Apple Çin piyasasındaki satışları düşmeye devam ediyor. Kullanıcılar, Çin hükümetinin de milliyetçi duruşuyla birlikte kendi üretimleri olan modellere yoğunlaşmaya başladılar.
On 11 November, dubbed Singles’ Day in China, @Xiaomi said sales revenue across all platforms surpassed CNY6.1 billion ($870 million), with sales of #IoT connected smart devices reaching a record high of 5.55 million units, a 148% increase year-on-year. pic.twitter.com/mtMARpMTYX
— joseph (@Telecomwaring) November 18, 2019
Huawei, Xiaomi, vivo ve Realme ise tam tersine yükseliş trendine girerek satışlarını ikiye katlamayı hedefliyorlar. Yukarıda Telecomwaring’in tweetine bakabilirsiniz.
Xiaomi’nin hamlelerine baktığımız zaman Samsung’un geçmişteki politikalarını uyguladığını açıkça görebiliyoruz. Sürekli model üreten bir firma bir zaman sonra kullanıcılar tarafından talep azalacaktır. Tüketim çılgınlığının yaşandığı bir dönemdeyiz ama kullanıcılar alım gücünün her sene düşmesiyle birlikte teknolojide belli bir doygunluğa ulaşıyorlar.
Böylece şirket, yenilikçi ürünler üretmedikçe batmaya mahkum hale geliyor. Umarım bu başarıyı, kilometre taşı oluşturmaya devam ederek sürdürebilirler.
Sosyal Medya
TikTok, Spotify benzeri müzik uygulaması geliştiriyor!
TikTok arka planındaki şirket, Apple Music ve Spotify gibi abonelik sistemine bağlı müzik platformlarına rakip bir uygulama çıkartmayı planlıyor. Yakın zamanda, projelerini ortaya çıkartacaklarını belirtiyorlar.
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Dünyanın en büyük iki müzik yayınlama servisi birçok platform ve birçok farklı şirketle rekabet halinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da abonelik bazlı yayın sistemine Google Play Music ve Youtube Music de katıldığını görmüştük.
Fakat bu servislerin arasında, en yüksek rağbeti ve yükselişi kullanıcı sayısından da anlayabileceğiniz gibi Spotify ve Apple Music üstlenmişti. Çin’deki rakamlar aslında Amerika, Fransa ve Norveç’i katladığını fark ediliyor.
Çinli küçük teknoloji firması ByteDance adında Spotify alternatifi kendi müzik uygulamasını yayınlamayı planlıyor. Gelecek ay, yazılımla ilgili ilk detayların gelmesini bekliyoruz. Özellikle Hindistan pazarında faaliyet göstermesi planlanan uygulamanın Endonezya ve Brezilya’nın ardından Amerikan pazarına açılması bekleniyor. Global pazara çabucak atılması beklenen firmanın çabucak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi ve Aralık ayına kadar faaliyetlerini tamamlaması bekleniyor.
Dünya çapında popüler sosyal medya platformu olan TikTok’un bu atılımla birlikte kendi başarısına güvenerek yeni bir mecraya girdiği aşikar. TikTok’da kendi kütüphanesinde çok fazla müzik arşivine sahip ve bununla birlikte kullanıcılar uygulama üzerinden bunları kullanabiliyorsunuz.
Daha önemli bir detay ise, ByteDance’ın aylık abonelik fiyatı 9.99 dolardan daha düşük olması bekleniyor. Böylece şirket birçok firmayı elemeyi hedefliyor. TikTok’un dünya çapındaki geniş kullanıcı kitlesini düşündüğümüz zaman piyasayı sallayacağına şimdiden emin olabiliriz.
Donanım
Asus, ROG Crosshair VIII Impact’in başarısını yarışma ile kutluyor
Asus ROG Crosshar VII Impact’in 6GHZ işlemci hız bariyerini aşmasını firma, düzenlediği yarışma ile kutlayacak. Dünyadaki ilk 6GHZ işlemci saat hızını aşan anakart, dünya rekorunu elinde bulundurmanın zaferini böylelikle taçlandırmak istiyor.
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Yeni AMD Ryzen 3950X, ROG Crosshair VIII Impact anakart ile 6 GHz hıza erişebiliyor. Oyun anakartı olan ROG Crosshair serisi anakart, hem işlemci hem de bellek frekansları için için 6GHz baremini aşarak dünya rekorlarını kırdı.
ROG, bu iki dünya çapındaki başarının şerefine tüm katılımcılara ROG Crosshair VIII Impact anakart veya AMD, InWin ve G.Skill’den birçok heyecan verici ödüllerden birini kazanma şansı veriyor.
15 Kasım 2019 saat 17:00 itibariyle “ROG Crossword Challenge”, dünyanın dört bir yanındaki ROG hayranlarını, gizli bir mesaj ortaya çıkaracak bir kelime bulmacasını tamamlamak için ipuçlarını çözmeye davet ediyor. Ödüller, kurallar ve kapanış tarihi dahil tüm detaylar ROG Crossword Challenge sitesinden bakabilirsiniz.
AMD® Ryzen™ 9 3950X işlemcisinin çıkmasından sonra ASUS hız aşırtma takımı, işlemcinin saat hızını CPU-Z tarafından verilen sonuçlara göre 6,003 MHz (6 GHz) seviyesine kadar zorlayabiliyor. Crosshair VIII Impact’in başarısının büyüklüğünü vurgulayan Ryzen 9 3950X işlemcinin standart saat hızı 3.5, boost hızı ise 4.7 GHz olarak belirtiliyor.
Yarışma, 5 Aralık tarihine kadar devam edecek ve katılan yarışmacılar tüm dünyadan gelen katılımlarla belirlenecek.